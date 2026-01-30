DARTMOUTH, NS, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Bob Gloade de la Première Nation de Millbrook et la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, ont annoncé l'ajout de plus de 7 hectares (17,35 acres) à la Première Nation de Millbrook dans le cadre du processus d'ajout à la réserve. Cet ajout ouvrira de nouvelles possibilités pour la Première Nation de Millbrook : des possibilités de planifier, de se développer et d'investir dans l'avenir.

Les terres supplémentaires sont situées à côté de la réserve indienne de Tufts Cove de la Première Nation de Millbrook. Cette réserve urbaine est située dans les limites municipales de la municipalité régionale d'Halifax. Grâce à ces terres supplémentaires à Tufts Cove, la Première Nation de Millbrook aura encore plus de possibilités de façonner son avenir comme elle l'entend, que ce soit en construisant de nouveaux logements ou des lieux de rassemblement, en favorisant le développement économique ou en lançant d'autres nouvelles perspectives pour les membres de sa communauté.

L'ajout de terres aux réserves contribue au développement de communautés plus durables et plus prospères pour les Premières Nations, dans l'intérêt de tous les Canadiens.

La Première Nation de Millbrook envisage d'aménager ces terres à des fins commerciales et résidentielles.

Citations

« C'est un moment important pour notre communauté. Nous travaillons depuis plusieurs années à l'élaboration d'un plan directeur et d'un projet d'aménagement urbain pour ces terres, en collaboration avec nos voisins de la Société immobilière du Canada. Ensemble, nous allons développer un formidable atout qui profitera aux membres de notre communauté pendant les sept prochaines générations. Cela fait un peu plus de 108 ans que notre communauté a été déplacée, et aujourd'hui, nous rentrons chez nous. »

Chef Bob Gloade

Première Nation de Millbrook

« Félicitations au chef Bob Gloade et à la Première Nation de Millbrook pour l'agrandissement de leur territoire. Cet ajout à la réserve ouvre de nouvelles perspectives prometteuses en matière de logement et de développement économique. En permettant la construction de maisons et la création d'espaces pour de nouvelles entreprises, cet ajout au territoire de la Première Nation favorisera une croissance à long terme qui reflète ses priorités et sa vision pour l'avenir. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Aujourd'hui, nous reconnaissons la Première Nation de Millbrook et l'ajout à la réserve. L'ajout du terrain à Tufts Cove témoigne des liens étroits qui unissent la communauté à cette terre. La Première Nation de Millbrook peut continuer à bâtir un avenir économique solide pour ses membres sur les terres qu'ils ont historiquement utilisées et dont ils ont joui. »

L'honorable Darren Fisher

Député de Dartmouth-Cole Harbour

« L'agrandissement de la réserve de la Première Nation de Millbrook offre de nouvelles possibilités tant à la communauté qu'à l'ensemble de la région. Lorsqu'une communauté prospère, nous en récoltons tous les fruits. Félicitations au chef Bob Gloade et à la Première Nation de Millbrook. »

L'honorable Alana Hirtle

Députée de Cumberland-Colchester

Faits en bref

Cet ajout à la réserve située dans le port d'Halifax comprend deux parcelles de terrain, dont une partie recouverte d'eau, appelée lot aquatique. Il est adjacent à la réserve Tufts Cove de la Première Nation de Millbrook à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse. L'ajout de ce lot aquatique à la réserve est une première au Canada.

Le processus d'ajout à la réserve et la création de la réserve s'inscrivent dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation en facilitant l'autosuffisance des Premières Nations.

La Première Nation de Millbrook a cerné ses liens historiques avec la région de Tufts Cove. Avant l'explosion d'Halifax en décembre 1917, une communauté mi'kmaq vivait à cet endroit. Les survivants de l'explosion sont partis pour Millbrook et Sipekne'katik, où vivent aujourd'hui leurs descendants.

À propos de la Première Nation de Millbrook

La Première Nation de Millbrook est située près de la ville de Truro, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une communauté mi'kmaw de 2 400 résidents, dont 1 100 vivent dans la réserve. La Première Nation abrite le Millbrook Cultural and Heritage Centre, qui promeut la culture Mi'kmaw. La communauté compte également le Millbrook Power Centre, qui est une plaque tournante pour les entreprises et les services autochtones, notamment les Hampton Inn & Suites, Leon's Furniture, East Coast international Trucks Inc., Tim Hortons, Subway, et Cineplex Cinemas. Il abrite 26 locataires sur 79 acres. La communauté emploie plus de 400 personnes.

Les communautés satellites comprennent la réserve indienne de Tufts Cove dans la municipalité régionale d'Halifax, la réserve indienne de Cole Harbour qui comprend le parc d'affaires Caldwell Glen de 25 acres, où se trouvent General Dynamics, l'Atlantic Policy Congress, quatre immeubles d'appartements et 173 logements loués, ainsi que 68 logements supplémentaires en cours de construction; la communauté de Sheet Harbour, et la réserve de Beaver Dam située à l'intérieur des terres de Sheet Harbour.

