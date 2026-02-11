OTTAWA, ON, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Dre Lyne Chantal Boudreau, ministre responsable des Aînés et de l'Égalité des femmes du Nouveau-Brunswick, prononceront le discours d'ouverture de la quatrième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

Participation des médias :

Le discours d'ouverture des coprésidentes sera ouvert aux médias (caméra uniquement).

Les médias qui souhaitent assister en personne ou virtuellement sont priés de s'inscrire à l'avance auprès de l'équipe des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord à l'adresse suivante : [email protected].

Les représentants des médias devront montrer une pièce d'identité pour accéder à l'événement.

Date : 11 février 2026

Heure : 10h30 (les médias doivent arriver avant 10 h 15)

Lieu : Rogers Centre, 55 Colonel By Drive Ottawa, ON

Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, RCAANC, [email protected]