ÎLE DE KEJICK BAY, PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL, TERRITOIRE DU TRAITÉ NO 3, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Île de Kejick Bay, Première Nation de Lac Seul, Territoire du Traité no 3, Ontario - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada et Première Nation de Lac Seul

Aujourd'hui, lors d'une cérémonie de signature sur l'île de Kejick Bay, le chef Clifford Bull, des Aînés, des membres de la Première Nation de Lac Seul et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont célébré la signature de l'accord réglant la revendication de longue date de la Première Nation de Lac Seul concernant l'inondation de plus de 11 000 acres de ses terres de réserve sans consentement, sans autorisation légale et sans dédommagement.

La Première Nation de Lac Seul a mis fin à sa revendication historique le 28 mars 2024, après que ses membres ont voté en faveur de la ratification de l'accord de règlement. Avec la finalisation de cet accord de règlement, la Première Nation de Lac Seul a reçu une indemnité totale de 234 millions de dollars.

La conclusion de cet accord de règlement marque un tournant dans les relations entre le gouvernement du Canada et la Première Nation de Lac Seul. Le fait d'honorer la responsabilité juridique du Canada, de reconnaître que le Canada n'a pas respecté ses obligations en vertu du traité et d'indemniser adéquatement la Première Nation de Lac Seul constitue une étape clé dans le cheminement commun du gouvernement fédéral vers la réconciliation avec la communauté.

Le Canada s'est engagé à aller de l'avant avec la communauté, guidé par les principes et les orientations de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. En honorant et en mettant en œuvre les obligations découlant des traités et en assumant la responsabilité de dédommager les nations de manière appropriée lorsque ces obligations ne sont pas respectées, le gouvernement du Canada prend des mesures pour rétablir la confiance et faire progresser la réconciliation.

Citations

« La célébration de ce règlement aujourd'hui dans notre Première Nation marque la fin des souffrances endurées par des générations de nos membres qui ont dû fuir leurs maisons à cause des inondations qui ont eu lieu il y a près de 100 ans. Il a fallu trop de temps pour obtenir justice. Nombre de nos Aînés qui ont attendu patiemment et se sont battus pour obtenir une solution équitable sont décédés sans avoir été témoins de cet événement important. Mais ce jour marque aussi le début d'un héritage pour les générations futures de notre Première Nation et le premier pas vers la réconciliation avec notre partenaire fédéral signataire du traité. »

Chef Clifford Bull

Première Nation de Lac Seul

« La cérémonie d'aujourd'hui avec la Première Nation de Lac Seul contribue à mettre un terme à trente années de lutte pour la justice. Elle marque une étape cruciale sur la voie de la réconciliation et réaffirme notre engagement à continuer d'instaurer la confiance avec la Première Nation de Lac Seul. Bien qu'une indemnisation financière ne puisse effacer la douleur endurée, la signature d'aujourd'hui indique une voie à suivre, et c'était la bonne chose à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Première Nation de Lac Seul - Obishikokaang - est une Nation anishinaabe située sur le territoire du Traité no 3, dans le nord-ouest de l' Ontario . Ses terres traditionnelles couvrent le nord-est du lac Rouge, le bassin hydrographique du lac Seul, le lac Minnitaki et l'est du lac Sturgeon.

. Ses terres traditionnelles couvrent le nord-est du lac Rouge, le bassin hydrographique du lac Seul, le lac Minnitaki et l'est du lac Sturgeon. En 2021, la Première Nation de Lac Seul a remporté l'affaire Southwind c. Canada, 2021 SCC 28, devant la Cour suprême du Canada, qui a jugé que le Canada n'avait pas protégé les intérêts de la Première Nation de Lac Seul dans la réserve.

