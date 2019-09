La Première Nation de Frog Lake célèbre l'inauguration des travaux de construction d'une nouvelle école secondaire

La nouvelle école réglera les problèmes de surpopulation et permettra d'accueillir une population grandissante d'élèves

PREMIÈRE NATION DE FROG LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ 6, AB, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Un lieu d'apprentissage sûr et sain est un élément essentiel de l'éducation. Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour construire des écoles qui contribuent à l'amélioration des résultats scolaires et qui suscitent la fierté et renforcent l'identité culturelle des élèves des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a félicité la Première Nation de Frog Lake à l'occasion d'une cérémonie d'inauguration des travaux pour sa nouvelle école secondaire. L'école sera une installation d'apprentissage à la fine pointe de la technologie qui accueillera une population étudiante d'environ 200 élèves.

Les travaux de construction devraient prendre fin en mars 2021 et l'ouverture de l'école est prévue pour septembre 2021.

Le gouvernement du Canada investit 15,7 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Nous sommes résolus à combler l'écart entre les résultats scolaires des élèves autochtones et non autochtones. Nous travaillons étroitement avec les partenaires autochtones pour y arriver. Je tiens à féliciter le chef Desjarlais, la Première Nation de Frog Lake, et plus particulièrement les élèves actuels et futurs qui bénéficieront de cette nouvelle école qui les aidera à avoir le meilleur départ possible dans la vie. Tout élève a le droit de pouvoir apprendre dans un environnement sain, propre et confortable pour se préparer à connaître du succès dans ses projets d'avenir. »

L'honorable Seamus O'Regan C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« La Première Nation de Frog Lake est comblée de bonheur avec ce projet de nouvelle école. Je tiens à souligner l'apport des différentes organisations qui ont travaillé en collaboration avec nous. Un merci particulier à Services aux Autochtones Canada, l'Autorité scolaire de Frog Lake, Manasc Issac, Krawford Construction et les dirigeants actuels et passés. Vous avez tous joué un rôle essentiel dans la réalisation de ce projet. »

Gregory Desjarlais

Chef de la Première Nation de Frog Lake

Faits en bref

La Première Nation de Frog Lake se trouve dans le centre-est de l' Alberta , à environ 250 km de la ville d' Edmonton .

, à environ 250 km de la ville d' . La nouvelle école secondaire pourra accueillir environ 200 élèves et atténuera le problème de surpopulation de l'école actuelle (de la maternelle 4 ans à la 12 e année), qui deviendra une école primaire et secondaire de la maternelle 4 ans à la 7 e ou 8 e année.

année), qui deviendra une école primaire et secondaire de la maternelle 4 ans à la 7 ou 8 année. La nouvelle école secondaire sera une annexe du centre de loisirs communautaire en place.

Services aux Autochtones Canada investit également dans la réparation et la rénovation de l'école polyvalente Chief-Napeweaw.

Dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada accordait 969,4 millions de dollars sur cinq ans pour la construction, la réparation et l'entretien des établissements scolaires des Premières Nations dans le cadre d'une stratégie à long terme sur l'amélioration de l'infrastructure scolaire dans les communautés des Premières Nations.

Liens connexes

Restez branchés

