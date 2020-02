La Première Nation de Fishing Lake célèbre l'ouverture officielle d'une nouvelle école

PREMIÈRE NATION DE FISHING LAKE, TERRITOIRE DU TRAITÉ No 4, SK, le 4 févr. 2020 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a félicité, hier, la Première Nation de Fishing Lake pour l'ouverture officielle de sa nouvelle école de la maternelle à la 12e année. L'école Chief Sabitawasis est un établissement d'enseignement ultramoderne qui accueillera environ 274 élèves de la maternelle 4 ans à la 12e année, ainsi que des programmes de services de garde et d'aide préscolaire.

Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les communautés des Premières Nations pour construire des écoles qui contribuent à améliorer les résultats scolaires et à favoriser la fierté et l'identité culturelle des élèves des Premières Nations. La construction a commencé en juin 2018. Le gouvernement du Canada a investi environ 30 millions de dollars dans ce projet.

Citations

« Nous sommes déterminés à travailler en partenariat avec les Premières Nations afin de favoriser de meilleurs résultats scolaires pour leurs élèves. Je tiens à féliciter le chef Sunshine, la communauté de la Première Nation de Fishing Lake et les élèves actuels et futurs qui bénéficieront de cette nouvelle école moderne. Chaque élève mérite d'apprendre et de grandir dans un environnement propre, sécuritaire et confortable qui lui permettra de réussir aujourd'hui et demain. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Depuis plusieurs années, notre Première Nation attend une installation adéquate pour l'éducation de ses membres. Cette installation fera une grande différence pour notre Première Nation. Nous sommes reconnaissants et enthousiastes à l'idée de commencer à éduquer nos élèves dans notre nouvelle école. Notre vision est de pouvoir marcher avec notre peuple sur un véritable chemin de réconciliation. »

Derek Sunshine

Chef de la Première Nation de Fishing Lake

Les faits en bref

La Première Nation de Fishing Lake est située dans le centre-est de la Saskatchewan , à environ 220 km à l'est de la ville de Saskatoon .

est située dans le centre-est de la , à environ 220 km à l'est de la ville de . La nouvelle école accueillera environ 274 élèves (de la maternelle 4 ans à la 12 e année); elle soulagera la pression du surpeuplement de l'école actuelle (de la maternelle à la 12 e année) et facilitera l'éducation dans la réserve de tous les élèves de la Première Nation de Fishing Lake jusqu'à la 12 e année.

année); elle soulagera la pression du surpeuplement de l'école actuelle (de la maternelle à la 12 année) et facilitera l'éducation dans la réserve de tous les élèves de la Première Nation de jusqu'à la 12 année. La nouvelle école a été construite comme une installation distincte sur une terre de réserve nouvellement désignée, située juste au nord de la réserve principale et juste au sud des propriétés de la réserve dans l'ancien hameau de Kylemore , en Saskatchewan .

, en . Dans le budget de 2016, le gouvernement a accordé 969,4 millions de dollars sur cinq ans pour les installations scolaires des Premières Nations, en plus des 500 millions de dollars restants du budget de 2014.

Liens connexes

Investir dans les infrastructures des communautés des Premières Nations

Éducation de la maternelle au secondaire

Restez branchés

Participez à la conversation sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSanté

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/RSS.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les membres des médias peuvent joindre : Vanessa Adams, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, 343-543-7645; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]