La Première Nation de Beaver célèbre l'inauguration de sa nouvelle usine de traitement de l'eau et de ses logements

PREMIÈRE NATION DE BEAVER, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ NO 8, AB, le 10 déc. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Trevor Mercredi et la Première Nation de Beaver ont officiellement inauguré leur nouvelle usine de traitement de l'eau et leurs six nouveaux logements.

Le projet d'approvisionnement en eau, dans lequel le gouvernement du Canada a investi 14,2 millions de dollars, comprend la construction d'une usine de traitement de l'eau, d'une prise d'eau brute, d'un réservoir d'eau traitée et d'une conduite principale de distribution jusqu'à la zone centrale de la rivière Boyer, dans la Première Nation de Beaver.

Les six nouveaux logements ont été conçus pour accueillir des familles nombreuses en réponse à l'augmentation de la population de la Première Nation. Ils comprennent des habitations à logements multiples et un logement conçu pour répondre aux besoins d'un jeune handicapé. Le gouvernement du Canada a donné 1,8 million de dollars pour appuyer ce projet.

Nous travaillons en partenariat avec les communautés des Premières Nations, comme celle de Beaver, pour construire des logements et des installations d'approvisionnement en eau salubres et sécuritaires qui améliorent l'accès à l'eau potable.

Citations

« Félicitations au chef Mercredi et à la Première Nation de Beaver à l'occasion de l'inauguration de leur nouvelle usine de traitement de l'eau et de six nouveaux logements. L'écart en matière d'infrastructure entre les communautés autochtones et celles du reste du Canada est réel. Notre gouvernement est résolu à travailler en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer l'édification de communautés qui peuvent garantir à leurs résidants un accès à de l'eau potable et à des logements sécuritaires et convenables. »

L'honorable Marc Miller, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

La Première Nation de Beaver est située dans le territoire visé par le Traité n o 8, près de la ville de High Level , en Alberta . Elle compte une population d'environ 450 personnes qui vivent dans la réserve.

8, près de la ville de , en . Elle compte une population d'environ 450 personnes qui vivent dans la réserve. La nouvelle usine de traitement de l'eau est raccordée à un complexe d'habitation de six logements et permet le raccordement à de futurs logements.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Services aux Autochtones Canada

