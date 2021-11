OTTAWA, ON, le 18 nov. 2021 /CNW/ - Pêches et Océans Canada

Le gouvernement du Canada s'engage à promouvoir la réconciliation. Pêches et Océans Canada (MPO) travaille activement avec les Premières Nations des Maritimes et de la Gaspésie (au Québec) afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs droits de pêche issus de traités visant à assurer une subsistance convenable, tout en maintenant une pêche viable pour tous les pêcheurs des générations à venir.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada se joint à la Première Nation d'Acadia pour annoncer que les membres de cette Première Nation pratiqueront la pêche visant à assurer une subsistance convenable au cours des saisons commerciales 2021-2022 dans les zones de pêche du homard (ZPH) 33, 34 et 35. Avec l'annonce d'aujourd'hui, la Première Nation d'Acadia se joint aux Premières Nations de Bear River et de la vallée d'Annapolis dans le cadre de l'entente provisoire avec le MPO précédemment annoncée, qui concrétise le Plan de gestion des pêches pour une subsistance convenable Kespukwitk Netukulimk (Plan de Kespukwitk) et permet la vente de homard (jakej).

Les Premières Nations d'Acadia, de Bear River et de la vallée d'Annapolis désigneront les membres de la communauté qui pêcheront le homard en vertu du Plan de Kespukwitk, à l'élaboration duquel elles ont collaboré.

« Il est encourageant de constater que les pêcheurs de la Première Nation d'Acadia se joindront à ceux des Premières Nations de Bear River et de la vallée d'Annapolis pour pouvoir exercer leurs droits issus de traités et pêcher dans le cadre d'un plan de gestion des pêches élaboré par et pour les communautés Mi'kmaq. Je suis impatient de poursuivre, en partenariat avec ces Premières Nations et d'autres Premières Nations des travaux qui nous rapprochent de la réconciliation et d'une pêche viable, paisible et prospère. » [traduction]

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Le district de Kespukwitk est l'un des sept districts mi'kmaq du Canada atlantique et du Québec; il correspond au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.



atlantique et du Québec; il correspond au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. La pêche y a été autorisée; elle peut avoir lieu une fois que la saison déterminée par le MPO est ouverte dans chaque ZPH respective.





Dates pour la ZPH 33 : 29 novembre 2021 au 31 mai 2022





Dates pour la ZPH 34 : 29 novembre 2021 au 31 mai 2022





Dates pour la ZPH 35 : 14 octobre 2021 au 31 décembre 2021, et 28 février 2022 au 31 juillet 2022



28 février 2022 au 31 juillet 2022 La pêche est autorisée jusqu'à la fin de la saison établie pour chaque ZPH respective. Les dates peuvent varier légèrement selon les conditions météorologiques.



Le MPO reconnaîtra que les pêcheurs désignés en vertu du Plan de gestion des pêches pour une subsistance convenable Kespukwitk Netukulimk seront autorisés à exploiter jusqu'à 3500 cages à jakej (homard) (jusqu'à 70 cages par pêcheur) durant les saisons établies pour les ZPH 33, 34 et 35, situées en périphérie du district de Kespukwitk traditionnel.



La mise en œuvre provisoire du Plan de Kespukwitk n'accroîtra pas l'effort de pêche dans ces ZPH.



