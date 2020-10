OTTAWA, ON, le 6 oct. 2020 /CNW/ - Pendant que le Canada continue à avancer sur le chemin de la réconciliation et du renouveau dans sa relation avec les Premières Nations, nous devons confronter notre histoire et travailler ensemble, en partenariat, pour trouver des solutions communes afin de réparer les torts du passé et contribuer à bâtir un avenir meilleur et plus inclusif pour tous au Canada.

Aujourd'hui, le chef Jason Gauthier et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Première Nation crie de Missanabie et le gouvernement du Canada ont fait une avancée majeure vers le renouveau et la réconciliation en concluant un règlement négocié pour réparer un tort passé qui remonte à plus de 110 ans.

Conclu grâce au partenariat et au dialogue, le règlement résout la revendication de longue date de la Première Nation relativement à des droits fonciers issus d'un traité. La revendication concerne les terres de réserve qui ont été promises à la Première Nation dans le cadre du Traité n° 9 et qui auraient dû lui être remises il y a plus de 110 ans. Quand la Première Nation a adhéré à ce traité en 1906, on lui avait en effet promis des terres de réserve pour son peuple. Or, elle ne s'est vu attribuer aucune terre de réserve avant 2018. Le règlement conclu entre le Canada et la Première Nation honore cette obligation découlant d'un traité qui avait été laissé en suspens et aide à réparer ce tort du passé.

Le règlement prévoit pour la Première Nation une indemnisation financière d'environ 150 millions de dollars pour la Première Nation et la possibilité d'ajouter 3 200 acres à ses terres de réserve. Il marque un nouveau départ pour la Première Nation crie de Missanabie, qui aura de nouvelles possibilités d'investir dans le développement communautaire et économique pour le bénéfice futur de sa communauté.

Citations

« Je reconnais tout le travail des chefs et des conseils successifs qui a mené au règlement. Il découle d'une quantité phénoménale de labeurs et de persévérance. L'apport de Maurice Law et Ron Maurice a été déterminant. Nos aînés, nos jeunes et nos ancêtres ont également joué un rôle important pour la conclusion d'un accord. Merci à toutes les personnes ayant prêté main-forte. »

Chef Jason Gauthier

Première Nation crie de Missanabie

« Aujourd'hui, nous montrons ce que l'on peut réaliser grâce au partenariat et au dialogue. Ce règlement honore une obligation issue d'un traité qui subsistait envers la Première Nation crie de Missanabie et contribue à réparer les torts du passé et à créer de nouvelles occasions pour la communauté. Ensemble, nous franchissons une étape historique sur la voie de la réconciliation afin de renouveler notre relation de nation à nation et de bâtir un avenir meilleur fondé sur un véritable esprit de respect et de partenariat. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Félicitations au chef Gauthier et au conseil pour le travail accompli et pour le début d'un nouveau chapitre. Je tiens à souligner que cette réussite est le fruit d'un travail sur plusieurs décennies de la part du chef Gauthier, des chefs qui l'ont précédé et des membres de la communauté de la Première Nation. Il s'agit d'une avancée majeure sur le chemin d'une relation renouvelée axée sur la reconnaissance des droits, la vérité et la réconciliation et sur un nouveau partenariat. Fait encore plus important, ce règlement créera de nouvelles occasions à explorer pour les générations futures de la communauté. Il me tarde de continuer à travailler avec le chef Gauthier, le conseil et tous les membres de la communauté. »

Terry Sheehan

Député de Sault Ste. Marie

Faits en bref

Les membres de la Première Nation ont approuvé le règlement lors d'un vote communautaire au cours duquel 99 % des voix étaient en faveur de la proposition.

Le règlement a été signé par la Première Nation le 13 août 2019 et par le Canada le 24 avril 2020.

par le Canada le 24 avril 2020. Cela complète un processus antérieur achevé en juin 2018 qui a mené à la création de la réserve de la Première Nation crie de Missanabie .

. Dans le cadre du règlement annoncé aujourd'hui, la Première Nation peut acheter jusqu'à 3 200 acres de terres sur le marché libre et entamer le processus de création d'une réserve.

Aucune propriété n'est confisquée pour régler des revendications territoriales.

Certaines étapes doivent être franchies avant que les terres ne soient désignées comme terres de réserve, notamment la consultation d'autres groupes autochtones et des municipalités.

Les règlements négociés permettent d'honorer les obligations non réglées issues de traités, de renouveler les relations et de faire progresser la réconciliation au bénéfice de tous les Canadiens.

Liens connexes

Revendications particulières

Droits fonciers issus de traités

Le Canada et la Première Nation crie de Missanabie célèbrent la création de la réserve de la Première Nation crie de Missanabie

Ajouts aux réserves

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter : @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Emily Williams, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002 ; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected] ; Chef Jason Gauthier, Première Nation crie de Missanabie, 705-254 2702

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca