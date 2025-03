PREMIÈRE NATION ATIKAMEKW D'OPITCIWAN, QC, le 11 mars 2025 /CNW/ - La Première Nation Atikamekw d'Opitciwan fait un pas de plus vers l'autonomie gouvernementale aujourd'hui en signant la première entente de financement au Québec dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis.

Le Chef du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan, Monsieur Jean-Claude Mequish, et la ministre des Services aux Autochtones Canada, Patty Hajdu, ont signé une entente bilatérale concrétisant deux années de discussions. Cette entente, intitulée Mamo miro kanawerimatan awacak (« Ensemble, pour la bienveillance des enfants ») accorde au Conseil des Atikamekw d'Opitciwan un financement d'une durée de deux ans pour mettre en œuvre l'ensemble des services prévus sous la Loi de la protection sociale Atikamekw d'Opitciwan. L'entente lui permettra de financer les services qu'elle offre aux membres de la communauté tant sur le territoire de la communauté qu'ailleurs au Québec.

L'entente vient soutenir l'exercice de la compétence législative du Conseil des Atikamekw d'Opitciwan à la suite de l'entrée en vigueur de leur Loi de la protection sociale Atikamekw d'Opitciwan le 17 janvier 2022. Cette Loi autochtone permet au Conseil des Atikamekw d'Opitciwan de fournir ses propres services à l'enfance et à la famille de manière adaptée à leur culture et à leurs valeurs.

À cet égard, le Canada s'est engagé à fournir 78 222 703 millions de dollars au cours des deux années de l'entente pour la mise en œuvre continue de la Loi de la protection sociale Atikamekw d'Opitciwan. Du financement pour soutenir des projets en immobilisations, infrastructures et équipements pourra être ajouté.

Comme la Cour suprême du Canada l'a indiqué dans son opinion concernant la validité de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis, l'action concertée des gouvernements des provinces et du gouvernement fédéral est requise en matière de services à l'enfance et à la famille en contexte autochtone. Le Canada et la Première Nation Atikamekw d'Opitciwan ont la volonté ferme de continuer le travail de collaboration entrepris dans le cadre des discussions ayant mené à cette entente, et ce, avec la province de Québec.

La Première Nation Atikamekw d'Opitciwan et le Canada reconnaissent que l'entente est le fruit d'efforts de collaboration et est ancrée dans la compréhension commune que les enfants et les familles autochtones devraient s'épanouir au sein de leurs communautés, entourés de leurs proches et de la richesse de leurs cultures, ayant des impacts durables pour les générations à venir.

« La signature de cette entente bilatérale représente une avancée significative pour nos familles et notre communauté. En exerçant pleinement notre compétence en matière de services à l'enfance et à la famille, nous affirmons notre autodétermination et notre engagement à protéger nos enfants selon nos valeurs, nos traditions et notre vision du bien-être communautaire. Cette entente est le fruit de notre persévérance et de notre volonté inébranlable de bâtir un avenir où nos jeunes grandissent entourés de leur famille, dans leur langue et leur culture. »

Jean-Claude Mequish

Chef du Conseil de la Première Nation Atikamekw d'Opitciwan

« Cette entente historique est le fruit du travail ardu et collaboratif dont les générations futures pourront bénéficier et honorant les générations qui nous ont précédés. Notre gouvernement est fier d'être présent en tant que partenaire. Félicitations à la Première Nation Atikamekw d'Opitciwan. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Pour la plupart des enfants autochtones, les services à l'enfance et à la famille sont fournis en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles.

en vertu des mesures législatives de la province ou du territoire où résident les enfants et les familles. Le 1 er janvier 2020, la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones.

janvier 2020, la est entrée en vigueur. Elle affirme le droit inhérent des peuples autochtones à l'autonomie gouvernementale en matière de services à l'enfance et à la famille. Elle permet aux communautés autochtones d'exercer leur compétence en matière de services à l'enfance et à la famille et définit les principes applicables, à l'échelle nationale, en ce qui concerne la prestation de services à l'enfance et à la famille aux enfants autochtones. Depuis Novembre 2020, les engagements fédéraux ont compris plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la Loi et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille ainsi que de 73,6 millions de dollars dans le budget de 2021 et 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille.

2020, les engagements fédéraux ont compris plus de 542 millions de dollars pour favoriser la participation des Premières Nations, des Inuit et des Métis dans l'élaboration conjointe du processus de mise en œuvre de la et pour aider les communautés et les groupes autochtones à renforcer leur capacité à mettre en place leurs propres systèmes de services à l'enfance et à la famille ainsi que de 73,6 millions de dollars dans le budget de 87,3 millions de dollars dans le budget de 2022 pour soutenir la compétence autochtone en matière de services à l'enfance et à la famille. Dans le cadre du budget de 2023 à 2024, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser 1,8 milliard de dollars sur une période de 11 ans, afin d'aider les communautés à exercer leur compétence en vertu de la Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis .

. Le 17 janvier 2022, la Loi de la protection sociale Atikamekw d'Opitciwan est officiellement entrée en vigueur faisant d'Opitciwan la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de services à l'enfance et à la famille.

est officiellement entrée en vigueur faisant d'Opitciwan la première communauté autochtone au Québec à être totalement autonome en matière de services à l'enfance et à la famille. Il s'agit de la première entente bilatérale dans le cadre de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuit et des Métis à être conclue au Québec et de la 13e entente au Canada.

