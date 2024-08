TERRITOIRE DU TRAITÉ ROBINSON-SUPÉRIEUR, ON, le 26 août 2024 /CNW/ - Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Le 24 août, lors d'un événement organisé par la communauté, la chef Yvette Metansinine de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, au nom de l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que le Canada et la Première Nation ont conclu un règlement de 130 millions de dollars afin de régler la revendication historique de la Première Nation concernant les terres de réserve issues du traité, de faire progresser la réconciliation et de renouveler leur relation de nation à nation.

Dans sa revendication concernant les terres de réserve prévues dans la cadre du traité, la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek affirme que ses ancêtres formaient une Première Nation séparée et distincte qui n'était pas présente lors de la signature du traité Robinson-Supérieur en 1850, mais qui y a adhéré peu de temps après 1850. Dans sa revendication, la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek demande des terres de réserve en vertu du traité, ainsi qu'une indemnité financière pour l'absence de terres de réserve depuis 1850.

Conclu grâce à la collaboration et au dialogue, ce règlement vient reconnaître la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek comme une partie au traité. Il prévoit également une indemnité financière versée par le Canada à la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek. Les travaux à plus long terme visant la composante foncière du règlement se poursuivent entre la Première Nation, l'Ontario et le Canada.

Le respect des relations découlant des traités est un élément fondamental pour faire progresser la réconciliation au Canada et rétablir la confiance des communautés des Premières Nations.

Citations

« En songeant au travail dévoué réalisé par nos dirigeants, passés et actuels, au cours des trois dernières décennies, nous constatons l'immense effort qui a permis d'obtenir cette reconnaissance vitale de notre relation issue d'un traité, fondée sur le respect mutuel et la réconciliation. La signature récente de cet accord, suivie de la signature d'une déclaration, ne symbolisent pas seulement l'aboutissement d'années de persévérance et de dialogue, mais marquent également une étape importante dans le prochain chapitre de notre communauté. Ensemble, nous allons de l'avant avec une force et un engagement renouvelés pour honorer notre histoire commune tout en bâtissant un avenir meilleur pour les générations à venir. »

Chef Yvette Metansinine

Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek

« Il s'agit d'une étape décisive dans nos efforts communs visant à honorer une promesse faite dans le cadre du traité, à faire progresser la réconciliation et à renouveler la relation de nation à nation avec la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek. Cela fait longtemps que la Première Nation aurait dû recevoir cette indemnisation pour régler la revendication; elle lui revient de droit et lui permettra de bâtir un avenir meilleur. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour les membres de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek. Grâce au travail acharné et au dévouement de leurs dirigeants, ce règlement fournira aux membres de la communauté le soutien financier nécessaire pour planifier avec succès l'avenir. »

L'honorable Patty Hajdu,

Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor

Les faits en bref

Le règlement annoncé règle la revendication de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek contre le Canada par le versement d'une indemnité financière. Dans le cadre du règlement, le Canada s'engage également à poursuivre le dialogue et la collaboration avec la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et l' Ontario en ce qui concerne l'obtention de terres de réserve issues du traité.

en ce qui concerne l'obtention de terres de réserve issues du traité. Le 15 janvier 2024, les membres de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek ont approuvé le règlement lors d'un vote, et puis il a été signé par la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek et le Canada.

Les négociations entre la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, l' Ontario et le Canada se poursuivront pour traiter la revendication de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek concernant les terres de réserve issues du traité.

et le Canada se poursuivront pour traiter la revendication de la Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek concernant les terres de réserve issues du traité. La Première Nation Animbiigoo Zaagi'igan Anishinaabek, l' Ontario et le Canada continueront la collaboration en vue de trouver des solutions communes et équilibrées. Les parties fourniront des mises à jour aux personnes concernées et les consulteront au fur et à mesure que les étapes clés seront franchies à la table des négociations.

Lien connexe

