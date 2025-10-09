Selon un nouveau sondage de KPMG au Canada, le premier réflexe des étudiants est de se fier à l'IA, négligeant ainsi la pensée critique

MONTRÉAL, le 9 oct. 2025 /CNW/ - Selon un nouveau sondage de KPMG au Canada, plus de sept étudiants canadiens sur dix (73 %) utilisent maintenant l'intelligence artificielle (IA) générative pour leurs travaux scolaires, en forte hausse par rapport à 59 % en 2024 et à 52 % il y a deux ans. Cette popularité grandissante se traduit par de nouveaux dilemmes pour les établissements d'enseignement; l'étude montre également que l'IA générative est utilisée pour éviter la pensée critique, près de la moitié (48 %) des répondants affirmant que leur esprit critique s'est détérioré depuis qu'ils ont commencé à l'utiliser.

« L'enseignement supérieur vise à permettre aux étudiants de développer leur pensée critique, et non à l'éviter », a déclaré Rob Clayton, associé et leader nationale en Éducation, KPMG au Canada. « Nos recherches soulignent l'importance d'intégrer la littératie en matière d'IA dans l'enseignement supérieur afin d'aider les étudiants à apprendre à utiliser les outils d'IA pour améliorer leurs capacités d'analyse, et non pour les détériorer.

Lorsqu'ils entrent sur le marché du travail, on s'attend non seulement à ce qu'ils sachent comment utiliser l'IA de façon appropriée et sécuritaire, mais ils doivent aussi avoir la capacité d'analyser, d'évaluer de façon objective et de résoudre les problèmes », dit-il. « Les étudiants qui n'utilisent l'IA que pour gagner du temps risquent de sacrifier la compréhension au profit de la commodité, en laissant de côté la pensée critique, la rétention des connaissances et la capacité d'adaptation dans un monde en évolution rapide.

« L'IA fait maintenant partie de notre réalité quotidienne. Pour de nombreux étudiants, l'IA générative est devenue une seconde nature; près de la moitié d'entre eux affirment que leur premier réflexe est de se fier à l'IA lorsqu'on leur donne une tâche. Pourtant, depuis le début de cette recherche il y a deux ans, les étudiants (jusqu'à six sur dix) ont toujours l'impression de tricher lorsqu'ils utilisent l'IA générative et plus de la moitié d'entre eux ont peur de se faire prendre. Cela semble indiquer que les établissements d'enseignement supérieur doivent continuer d'intégrer l'IA à leurs parcours d'apprentissage. »

En effet, le sondage révèle que près de 80 % des étudiants souhaitent que leur établissement d'enseignement offre des cours sur la façon d'utiliser l'IA de façon éthique et sécuritaire et considèrent celle-ci comme un élément fondamental pour mettre en pratique leur pensée critique.

Principales conclusions du sondage :

Préparer les étudiants au monde du travail

Dans l'ensemble, les étudiants déclarent utiliser des outils d'IA générative plus souvent que l'an dernier. L'utilisation quotidienne a augmenté de 15 %; 25 % utilisent maintenant l'IA chaque jour ou pour chaque tâche, par rapport à 10 % il y a un an. Près de la moitié (45 %) utilisent l'IA quelques fois par semaine, 20 % l'utilisent quelques fois par mois et 11 % l'utilisent une fois toutes les quelques semaines ou de façon ponctuelle.

Pas moins de sept répondants sur dix (71 %) affirment que leurs notes se sont améliorées après avoir utilisé l'IA générative. Cependant, près du même nombre d'étudiants (66 %) affirment que même s'ils obtiennent de meilleurs résultats, ils ne pensent pas apprendre ou conserver autant de connaissances.

« À mesure que les outils d'IA deviennent de plus en plus intégrés dans la vie étudiante, il est essentiel que les enseignants revoient leurs méthodes d'enseignement et leurs stratégies d'évaluation pour s'assurer que les étudiants continuent d'utiliser leur pensée critique et d'apprendre de façon enrichissante », a déclaré M. Clayton. « Le fait de mettre l'accent sur un plus grand nombre de présentations orales et de discussions en classe peut offrir aux étudiants de précieuses occasions de démontrer leur compréhension, de penser de façon critique dès le départ et de s'appuyer sur l'information générée par l'IA. »

De la même façon que les employés du secteur privé utilisent l'IA générative pour stimuler la productivité, les étudiants se tournent vers l'IA pour la recherche (63 %), la génération d'idées (62 %), la révision ou l'évaluation des tâches (43 %) et la synthèse de l'information (39 %). Soixante-dix pour cent utilisent également des outils d'IA générative pour créer et modifier leur curriculum vitæ.

« Il est essentiel que le personnel enseignant dote les étudiants des compétences pratiques en IA auxquelles les employeurs s'attendent », a déclaré Jameel Ahamed, associé, Stratégie technologique et transformation numérique, KPMG au Canada. « Les étudiants qui apprennent à exploiter l'IA non seulement pour gagner du temps, mais aussi pour stimuler et améliorer leur réflexion en tirant des avantages plus importants sur le plan de l'apprentissage. En intégrant la littératie en matière d'IA et la formation pratique au programme d'études, les enseignants peuvent préparer les diplômés à composer avec les attentes dans un marché du travail dynamique en utilisant leurs idées et leur formation afin de remettre en question les hypothèses et le statu quo, de stimuler l'innovation et de favoriser la productivité. »

Absence de liens sociaux

L'étude révèle également à quel point la technologie est devenue omniprésente dans la vie étudiante, au-delà des études. De nombreux étudiants affirment utiliser des outils d'IA pour établir des liens sociaux en dehors de l'école, plus de 60 % d'entre eux affirment se sentir plus à l'aise de poser des questions personnelles à l'IA qu'à quelqu'un qu'ils connaissent, comme un ami ou un membre de leur famille, et 52 % confient qu'ils font parfois plus confiance à l'IA qu'aux humains. Plus de la moitié (51 %) des répondants affirment que l'IA apaise leur sentiment de solitude et 52 % indiquent qu'elle leur offre un soutien émotionnel lorsqu'ils en ont besoin.

« Les outils numériques changent la façon dont les humains interagissent, apprennent et fonctionnent. Les enseignants peuvent aider leurs étudiants à gérer ce changement en favorisant plus d'occasions d'interactions significatives entre pairs », a déclaré M. Clayton. « L'intégration de groupes d'étude et de projets collaboratifs peut enseigner aux élèves comment établir de solides liens sociaux et excellentes aptitudes en communication qui sont indispensables à leur croissance personnelle et à leur réussite au-delà de la salle de classe. »

Autres conclusions du sondage :

À propos du sondage du Répertoire sur l'adoption de l'IA générative de KPMG

KPMG a sondé 3 804 Canadiens (âgés de 18 ans et plus) du 15 août au 15 septembre 2025 en utilisant la plateforme de recherche en ligne Methodify de Sago pour évaluer l'adoption et l'utilisation de l'IA générative. L'enquête comprenait 684 étudiants fréquentant un établissement d'enseignement universitaire, collégial, professionnel ou secondaire. Parmi les élèves et étudiants interrogés, 73 % utilisent l'IA générative pour leur travail scolaire. 35 % des utilisateurs d'IA générative sont au collège; 32 % sont à l'université, 15 % sont des étudiants de niveau secondaire, 9 % sont des étudiants de troisième cycle ou à temps partiel et 9 % sont dans une école technique, de métiers ou professionnelle.

SOURCE KPMG LLP