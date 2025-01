POPLAR HILL FIRST NATION, ON, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Poplar Hill First Nation est accompagnée de l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, pour célébrer le raccordement de la communauté au réseau électrique de l'Ontario, marquant ainsi la fin de la dépendance de la communauté à l'égard de l'électricité diesel coûteuse et à forte émission de polluants.

Services aux Autochtones Canada a investi environ 1,6 milliard de dollars dans le projet de transmission Wataynikaneyap, un projet dirigé et détenu majoritairement par des Autochtones, qui vise à relier 16 communautés des Premières Nations au réseau électrique de l'Ontario.

Poplar Hill est la 13e Première Nation à être raccordée au réseau électrique provincial par le biais du système de transmission Wataynikaneyap Power. L'achèvement et la mise sous tension de la ligne de transmission jusqu'à la Première Nation fourniront à la communauté une énergie propre, sûre et fiable qui contribuera davantage à son bien-être. Sur une période de 40 ans, on estime que le projet Wataynikaneyap Power permettra d'éviter l'émission de plus de 6,6 millions de tonnes d'équivalent CO2 en gaz à effet de serre, ce qui équivaut à retirer près de 35 000 voitures de la circulation.

L'étape franchie aujourd'hui représente une solution novatrice dirigée par des Autochtones pour éliminer des obstacles de longue date à la croissance et à la stabilité des communautés. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les Premières Nations éloignées afin qu'elles produisent leur propre électricité, ce qui réduira l'effet sur l'environnement et améliorera l'accès à une énergie fiable, ce qui permettra d'améliorer les services communautaires essentiels et de construire de nouvelles infrastructures.

Citations

« Nous sommes très heureux de célébrer aujourd'hui avec la Poplar Hill First Nation. C'est un parcours remarquable qui a commencé il y a plus de 20 ans. Le travail se poursuit pour un avenir meilleur pour tous. »

Eliezar Mckay

Président du conseil de la FNLP

« Félicitations à Poplar Hill pour son raccordement au réseau électrique! Je tiens à souligner qu'à l'instar des autres communautés productrices d'énergie indépendantes, la vision de la Poplar Hill First Nation en ce qui concerne son autorité énergétique indépendante est celle de la propriété, du renforcement des capacités et de l'autosuffisance en matière de services de distribution d'électricité. Malheureusement, en raison des coûts et du manque de reconnaissance de cette vision dans le système réglementaire, la Poplar Hill First Nation a été obligée de travailler avec un distributeur d'électricité réglementé pour être raccordée au réseau. Nous devons faire progresser la vision de la propriété, du renforcement des capacités et de la participation significative des Premières Nations dans tous les domaines. Enfin, je tiens à remercier Emma et Albert Wassaykeesick, Aînés de Poplar Hill, pour leurs conseils tout au long de l'élaboration du réseau de transport d'électricité. Emma a été une membre précieuse du comité consultatif des Aînés, avant de prendre une retraite bien méritée.

Margaret Kenequanash

PDG de Wataynikaneyap Power

« Le partenariat que nous célébrons aujourd'hui fait partie du plus important projet d'infrastructure de raccordement au réseau dirigé par les Premières Nations au Canada. Félicitations à la Poplar Hill First Nation et à Wataynikaneyap Power pour cette étape importante. La célébration d'aujourd'hui marque la fin de la dépendance de la communauté à l'électricité produite au diesel, grâce à leurs efforts et à leur leadership. Il s'agit d'un exemple de ce qui est possible lorsque tous les ordres de gouvernement collaborent avec des partenaires des Premières Nations, afin que plus de communautés puissent profiter des possibilités de développement découlant de l'accès à une énergie durable et fiable. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

- La Poplar Hill First Nation est située à environ 570 km au nord-ouest de Thunder Bay, en Ontario. La communauté n'est accessible que par avion ou par route de glace en hiver.

- Wataynikaneyap Power appartient majoritairement (51 %) à 24 communautés des Premières Nations, dont les 16 communautés raccordées au réseau dans le cadre du projet, ce qui en fait le plus grand projet d'infrastructure détenu et dirigé par des Autochtones dans l'histoire de la province.

- Le système de transmission de Wataynikaneyap Power relie le système de distribution de la communauté de Poplar Hill au réseau électrique de l'Ontario grâce à un total de 190 km de lignes de transmission et de quatre sous-stations.

- La Poplar Hill First Nation a été raccordée au réseau le 17 décembre 2024, ce qui en fait la 13e communauté à être raccordée au réseau grâce au projet Wataynikaneyap.

- Avec l'achèvement de ce projet, 16 des 25 communautés des Premières Nations de l'Ontario qui dépendent du diesel seront connectées au réseau électrique provincial, ce qui représente une réduction de 68 % du nombre de communautés des Premières Nations de l'Ontario qui dépendent du diesel.

