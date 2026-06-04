Ce prix récompense une conception novatrice, un fonctionnement fiable à -20 °F et la confiance durable des propriétaires

DALLAS, 4 juin 2026 /CNW/ - Lennox (NYSE : LII), leaders des solutions écoénergétiques pour bâtiments et maisons, a annoncé aujourd'hui que sa pompe à chaleur Dave Lennox Signature® Collection a reçu le prix GOOD DESIGN®, l'une des distinctions les plus reconnues au monde pour la conception et l'innovation de produits.

Présenté par The Chicago Athenaeum : Museum of Architecture and Design, en collaboration avec Metropolitan Arts Press Ltd., le prix GOOD DESIGN® récompense des produits qui combinent design réfléchi et valeur durable, une approche qui continue de guider l'innovation de Lennox.

La pompe à chaleur climatique SL22KLV de la collection SignatureMD de Dave Lennox offre un confort précis et écoénergétique à des températures aussi basses que -20 °F, offrant aux propriétaires un rendement fiable et des économies d’énergie potentielles.

La pompe à chaleur pour climat froid Lennox SL22KLV a été conçue pour offrir un confort fiable et écoénergétique dans des environnements hivernaux exigeants, tout en maintenant un fonctionnement fiable à des températures allant jusqu'à -20 °F. Conçu pour les propriétaires en quête de confort et de confiance dans des conditions extrêmes, le système combine la technologie avancée de pompe à chaleur à une construction durable et un contrôle précis du système.

« Cette reconnaissance témoigne de la diligence dont fait preuve chaque innovation Lennox », a déclaré Prakash Bedapudi, Vice-président exécutif et Directeur de la technologie chez Lennox. « Qu'il s'agisse d'une performance exigeante par temps froid ou d'un contrôle précis du système, cette conception reflète notre volonté d'aider les propriétaires à ne pas regretter leur choix d'une solution durable conçue pour un rendement à long terme. »

Une approche de conception intégrée favorise la longévité, allant d'une armoire robuste conçue pour la durabilité à une communication numérique qui permet un fonctionnement précis et uniforme. Ensemble, ces caractéristiques contribuent à assurer une performance constante dans les régions où les conditions hivernales sont les plus difficiles.

Ce prix GOOD DESIGN® s'ajoute à la longue histoire de produits domestiques primés de Lennox, dont la pompe à chaleur SL25XPV et le thermostat intelligent S40, démontrant ainsi un engagement envers des solutions intuitives à utiliser, conçues pour durer et pour assurer la tranquillité d'esprit aux propriétaires.

Pour en savoir plus sur la pompe àchaleur pour climat froid SL22KLV, visitez www.lennox.com.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un chef de file en matière de solutions de construction écoénergétiques qui s'engage à créer des environnements plus sains et plus confortables. Au service des clients résidentiels et commerciaux, l'entreprise propose des systèmes novateurs de chauffage, de refroidissement, de qualité de l'air intérieur, de réfrigération et de chauffage de l'eau. Grâce à des produits, des pièces et des services fiables et à une technologie de pointe, Lennox offre des solutions connectées qui soutiennent le cycle de vie complet des besoins des clients. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.lennox.com. Les demandes des médias peuvent être adressées à [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2993962/SL22KLV_png_1__1___1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95644/LENNOX_LOGO.jpg

SOURCE Lennox International Inc.