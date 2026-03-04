Pour les propriétaires aux États-Unis et au Canada, la coentreprise offre une nouvelle option puissante en matière de confort, de fiabilité et de performance en combinant le réseau de concessionnaires résidentiels de confiance de Lennox avec le leadership mondial d'Ariston Group en matière de technologie de chauffage de l'eau.

« Notre expansion dans le domaine du chauffage de l'eau est une évolution naturelle de l'engagement de Lennox à offrir un confort pour toute la maison », déclare Sarah Martin, vice-présidente exécutive et présidente de Lennox Home Comfort Solutions. « Les concessionnaires et les propriétaires ont demandé à Lennox une offre complète de confort, et nous sommes fiers de présenter des solutions fondées sur une innovation fiable, une efficacité élevée et le service exceptionnel pour lequel Lennox est reconnu. »

Les chauffe-eaux Lennox sont conçus pour une performance durable et la tranquillité d'esprit des propriétaires. Tous les modèles sont faits d'acier épais et d'une doublure en verre PermaCladMC pour une protection anticorrosion solide et fiable. Certains modèles comprennent également des innovations supplémentaires, comme une tige d'anode en magnésium ou en aluminium jumelée à notre système SediMotionMC pour aider à réduire l'accumulation de sédiments, la FillSafe ProtectionMC pour protéger les composants internes si le réservoir n'est pas bien rempli et la protection Lennox LockMC pour améliorer la protection contre l'inflammabilité.

Parmi les nombreuses nouvelles options de la gamme de chauffe-eaux Lennox, les chauffe-eaux à pompe à chaleur offrent une solution de rechange hautement écoénergétique aux modèles traditionnels, aidant les propriétaires à réduire les coûts des services publics et l'impact environnemental. Ces systèmes sont conçus pour assurer une distribution uniforme de l'eau chaude avec un fonctionnement silencieux et des commandes intelligentes sur certains modèles. Sur les systèmes compatibles, les propriétaires peuvent surveiller et gérer à la fois leur chauffe-eau et leur thermostat grâce à la plateforme Lennox Home, ce qui garantit une expérience plus connectée de confort à la maison.

Les concessionnaires peuvent maintenant s'approvisionner en systèmes CVC et en chauffe-eaux Lennox ensemble, ce qui permet aux propriétaires de profiter de solutions de confort plus complètes et d'augmenter les occasions de vente dans le cadre d'une expérience Lennox unifiée.

Découvrez la gamme de chauffe-eaux Lennox présentée dans la vidéo promotionnelle.

Lennox (NYSE : LII) est un chef de file des solutions écoénergétiques de contrôle de la température. Nous nous engageons à assurer la durabilité et à créer des environnements confortables et plus sains pour les clients résidentiels et commerciaux. Notre portefeuille novateur comprend des systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération, ainsi qu'une gamme complète de pièces, de fournitures et de services CVC qui répondent à tous les besoins des clients.

