Les candidatures sont désormais ouvertes pour les personnes qui contribuent à leur communauté et qui ont besoin d'aide pour remplacer des systèmes essentiels de confort domestique

DALLAS, 4 mai 2026 /CNW/ - Lennox (NYSE : LII), un chef de file des solutions de confort domestique fiable, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des candidatures pour le programme Feel The Love® 2026, parrainé par la Fondation LII Lennox. Via son réseau de distributeurs de confiance aux États-Unis et au Canada, Lennox fera don et installera professionnellement de nouveaux systèmes de chauffage et de refroidissement pour des personnes qui sont des piliers de leur communauté et qui ont besoin d'un confort domestique fiable. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 août 2026 sur FeelTheLove.com.

Lennox et Smith Services soutiennent H.A.L.O., un refuge pour animaux sans euthanasie à Sebastian, en Floride, dans le cadre du programme Feel The Love® en remplaçant un système CVC vieillissant et en créant un environnement plus sûr et plus confortable pour les animaux et le personnel qui les soignent. Speed Speed Lennox Feel the Love Logo (PRNewsfoto/Lennox International Inc.)

« Feel The Love reflète qui nous sommes chez Lennox, profondément engagés envers les personnes, le savoir-faire et le fait de faire ce qui est juste », a déclaré Sarah Martin, vice-présidente exécutive et présidente de Lennox Home Comfort Solutions. « Chaque nomination représente une personne qui est constamment présente pour les autres. Aux côtés de nos distributeurs partenaires, nous sommes fiers de contribuer à offrir un confort fiable et de grande qualité à leur domicile. »

Maintenant dans sa 17e année, le programme Feel The Love est une pierre angulaire des initiatives d'impact communautaire de Lennox. Depuis le début du programme en 2009, Lennox et ses distributeurs ont fait don et installé plus de 3 100 systèmes de chauffage et de refroidissement, aidant ainsi les propriétaires confrontés à des difficultés importantes.

Cette année, la semaine d'installation de Feel The Love aura lieu du 3 au 11 octobre. Pendant cette période, les bénéficiaires sélectionnés recevront gratuitement jusqu'à un système complet de chauffage et de refroidissement, y compris des équipements Lennox Merit à haute efficacité comme des climatiseurs, des thermopompes, des fourneaux et des thermostats, installés par des revendeurs locaux qui donnent de leur temps et de leur expertise. Les candidats proposés comprennent des éducateurs, des anciens combattants, des professionnels de la santé, des premiers intervenants, des aidants et des familles confrontées à des difficultés médicales ou financières imprévues. De plus, les organisations sans but lucratif 501(c)(3) sont également admissibles à titre de candidats au programme Feel The Love (à condition de pouvoir recevoir des équipements CVC résidentiels).

Les membres de la communauté sont encouragés à soumettre des candidatures pour des personnes qui accordent la priorité aux autres et qui bénéficieraient d'un confort à domicile sûr, fiable et écoénergétique. Pour en savoir plus ou soumettre une candidature, visitez FeelTheLove.com. Des mises à jour tout au long du programme seront diffusées sur les comptes Facebook, Instagram et LinkedIn de Lennox.

À propos de Lennox

Lennox (NYSE : LII) est un chef de file en matière de solutions de construction écoénergétiques qui s'engage à créer des environnements plus sains et plus confortables. Au service des clients résidentiels et commerciaux, l'entreprise propose des systèmes novateurs de chauffage, de refroidissement, de qualité de l'air intérieur, de réfrigération et de chauffage de l'eau. Grâce à des produits, des pièces et des services fiables et à une technologie de pointe, Lennox offre des solutions connectées qui soutiennent le cycle de vie complet des besoins des clients. Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.lennox.com. Les demandes des médias peuvent être adressées à [email protected].

À propos de Feel The Love®

Lancé en 2009, Feel The Love est le programme de dons communautaires distinctif de Lennox Residential HVAC. Chaque année, Lennox s'associe à des distributeurs locaux et à des membres de la communauté partout aux États-Unis et dans certaines régions du Canada pour identifier et soutenir des personnes qui incarnent le service aux autres et qui ont besoin d'un coup de main. La Fondation LII Lennox est fière de commanditer le programme Feel The Love. Pour en savoir plus, visitez FeelTheLove.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=jrGB1p11t-o

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SOURCE Lennox International Inc.