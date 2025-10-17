Lennox élargit son portefeuille de pièces et de fournitures de chauffage, ventilation et climatisation avec les marques DuroDyne et Supco, afin de mieux servir les clients résidentiels et commerciaux

DALLAS, 17 octobre 2025 /CNW/ - Lennox (NYSE: LII), chef de file dans le domaine des solutions de climatisation à haut rendement énergétique, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'achat de la division CVC de NSI Industries, y compris les plateformes des marques Duro Dyne et Supco.

Lennox élargit son portefeuille de pièces et fournitures CVC en acquérant les marques Duro Dyne et Supco, et renforce ainsi son soutien aux clients résidentiels et commerciaux. Lennox élargit son portefeuille de pièces et fournitures CVC en acquérant les marques Duro Dyne et Supco, et renforce ainsi son soutien aux clients résidentiels et commerciaux.

« Cette acquisition renforce notre capacité à soutenir les clients résidentiels et commerciaux tout au long de la chaîne de valeur du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, a déclaré Alok Maskara, chef de la direction de Lennox. En intégrant des marques respectées comme Duro Dyne et Supco dans notre portefeuille, nous élargissons notre offre de pièces et de fournitures en réponse directe à la demande des clients pour des solutions plus complètes. »

Duro Dyne et Supco disposent d'un portefeuille solide de pièces et de fournitures CVC qui complètent les offres résidentielles et commerciales existantes de Lennox.

M. Maskara a ajouté : « Nous sommes ravis d'accueillir les équipes de Duro Dyne et de Supco au sein de Lennox. Nos valeurs communes nous aideront à nous intégrer en douceur afin d'améliorer encore notre capacité à fournir à nos clients des solutions complètes pour le cycle de vie de leurs produits. En renforçant nos capacités de distribution et en élargissant notre portefeuille de produits, nous permettons à Lennox de proposer une plus grande valeur ajoutée tout au long du parcours du client, depuis l'équipement et l'installation jusqu'au service et à l'entretien préventif. Cette transaction reflète notre approche disciplinée de l'investissement stratégique et de la croissance à long terme. »

Lennox (NYSE: LII) est un chef de file dans le domaine des solutions de climatisation à haut rendement énergétique. Nous sommes engagés dans le développement durable et la création d'environnements confortables et plus sains pour les clients résidentiels et commerciaux. Notre portefeuille innovant comprend des systèmes de refroidissement, de chauffage, de qualité de l'air intérieur et de réfrigération, ainsi qu'une gamme complète de pièces détachées, de fournitures et de services CVC qui prennent en charge le cycle de vie complet des besoins des clients. D'autres renseignements peuvent être obtenus à www.lennox.com. Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797963/Lennox_adds_Duro_Dyne.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797964/Lennox_adds_supco.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95644/LENNOX_LOGO.jpg

SOURCE Lennox International Inc.