Les appareils de lavage de grande capacité qui peuvent entrer dans des espaces compacts sont de plus en plus recherchés, et c'est justement ce pour quoi est conçue la WashTower de LG. L'élégant appareil en une seule unité WashTower de LG est doté des mêmes capacités et fonctionnalités que les appareils pleine grandeur, mais occupe la moitié de l'espace 1 . À la différence des panneaux de commande des appareils superposés classiques, le panneau Centre Control exclusif à LG est parfaitement positionné pour que les commandes de la laveuse et de la sécheuse se trouvent exactement à la bonne hauteur.

« Nous sommes ravis de présenter la WashTower de LG au Canada; elle est l'incarnation même de la conception moderne, alliant harmonieusement une esthétique moderne et l'innovation », a déclaré Ashley Audisho, directrice principale du marketing, électroménagers, LG Electronics Canada. « Grâce à sa conception épurée, ce duo laveuse-sécheuse permet de gagner un espace précieux, laissant plus de place pour réinventer votre salle de lavage. Vous pourrez ainsi ajouter un espace pour plier le linge, un évier, une station de lavage pour animaux ou tout autre rangement supplémentaire dont votre famille pourrait avoir besoin. Mieux encore, cet appareil est truffé de technologies intelligentes qui simplifient l'ensemble du processus de lavage. »

Tout ce que vous désirez dans la moitié de l'espace

La conception à unité simple de la WashTower de LG permet de tirer le meilleur parti de l'espace tout en offrant une capacité pleine grandeur, le tout avec une esthétique épurée et rationnelle. La finition en acier noir de qualité supérieure, les bordures chromées et les boutons de commande rehaussent n'importe quel décor, et les portes en verre trempé résistant aux rayures sont conçues pour rester belles à long terme.

Panneau de commande central pratique

Seule la WashTower de LG est dotée d'un panneau de commande central intuitif et facile d'accès, qui place les commandes de la laveuse et de la sécheuse au milieu de l'ensemble superposé. En comparaison, les commandes des laveuses et des sécheuses superposées classiques sont placées tout en haut de chaque appareil, ce qui rend les boutons de la sécheuse difficiles à voir et à atteindre. Grâce au panneau de commande central partagé, la WashTower de LG mesure 3,4 po de moins que les appareils superposés classiques de LG; elle s'intègre donc facilement dans presque tous les espaces.

L'intelligence intégrée élimine la part de hasard

En matière de lessive, 50 % des consommateurs choisissent par défaut le cycle normal de leur laveuse et de leur sécheuse parce qu'ils ne savent tout simplement pas quel réglage choisir.2 La technologie Direct DriveMC à intelligence artificielle (DD IA) de LG élimine la part de hasard. Intégrée dans la WashTower de LG, la technologie DD IA fait appel à des capteurs pour détecter la douceur des tissus et la taille de la brassée, puis sélectionne automatiquement les bons mouvements de lavage et la durée du cycle pour obtenir un entretien précis de vos vêtements.



Et elle devient plus intelligente : la WashTower de LG apprend même les réglages préférés de l'utilisateur. Il suffit d'activer la fonctionnalité Smart LearnerMC dans l'application LG ThinQMD pour qu'elle mémorise la température de lavage, la vitesse d'essorage ou le niveau de séchage. Grâce à la fonctionnalité Smart PairingMC, la laveuse peut demander à la sécheuse de sélectionner un cycle de séchage compatible, ce qui fait de la WashTower de LG le compagnon de lavage par excellence.

Tout faire en moins de temps

La capacité ultra-grande permet de laver plus de vêtements dans chaque brassée et vous aide à vous débarrasser plus rapidement de la lessive. La fonctionnalité TurboWash 360 de LG lave de plus grandes brassées en moins de temps grâce à cinq jets à pulvérisation variable qui offrent un nettoyage complet en moins de 30 minutes.3 Grâce à une capacité de 4,5 pi3 pour la laveuse et de 7,4 pi3 pour la sécheuse, l'appareil peut contenir de grandes brassées de serviettes, de jeans ou même une literie complète, ce qui permet de gagner du temps chaque semaine.

Aider à éliminer les allergènes dans les tissus

La WashTower de LG est fièrement homologuée asthma & allergy friendlyMD par Asthma Canada. Le cycle de lavage AllergieneMC de cet appareil va au-delà du nettoyage quotidien, faisant appel à la douce puissance de la vapeur pour éliminer plus de 95 % des allergènes les plus fréquemment présents dans les tissus.4 De plus, la technologie TurboSteamMC de LG de la sécheuse permet de désinfecter et de rafraîchir les vêtements entre les lavages ainsi que les jouets d'enfants, les oreillers décoratifs et plus encore.

Une lessive mieux faite, pour vous et pour la planète

La WashTower de LG est homologuée ENERGY STARMD par ENERGY STAR Canada, ce qui lui vaut une reconnaissance internationale en tant que produit à haut rendement énergétique. Afin d'aider les consommateurs à économiser tout en aidant la planète, les laveuses et les sécheuses homologuées ENERGY STAR consomment 25 % moins d'énergie et 33 % moins d'eau que les modèles classiques.

Dotée de nouvelles façons de commander votre maison et d'une plateforme ouverte prête pour l'avenir, la gamme innovante d'appareils domestiques connectés de LG, y compris la WashTower, vous permet de tout faire plus rapidement et plus efficacement que jamais. Découvrez une technologie intuitive et intelligente qui changera la façon dont vous gérez votre maison, de la cuisine au salon, en passant par la salle de lavage, et plus encore. Et commandez tout au creux de votre main. Chaque appareil intègre de manière fluide la technologie ThinQ et la connectivité Wi-Fi afin de vous faciliter la vie à la maison et de vous permettre de faire les choses qui rendent la vie agréable.

Offerte dès aujourd'hui, la WashTower de LG peut être achetée auprès des détaillants du pays à partir de 3 199 $ CA.

Pour obtenir plus de renseignements sur la WashTower et d'autres innovations de LG en matière de lessive, visitez le site https://https://www.lg.com/ca_fr/pour-votre-lavage.

À propos de LG Electronics Canada inc.

La marque LG a été créée en 1995. La société est un chef de file mondial en électronique, en information et en produits de communication. Elle compte plus de 117 lieux d'affaires répartis dans le monde entier et génère des revenus annuels internationaux de plus de 54 milliards de dollars US. LG Electronics Canada inc. est composée de cinq unités d'affaires : communications mobiles, appareils électroménagers, divertissement pour la maison, solutions d'affaires et climatisation commerciale. La société a des bureaux à Toronto et à Vancouver. LG Electronics Canada inc. s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléphones cellulaires, des téléviseurs à écran plat, des ordinateurs portables et des appareils électroménagers. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site http://www.lg.com/ca_fr.

À propos de la société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG Electronics

La société d'appareils électroménagers pour la maison et de systèmes d'amélioration de la qualité de l'air de LG est un chef de file mondial dans le domaine des appareils électroménagers, des solutions relatives aux maisons intelligentes, des systèmes d'amélioration de la qualité de l'air ainsi que des produits visionnaires dotés de la prochaine génération d'IA. La société crée des solutions complètes pour la maison avec ses technologies fondamentales de pointe et est déterminée à améliorer la qualité de vie et la santé des consommateurs en créant des appareils pour la cuisine, des électroménagers et des solutions d'air intelligemment conçus. Ensemble, ces produits offrent une commodité accrue, une incroyable performance ainsi qu'un fonctionnement efficace tout en procurant des bienfaits remarquables sur la santé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com.























1 La moitié de l'espace de plancher fonctionnel 2 Selon des tests indépendants visant à analyser les caractéristiques d'environ 760 000 cycles de lavage et de séchage. 3 Selon des tests indépendants visant à analyser les caractéristiques d'environ 760 000 cycles de lavage et de séchage. 4 Le programme de certification asthma & allergy friendlyMD est le fruit d'une collaboration unique et révolutionnaire entre les organismes Asthma Canada et Allergy Standards Limited. Le programme teste et certifie des produits afin de prouver leur efficacité pour les personnes souffrant d'asthme et d'allergies. Le programme travaille de concert avec les détaillants et les fabricants dans le but d'offrir aux consommateurs des produits favorisant un #foyerplussain. Les produits homologués comprennent des purificateurs d'air, des déshumidificateurs, de la peinture, des articles de literie, des balayeuses, des laveuses, des jouets en peluche, des services de nettoyage, et bien d'autres. Visitez le site http://asthmaandallergyfriendly.ca pour obtenir de plus amples renseignements.

