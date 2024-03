VILLE DE QUÉBEC et AUBURN HILLS, Mich., le 15 mars 2024 /CNW/ - FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, a constaté qu'une majorité de conducteurs et conductrices de VE se fient aux bornes de recharge rapide à courant continu pour les longs trajets, selon un récent sondage mené auprès de la clientèle. Les résultats, recueillis auprès d'environ 40 000 électromobilistes aux États-Unis et au Canada, donnent un aperçu des habitudes de recharge des propriétaires de VE et des activités auxquelles ils s'adonnent régulièrement pendant la recharge.

FLO Ultra (Groupe CNW/FLO)

Les conclusions de l'enquête sont les suivantes :

La plupart des électromobilistes ont besoin de bornes de recharge rapide à courant continu . 42 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles les utilisaient au moins une fois par mois et 60 % d'entre elles ont déclaré qu'elles y avaient recours pour des trajets prolongés ou dans plusieurs villes.





. 42 % des personnes interrogées ont indiqué qu'elles les utilisaient au moins une fois par mois et 60 % d'entre elles ont déclaré qu'elles y avaient recours pour des trajets prolongés ou dans plusieurs villes. Le temps de recharge n'est pas un temps inactif. À la question de savoir à quelles activités les gens s'adonnent pendant que leur véhicule se recharge à une borne rapide, 51 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles utilisent les commodités du site. Lorsqu'on leur demande quelles sont les activités qu'elles préfèrent faire pendant la recharge, 60 % d'entre elles déclarent en profiter pour manger ou acheter des rafraîchissements, tandis que 19 % déclarent faire des achats dans les magasins de détail situés à proximité.





À la question de savoir à quelles activités les gens s'adonnent pendant que leur véhicule se recharge à une borne rapide, 51 % des personnes interrogées ont répondu qu'elles utilisent les commodités du site. Lorsqu'on leur demande quelles sont les activités qu'elles préfèrent faire pendant la recharge, 60 % d'entre elles déclarent en profiter pour manger ou acheter des rafraîchissements, tandis que 19 % déclarent faire des achats dans les magasins de détail situés à proximité. Une infrastructure de recharge publique fiable est nécessaire . L'enquête a révélé que 29 % des propriétaires de VE interrogés n'avaient pas de borne de recharge installée à leur domicile, ce qui souligne la nécessité d'une infrastructure publique fiable.





. L'enquête a révélé que 29 % des propriétaires de VE interrogés n'avaient pas de borne de recharge installée à leur domicile, ce qui souligne la nécessité d'une infrastructure publique fiable. Les électromobilistes utilisent une combinaison de bornes de recharge et ont besoin d'avoir accès aux deux niveaux . L'enquête a également révélé une utilisation diversifiée des types de bornes de recharge : 35 % des personnes interrogées utilisent principalement des bornes de niveau 2, 27 % utilisent des bornes de recharge rapide et 31 % un mélange des deux. Cette diversité souligne la nécessité d'un réseau complet qui offre à la fois des recharges rapides et des solutions de recharge de niveau 2 qui peuvent nécessiter plus de temps, et un réseau qui soit conçu pour les électromobilistes qui vivent dans différents types d'habitation.





. L'enquête a également révélé une utilisation diversifiée des types de bornes de recharge : 35 % des personnes interrogées utilisent principalement des bornes de niveau 2, 27 % utilisent des bornes de recharge rapide et 31 % un mélange des deux. Cette diversité souligne la nécessité d'un réseau complet qui offre à la fois des recharges rapides et des solutions de recharge de niveau 2 qui peuvent nécessiter plus de temps, et un réseau qui soit conçu pour les électromobilistes qui vivent dans différents types d'habitation. La plupart des électromobilistes restent dans leur localité et dans le rayon routier qu'une seule nuit de recharge peut offrir. 30 % des répondants canadiens ont déclaré rouler entre 151 et 250 kilomètres par semaine et 37 % des répondants américains ont déclaré rouler entre 100 et 200 miles (entre 161 km et 322 km) par semaine.

« L'enquête de FLO démontre le besoin de solutions de recharge plus robustes à travers l'Amérique du Nord, permettant aux électromobilistes de se brancher où qu'ils soient - au travail, à la maison ou en déplacement », a déclaré Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO. « Les commentaires de près de 40 000 conducteurs et conductrices de VE sont extrêmement instructifs et soulignent l'efficacité des réseaux de recharge à domicile et publics pour soutenir la vie quotidienne de la plupart des électromobilistes et offrir la meilleure expérience de recharge, une session de recharge à la fois. »

Réalisée l'année dernière, l'enquête soutient le développement du réseau de bornes de recharge rapide que FLO possède et exploite.

Les entreprises hébergeront les bornes de recharge que FLO possède et exploite. Ces sites permettront à leur clientèle de bénéficier d'une recharge rapide - une commodité très recherchée - sans avoir à supporter la plupart des dépenses, des risques ou de la logistique liés à la possession de leur propre borne.

Le programme utilisera principalement la nouvelle borne FLO Ultra qui offre deux ports de recharge. Avec une puissance allant jusqu'à 320 kW, la borne FLO Ultra rechargera la plupart des nouveaux VE à 80% en 15 minutes. La borne aura la capacité future d'atteindre 500 kW lorsque jumelée à une deuxième borne FLO Ultra. La conception de la borne FLO Ultra, axée sur l'expérience d'utilisation, ses performances fiables et sa facilité d'utilisation en font la borne de recharge idéale pour les lieux qui comprennent des restaurants, des toilettes et d'autres commodités.

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez flo.com.

FLO® et FLO UltraTM ️sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

SOURCE FLO

Renseignements: Andrea Knapp, [email protected]