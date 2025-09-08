ZHENGZHOU, Chine, 8 septembre 2025 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA: 600066), un important fabricant mondial d'autobus électriques, a dévoilé la version internationale de prochaine génération de sa plateforme d'Internet des véhicules (IoV), Link+. Mise à niveau complète de Vehicle+, Link+ offre une solution à guichet unique sécurisée, intelligente et efficace pour l'exploitation des parcs de véhicules afin de permettre aux parcs de véhicules d'optimiser leur efficacité opérationnelle.

De la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la gestion intelligente et aux services axés sur les données, Link+ de Yutong renforce les parcs automobiles grâce à des solutions de gestion du cycle de vie.

Surveillance complète : La plateforme fait le suivi de l'emplacement des véhicules et de leur état en temps réel, tout en faisant le suivi à distance de plus de 100 pièces et composants. Ses inspections intelligentes d'une minute permettent de détecter les risques et de résoudre les problèmes de façon proactive, assurant ainsi des déplacements plus sécuritaires.

La plateforme fait le suivi de l'emplacement des véhicules et de leur état en temps réel, tout en faisant le suivi à distance de plus de 100 pièces et composants. Ses inspections intelligentes d'une minute permettent de détecter les risques et de résoudre les problèmes de façon proactive, assurant ainsi des déplacements plus sécuritaires. Gestion intelligente : Le géoblocage permet de respecter les limites de vitesse intelligentes dans les zones désignées. La télécommande de climatisation ajuste la température de la cabine. Link+ planifie automatiquement le chargement en dehors des heures de pointe pour réduire les coûts d'énergie. Yutong identifie les modèles à forte consommation d'énergie et fournit des stratégies d'amélioration fondées sur des données.

: Le géoblocage permet de respecter les limites de vitesse intelligentes dans les zones désignées. La télécommande de climatisation ajuste la température de la cabine. Link+ planifie automatiquement le chargement en dehors des heures de pointe pour réduire les coûts d'énergie. Yutong identifie les modèles à forte consommation d'énergie et fournit des stratégies d'amélioration fondées sur des données. Service favorisant l'efficacité : L'assistant alimenté par l'IA de Yutong cible instantanément les défaillances et fournit des conseils de réparation étape par étape. Accédez à plus de 480 000 pièces authentiques des fabricants d'équipement d'origine grâce aux commandes en ligne transparentes et au suivi en temps réel. Planifiez les réparations en un seul clic et communiquez directement avec des ingénieurs certifiés.

VOY Santiago SpA, un exploitant de transport public chilien qui gère 214 nouveaux autobus énergétiques à Yutong, a signalé des améliorations importantes après l'adoption de Link+. Confrontée à une usure élevée du système de freinage en raison des routes hasardeuses du Chili, VOY a utilisé la fonction de surveillance en temps réel de Link+ pour visualiser les données essentielles, réduisant ainsi le temps d'inspection des véhicules de 4 à 5 jours à 10 minutes.

En matière de gestion de l'énergie, Link+ permet de passer de la surveillance manuelle au contrôle intelligent. En normalisant les paramètres de climatisation dans l'ensemble du parc, tout en maintenant les températures à 22 °C et la vitesse des ventilateurs à 50 %, VOY a amélioré la conformité des conducteurs tout en assurant le confort des passagers. Cet ajustement intelligent a permis de réduire la consommation quotidienne d'énergie de 1 848 kWh. Compte tenu du taux d'électricité au Chili de 127 pesos chiliens par kilowattheure, l'exploitant économise environ 49,31 millions de pesos chiliens chaque année au cours des périodes de pointe de la climatisation.

La plateforme Link+ de Yutong, alimentée par l'IA et les mégadonnées, offre des solutions intelligentes de gestion du cycle de vie qui créent une valeur soutenue pour les clients mondiaux.

※Yutong se conforme strictement aux lois et règlements des pays et régions où elle exerce ses activités et prend des mesures efficaces pour protéger la vie privée des utilisateurs et assurer la sécurité des données. Le système de gestion de la sécurité de l'information de Yutong a obtenu les certifications ISO27001&27701, et son système de gestion de la cybersécurité des véhicules a reçu la certification de l'UE. Des dizaines de modèles ont obtenu la certification VTA selon le modèle R155 pour la sécurité de l'information.

