BRUXELLES, 5 octobre 2025 /CNW/ - Yutong Bus ("Yutong" ; SHA : 600066), leader mondial des autobus électriques, a présenté ses autobus électriques EV Long-Life Tech, qui affichent la même durée de vie pour le véhicule et les batteries, et la plateforme de gestion de flotte Link+ sous le thème "Think Eco, Move Green" au salon Busworld Europe 2025 à Bruxelles, en Belgique.

Yutong Bus expose au salon Busworld Europe 2025 sous le thème “Think Eco, Move Green”. (PRNewsfoto/Yutong Bus) Yutong a lancé quatre autobus électriques à batterie au salon Busworld Europe 2025, conçus pour couvrir un large éventail de scénarios opérationnels. (PRNewsfoto/Yutong Bus) Yutong a lancé EV Long-Life Tech, réalisant une conception à longue durée de vie de 15 ans ou 1,5 million de kilomètres grâce à des avancées systématiques dans trois technologies principales : la batterie, le moteur électrique et les systèmes de commande électronique.

Lors du salon, Yutong a remporté un total de sept prix, qui lui ont valu une grande reconnaissance pour son excellence dans les domaines de la performance des véhicules, de la sécurité et de la protection de l'environnement. Parmi eux, le Yutong U15 a obtenu la prestigieuse distinction "Grand Award Bus", avec Daimler ECITARO et EBUSCO 3.0 respectivement en deuxième et troisième positions. De plus, le modèle U15 a reçu trois autres distinctions : "Label of Excellence Safety Bus", "Label of Excellence Ecology Bus" et "Label of Excellence Design Bus", soulignant la force de son produit phare en tant que solution haut de gamme pour le transport urbain. Le Yutong T14E a reçu le "Grand Award Coach", les Daimler SETRA S 515 HD et Yutong IC12E ayant respectivement pris les deuxième et troisième places, et le Yutong IC12E a reçu le "Label of Excellence Ecology Coach". En outre, le système de gestion de flotte Link+ de Yutong a reçu le prix d'or du Busworld Digital Award, tandis que BUS CONNECT de ZF et SECURE CENTRAL GATEWAY de Bosch ont obtenu les prix d'argent et de bronze respectivement.

Yutong Bus a dévoilé quatre séries d'autobus électriques à batterie au salon Busworld Europe 2025, répondant à de nombreux scénarios, y compris le transport urbain structurant, les voyages interurbains et le tourisme en autocar haut de gamme, démontrant ainsi la compétitivité de sa gamme de produits haut de gamme.

Le bus touristique électrique ultra luxueux T14E à batterie de 14 m est proposé avec des batteries de 621 ou 704 kWh, offrant une autonomie allant jusqu'à 850 km. Il dispose de 61 sièges, d'un compartiment à bagages de 8,5 m³, d'un système audio surround à 360 degrés et d'une clé numérique NFC pour l'accès au téléphone portable, améliorant ainsi le confort et la commodité. L'autocar comprend également un système de contrôle continu de l'amortissement (CDC) combiné à une suspension pneumatique pour une régulation intelligente et adaptative du comportement routier et un dispositif de levage pour les passagers handicapés.

à batterie de 14 m est proposé avec des batteries de 621 ou 704 kWh, offrant une autonomie allant jusqu'à 850 km. Il dispose de 61 sièges, d'un compartiment à bagages de 8,5 m³, d'un système audio surround à 360 degrés et d'une clé numérique NFC pour l'accès au téléphone portable, améliorant ainsi le confort et la commodité. L'autocar comprend également un système de contrôle continu de l'amortissement (CDC) combiné à une suspension pneumatique pour une régulation intelligente et adaptative du comportement routier et un dispositif de levage pour les passagers handicapés. Lancé au niveau mondial à Busworld Europe 2025, le modèle s tandard de l'autocar interurbain électrique à batt erie IC12E dispose d'une nouvelle génération de batteries à haute densité énergétique et affiche une consommation d'énergie de 0,67 kWh/km dans des conditions SORT2. Il offre une autonomie maximale de 675 kilomètres et une capacité de franchissement de pente de 25 %. Les deux stations de recharge haute puissance refroidies par liquide permettent à un seul chargeur de produire 700 A et à deux chargeurs de produire 1 400 A, ce qui permet une recharge de 12 à 100 % en environ 1,2 heure.

dispose d'une nouvelle génération de batteries à haute densité énergétique et affiche une consommation d'énergie de 0,67 kWh/km dans des conditions SORT2. Il offre une autonomie maximale de 675 kilomètres et une capacité de franchissement de pente de 25 %. Les deux stations de recharge haute puissance refroidies par liquide permettent à un seul chargeur de produire 700 A et à deux chargeurs de produire 1 400 A, ce qui permet une recharge de 12 à 100 % en environ 1,2 heure. Référence d'autobus urbain haut de gamme de 15 m, le U15 atteint une autonomie maximale de 850 km dans des conditions SORT2 et peut transporter jusqu'à 90 passagers. Le véhicule est équipé du système de gestion de flotte Link+, qui permet la visualisation en temps réel des données opérationnelles et fournit des solutions opérationnelles plus sûres et plus efficaces pour le transport public urbain. C'est également lors de cet événement qu'ont été présentés pour la première fois les modèles U11DD et U12, enrichissant encore davantage la gamme diversifiée de produits de Yutong sur le marché européen.

Tout en présentant sa gamme diversifiée de produits, Yutong s'intéresse à l'attention que porte l'industrie à la valeur du cycle de vie complet des autobus électriques grâce au lancement du modèle EV Long-Life Tech. Dans un contexte où l'électrification demeure la tendance dominante, l'attention du public est principalement axée sur la sécurité des batteries et la fiabilité des véhicules. En perfectionnant ses technologies de base de batterie, de moteur et de commande, Yutong a été le pionnier d'une conception de véhicule durable qui offre une durée de vie de 15 ans ou 1,5 million de kilomètres au total, ce qui fait de la notion "même durée de vie pour le véhicule et les batteries" une réalité. L'innovation offre également des avantages sociétaux plus vastes, notamment une réduction des émissions de carbone, une réduction de la dépendance aux ressources et la promotion d'une économie circulaire.

Pendant ce temps, Yutong étend ses avantages technologiques aux opérations et aux services en établissant une solution complète qui couvre l'ensemble du cycle de vie du véhicule, y compris la connectivité intelligente, la recharge efficace et le service d'assistance complet. Yutong offrait des solutions complètes tout au long du cycle de vie du véhicule, y compris une connectivité intelligente, une recharge efficace et un service d'assistance. Son système de gestion de flotte Link+ offre une solution simplifiée de gestion-utilisation-entretien-réparation qui aide les opérateurs à économiser et à améliorer l'efficacité. La marque de service EnRoute+ de Yutong s'appuie sur huit engagements fondamentaux, couvrant des domaines tels que le réseau après-vente et l'approvisionnement en pièces détachées. La société a établi un dépôt central de pièces en France, complété par 16 entrepôts avancés, formant collectivement un système européen d'approvisionnement en pièces à deux niveaux. À ce jour, Yutong a mis en place 32 centres de service agréés à travers l'Europe, avec environ 90 employés de service professionnels pour fournir à ses clients des solutions de service diversifiées, y compris des contrats de service complet, des visites de maintenance mobiles et un soutien technique sur place, répondant de manière exhaustive à divers besoins opérationnels.

De la R&D des nouvelles technologies énergétiques et de la fabrication de produits aux services couvrant l'ensemble du cycle de vie, Yutong a toujours intériorisé la "création d'une plus grande valeur pour la société" comme force motrice principale. À l'avenir, Yutong continuera à favoriser une meilleure mobilité grâce à l'innovation, à respecter ses engagements envers ses clients mondiaux et à pratiquer activement la responsabilité sociale d'entreprise avec ses produits de pointe et ses solutions systématiques.

Veuillez visiter le stand de Yutong (n°305) dans le hall 3, ou visitez https://fr.yutong.com/ pour en savoir plus.

