HAMBOURG, Allemagne, 28 juin 2025 /CNW/ - Yutong Bus (« Yutong », SHA : 600066), un fabricant mondial de véhicules commerciaux, a présenté ses innovations en matière de transport public écologique sous le thème « Think Eco, Move Green » au sommet UITP 2025, qui s'est tenu du 15 au 18 juin à Hambourg, en Allemagne. Les modèles phares comprenaient l'autobus interurbain électrique à batterie IC12E et l'autobus urbain haut de gamme U12.

L'autobus interurbain électrique à batterie haut de gamme IC12E de Yutong, spécialement conçu pour le marché européen

Yutong lance l’autobus interurbain électrique à batterie de nouvelle génération IC12E au sommet UITP 2025 à Hambourg. (PRNewsfoto/Yutong Bus) L’autobus IC12E a entrepris un défi d’adaptation à tous les types de scénarios dans quatre pays européens.

Le IC12E de Yutong est spécialement conçu pour les services interurbains de transport sur le marché européen. Il offre les avantages d'une longue autonomie, d'une puissance élevée, d'une grande capacité et d'une qualité supérieure.

Le 19 juin, l'autobus IC12E a entrepris un défi d'adaptation à tous les types de scénarios dans quatre pays européens, en commençant par Hambourg, en Allemagne, en passant par Copenhague, le Danemark, Göteborg, en Suède, et finalement Oslo, en Norvège. Ce voyage couvre une variété de conditions routières, y compris les rues urbaines, les autoroutes, les ponts, les côtes et les rampes, mettant ainsi en valeur la performance et la capacité d'adaptation exceptionnelle de l'autobus IC12E dans différents environnements. Les données des essais montrent que sur une distance de 1 272 km, l'autobus a une consommation moyenne d'énergie aussi faible que 0,7 kWh/km (le véhicule n'était pas entièrement chargé), ce qui démontre son extraordinaire force de premier ordre dans la technologie des nouvelles énergies.

Au cours du test, l'autobus IC12E a relevé avec succès un défi d'autonomie de 510 km entre l'Allemagne et le Danemark, au cours duquel l'état de charge étant passé de 99 % à 31 %, et l'autonomie restante indiquait 170 km. Lors du test d'efficacité de la charge, l'état de charge est passé de 13 % à 99 % en seulement 1 h 40 lorsqu'il est chargé avec une seule sortie. Dans les sections en montée continue en Norvège, l'autobus IC12E a démontré une forte performance énergétique avec une aptitude en pente de 20 %.

L'autobus électrique à batterie U12 de premier plan de Yutong est conçu pour les principales routes urbaines

L'autobus U12, qui a reçu le Busworld Design Label, est doté d'une carrosserie de 12 mètres pouvant transporter jusqu'à 95 passagers, tout en intégrant une structure robuste à anneau fermé haute résistance et un système de sécurité de batterie YESS, combinant sécurité, efficacité, confort et gestion intelligente.

À l'avenir, Yutong continuera de créer une plus grande valeur pour les clients et d'améliorer les expériences de transport collectif grâce à des solutions de mobilité vertes, sécuritaires et confortables.

Pour en savoir plus, consultez le site https://fr.yutong.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2721407/7a548c35ecaf429bf2e02e2d08f11e75.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=zIAHzDjtCB8

SOURCE Yutong Bus

PERSONNE-RESSOURCE : M. Allan Yan, gestionnaire des relations publiques à l'étranger, [email protected]