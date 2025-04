Le cadre de service en six points améliore l'efficacité et la valeur pour la clientèle

ZHENGZHOU, Chine, 28 avril 2025 /CNW/ - Bus Yutong (« Yutong », SHA: 600066), un fabricant de véhicules commerciaux en Asie, a récemment organisé le Central Asia Customer Value Exploration Tour à Zhengzhou, marquant le début de la plateforme de service EnRoute+ de Yutong, conçue pour affiner les points de référence de l'industrie en accordant la priorité aux solutions axées sur la technologie et en favorisant les partenariats à long terme sur la tarification transactionnelle.

« Dans un contexte d'intensification de la concurrence à l'échelle mondiale, Yutong s'engage à faire passer ses clients d'une mentalité axée sur le prix à un partenariat de valeur complet ancré dans l'excellence de la technologie et du service », a déclaré Li Haifeng, chef de la direction de Yutong Bus en Asie centrale.

EnRoute+ : Six piliers d'un soutien inébranlable

Le cadre EnRoute+ offre des solutions complètes adaptées aux besoins du parc de véhicules :

Soutien direct aux fabricants : Le personnel de Yutong est en poste localement 365 jours par année, offrant un soutien professionnel, efficace et fiable de type haut gamme tout au long du cycle de vie des véhicules.

: Le personnel de Yutong est en poste localement 365 jours par année, offrant un soutien professionnel, efficace et fiable de type haut gamme tout au long du cycle de vie des véhicules. Réponse rapide, solutions efficaces : Les clients peuvent se connecter instantanément à Yutong via la plateforme LINK+ ou la ligne d'assistance pour une assistance d'urgence, en vue d'une résolution rapide et efficace en cas de problème.

: Les clients peuvent se connecter instantanément à Yutong via la plateforme LINK+ ou la ligne d'assistance pour une assistance d'urgence, en vue d'une résolution rapide et efficace en cas de problème. Transparence totale : Suivi en temps réel des demandes de service, des mises à jour sur l'état d'avancement et des évaluations après-service au moyen de l'écosystème numérique Link+.

: Suivi en temps réel des demandes de service, des mises à jour sur l'état d'avancement et des évaluations après-service au moyen de l'écosystème numérique Link+. Assurance des pièces authentiques : Un réseau de pièces de rechange à deux niveaux (entrepôt central et réception) assure la livraison rapide de pièces authentiques, avec une assurance d'approvisionnement sans tracas et de qualité complète pendant 15 ans.

: Un réseau de pièces de rechange à deux niveaux (entrepôt central et réception) assure la livraison rapide de pièces authentiques, avec une assurance d'approvisionnement sans tracas et de qualité complète pendant 15 ans. Assurance des événements critiques : Des équipes de service spécialisées, des plans d'urgence personnalisés et des protocoles rigoureux sont déployés pour assurer des opérations impeccables lors d'événements ou de compétitions critiques.

: Des équipes de service spécialisées, des plans d'urgence personnalisés et des protocoles rigoureux sont déployés pour assurer des opérations impeccables lors d'événements ou de compétitions critiques. Plans d'entretien personnalisés : Des solutions proactives et personnalisées optimisent le temps de fonctionnement du parc, réduisent les coûts d'exploitation et fournissent un soutien de bout en bout grâce à la maintenance préventive et à la gestion du service à distance nulle.

L'approche de service localisée de Yutong a déjà donné des résultats mesurables. À Astana, au Kazakhstan, l'opérateur de transport en commun de la ville gère 620 autobus Yutong, dont 120 VE. Les préoccupations concernant le soutien après-vente ont été atténuées grâce au forfait de services à l'étranger de Yutong, qui tire parti des diagnostics intelligents pour prédire les défaillances et réduire les coûts opérationnels. À Tashkent, en Ouzbékistan, les autobus électriques de Yutong ont résisté à des températures estivales extrêmes dépassant 40 °C tout en maintenant des performances stables. Des solutions de cycle de vie personnalisées et un soutien technique 24 heures sur 24 ont permis à l'autorité de transport de Tashkent d'élargir son parc de véhicules électriques.

Yutong tire parti de décennies d'expertise en matière de connectivité et de nouvelles énergies pour offrir des solutions de service axées sur les données. En intégrant des réseaux mondiaux, des analyses avancées et des plateformes intelligentes comme LINK+, OVAS et Intelligent Vehicle Cloud, elle crée des écosystèmes axés sur le cycle de vie qui stimulent l'efficacité, l'innovation et l'excellence axée sur les clients dans le monde entier.

