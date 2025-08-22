TORONTO, le 22 août 2025 /CNW/ - Inforoute Santé du Canada et QHR Technologies inc. ont le plaisir d'annoncer l'intégration de PrescripTIonMC au DME AccuroMD. Les prescripteurs de l'Ontario peuvent maintenant s'y inscrire, et le service sera offert dans d'autres provinces et territoires au cours des prochains mois.

Avec PrescripTIonMC, le service national d'ordonnances électroniques du Canada, les prescripteurs se servent de leur DME pour envoyer directement des ordonnances aux pharmaciens, ce qui réduit le risque d'erreurs manuelles et se traduit par des soins plus efficaces.

« Le partenariat avec QHR Technologies inc. constitue une étape importante de l'amélioration de la santé numérique au Canada », affirme Ian Lording, vice-président exécutif des Solutions de santé et opérations pour Inforoute. « PrescripTIonMC assure la transmission en toute sécurité des ordonnances à la pharmacie par les prescripteurs et contribue ainsi à améliorer la sécurité des patients et le respect du traitement. »

L'intégration de PrescripTIonMC au DME Accuro permet aux prescripteurs de l'Ontario inscrits au service de passer par leur DME pour envoyer des ordonnances directement à la pharmacie. Ils évitent ainsi l'utilisation du télécopieur et les ordonnances manuscrites, ce qui réduit les risques d'erreurs d'ordonnances, favorise le respect du traitement et facilite les communications entre les prescripteurs et les pharmacies.

« Avec la réalisation de cette première étape de l'intégration, nous réaffirmons notre engagement à offrir des solutions de santé numériques novatrices », déclare Daryl Laverdure, directeur du développement des produits pour QHR Technologies.

Le Dr Rashaad Bhyat, premier médecin à utiliser PrescripTIonMC intégré au DME Accuro et médecin responsable chez Inforoute Santé du Canada, fait part de son expérience :

« À titre de médecin à l'affût des nouvelles soutions de santé numérique, j'ai pu constater que PrescripTIonMC simplifie le processus d'ordonnance et améliore la sécurité des patients. Son intégration au DME Accuro rend son utilisation encore plus simple, limite le recours au télécopieur et favorise des communications plus efficaces avec les pharmacies. Il s'agit d'une étape importante de la modernisation des méthodes de gestion des ordonnances au Canada. »

Pour en savoir plus au sujet de l'adoption de PrescripTIonMC, visitez le site https://www.prescriptioncan.ca/.

Pour en savoir plus au sujet du DME Accuro, visitez le site https://accuroemr.com/.

À propos de PrescripTIonMC

Inforoute Santé du Canada collabore avec Santé Canada, les provinces et les territoires, ainsi que les intervenants de l'industrie en vue de développer, puis d'exploiter et de maintenir en état un service national d'ordonnances électroniques appelé PrescripTIonMC. Au service de l'ensemble des patients, des pharmacies et des prescripteurs, PrescripTIonMC rendra la gestion des médicaments plus sûre et plus efficace, puisque les prescripteurs pourront transmettre à partir de leur dossier médical électronique (DME) une ordonnance au système de gestion de pharmacie (SGP) de la pharmacie choisie par le patient. De plus, PrescripTIonMC protégera les données médicales personnelles des patients en empêchant qu'elles soient vendues ou utilisées à des fins commerciales. Visitez www.prescriptioncan.ca.

À propos d'Inforoute Santé du Canada

Chez Inforoute Santé du Canada (Inforoute), nous croyons qu'un réseau de la santé plus connecté et plus collaboratif est un réseau en meilleure santé qui optimise les résultats de tous les Canadiens. En misant sur les technologies et innovations numériques, nous travaillons avec les gouvernements, les organisations de la santé, les cliniciens et les patients pour faire progresser les soins connectés au pays. Nos projets, qui améliorent la coordination des soins, donnent aux patients les moyens de jouer un rôle plus actif dans leur santé et fournissent aux soignants l'information nécessaire pour leur offrir de meilleurs traitements tant au point d'intervention que tout au long de leur parcours de soins. Ils permettent avant tout de moderniser notre réseau de la santé pour qu'il soit véritablement axé sur le patient. Inforoute est une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral et rend des comptes à son conseil d'administration et aux membres de la Société (les 14 sous-ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux du Canada). Inforoute est dirigée par une équipe de professionnels chevronnés, tous des experts dans leur domaine respectif, notamment les soins de santé, l'administration, la technologie de l'information et la protection des renseignements personnels. Visitez-nous en ligne au infoway-inforoute.ca/fr.

QHR Technologies et le DME Accuro

QHR Technologies est un chef de file de l'industrie de la santé numérique. Sa mission : unifier les soins de santé au Canada, créer des liens entre les professionnels de la santé, et aider ceux-ci à accéder à l'information et à communiquer avec leurs patients. Son produit phare, la plateforme de dossier médical électronique Accuro, offre de puissants outils de gestion clinique configurables, ainsi que des outils qui facilitent l'engagement des patients, grâce auxquels ses utilisateurs peuvent ajouter des soins virtuels sécurisés à leur offre de services cliniques. Accuro est la plus importante plateforme unique de DME au Canada. Pour en savoir plus au sujet du DME Accuro, visitez le site https://accuroemr.com.

