Les fonctions intégrées de Crisis24 Horizon permettent aux organisations de gérer les risques et de communiquer à l'échelle mondiale de façon harmonieuse, le tout dans une solution unifiée

MONTRÉAL et ANNAPOLIS, Md., le 3 sept. 2025 /CNW/ - Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, a annoncé aujourd'hui de nouvelles caractéristiques novatrices pour sa plateforme de gestion intégrée des risques Crisis24 Horizon.

« Alors que le monde devient de plus en plus complexe, nous améliorons Crisis24 Horizon pour qu'elle devienne une plateforme de gestion intégrée des risques vraiment unifiée », a déclaré Grégoire Pinton, directeur général et chef mondial de la gestion intégrée du risque chez Crisis24. « En combinant les dernières technologies et capacités d'IA à la plus grande équipe d'analystes du renseignement du secteur privé et à nos opérations mondiales 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Horizon donne aux organisations les moyens de renforcer leur résilience et de maintenir leur continuité opérationnelle, peu importe où se trouvent leurs gens, leurs sites et leurs actifs. Reflétant nos investissements continus dans la R-D, ces dernières mises à jour apportent les notifications de masse de prochaine génération et des fonctions avancées d'IA qui simplifient les flux de travail à un moment où les organisations font face à des risques croissants et à des événements critiques de plus en plus complexes. »

Nouvelles caractéristiques pour une meilleure résilience organisationnelle

S'appuyant sur sa solide base de gestion des risques de voyages, la plateforme améliorée Crisis24 Horizon offre des capacités complètes de gestion des risques et de communication conçues pour permettre aux organisations de fonctionner en toute confiance à l'échelle mondiale :

Notifications de masse : Grâce aux capacités de notifications de masse de niveau entreprise, les gestionnaires et les administrateurs peuvent atteindre instantanément les employés au moyen de l'application mobile Crisis24 Horizon, de messages textes, de courriels, de synthèse vocale et d'autres canaux grâce à des communications bidirectionnelles rapides et fiables. Les modèles préfabriqués et l'aide par messagerie alimenté par l'IA accélèrent davantage les délais d'intervention en cas de crises et d'événements urgents.

: Grâce aux capacités de notifications de masse de niveau entreprise, les gestionnaires et les administrateurs peuvent atteindre instantanément les employés au moyen de l'application mobile Crisis24 Horizon, de messages textes, de courriels, de synthèse vocale et d'autres canaux grâce à des communications bidirectionnelles rapides et fiables. Les modèles préfabriqués et l'aide par messagerie alimenté par l'IA accélèrent davantage les délais d'intervention en cas de crises et d'événements urgents. « Ask Horizon » (fonction de demande à Horizon): Une interface de clavardage en langage naturel propulsée par l'IA permet aux organisations de tirer parti de la puissance de l'IA pour accéder instantanément à l'information dont elles ont besoin pour mener à bien des opérations de gestion des risques, qu'il s'agisse d'activités propres à un client (comme l'emplacement du personnel) ou de l'information sectorielle et géographique de Crisis24. Cette fonction est particulièrement utile lors d'événements critiques, où chaque seconde compte.

Une interface de clavardage en langage naturel propulsée par l'IA permet aux organisations de tirer parti de la puissance de l'IA pour accéder instantanément à l'information dont elles ont besoin pour mener à bien des opérations de gestion des risques, qu'il s'agisse d'activités propres à un client (comme l'emplacement du personnel) ou de l'information sectorielle et géographique de Crisis24. Cette fonction est particulièrement utile lors d'événements critiques, où chaque seconde compte. Synopsis des derniers événements : Crisis24 Horizon fournit des résumés concis générés par l'IA des alertes de renseignement et des rapports d'incident pour des emplacements précis. Cela permet aux organisations et aux utilisateurs individuels de comprendre clairement et rapidement les situations émergentes dans un emplacement donné, améliorant ainsi la digestibilité des renseignements et des données de Crisis24.

La plateforme de gestion intégrée des risques de choix pour les organisations mondiales

Développée sur des technologies modernes, Crisis24 Horizon allie l'extensibilité, la configurabilité et des fonctionnalités avancées aux renseignements sur les risques, aux notifications de masse et à la gestion des risques d'entreprise. Au cœur se trouve un centre de renseignements, le plus important du secteur privé, alimenté par l'équipe de plus de 200 analystes de Crisis24. En combinant la technologie de l'IA à l'expertise humaine, Crisis24 offre des évaluations détaillées des risques dans une gamme de catégories, pour plus de 200 pays et territoires, plus de 800 provinces et plus de 400 villes, appuyées par une échelle d'évaluation des risques par incréments de 0,25 pour une granularité inégalée. Les clients bénéficient également d'alertes d'intelligence en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui leur permettent d'obtenir des renseignements utiles sur les menaces mondiales.

L'application mobile Crisis24 Horizon, disponible dans des douzaines de langues et conçue en tenant compte des principes d'accessibilité, étend ces capacités aux employés et aux personnes sous l'obligation de diligence d'une organisation. Grâce à l'application, les utilisateurs peuvent faire ce qui suit :

Partager leur emplacement et leur exposition aux risques avec leur organisation

Confirmer leur sécurité pendant les incidents

Demander de l'aide ou communiquer des mises à jour par téléphone ou dans l'application

Recevoir des alertes de proximité de menaces localisées

Accéder à des conseils fondés sur les données et à des ressources d'apprentissage en ligne

En unifiant les renseignements, l'IA et les communications, Crisis24 Horizon établit une nouvelle norme en matière de gestion intégrée du risque à l'échelle mondiale, aidant les organisations à rester à l'avant-garde des menaces en évolution et à protéger ce qui compte le plus.

Les nouvelles caractéristiques de Crisis24 Horizon seront exposées à GSX 2025 (du 29 septembre au 1er octobre à La Nouvelle-Orléans). Visitez Crisis24 au kiosque 1941 pour en savoir plus.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise, des solutions de protection personnelle et des capacités mondiales de conciergerie médicale, elle permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez crisis24.com/fr.

SOURCE Crisis24

Contact : [email protected]