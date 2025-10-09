Ancrée dans l'expertise inégalée de Crisis24 dans la gestion intégrée du risque et alimentée par le système avancé d'IA Foundry de Palantir, Crisis24 AiiA fournit des renseignements de sécurité nationale qui vont à l'essentiel et qui comptent vraiment pour les dirigeants d'entreprise. En combinant des renseignements exclusifs, opérationnels et de source ouverte (OSINT), Crisis24 AiiA fournit aux cadres supérieurs des informations qui ont toujours été hors de portée du secteur privé, ce qui leur permet de saisir des occasions et d'anticiper les risques avec une clarté sans précédent.

« Dans le contexte mondial instable d'aujourd'hui, les dirigeants n'ont pas besoin de plus de données, ils ont besoin de prévisions exploitables », a déclaré Sid Kosaraju, président de Crisis24. « Notre plateforme AiiA permet aux dirigeants de voir ce qui se passe autour d'eux et de comprendre les changements mondiaux émergents afin qu'ils puissent anticiper les risques pour leur entreprise, leurs employés, leurs fournisseurs ou leurs clients, et agir de façon décisive. Pour les leaders des industries hautement réglementées, cette prévoyance est particulièrement essentielle, car elle permet de se conformer sans étouffer la croissance et aide les organisations à rester à l'avant-garde des changements avant qu'ils ne deviennent perturbateurs. »

« Notre plateforme permet aux cadres supérieurs de planifier et d'exécuter de manière proactive des réponses aux événements mondiaux plutôt que de simplement les comprendre et d'y réagir », a déclaré Geoffrey Hills, directeur général, Crisis24 AiiA. « Nous transformons les renseignements en recommandations claires qui aident les cadres supérieurs à atteindre les résultats opérationnels souhaités. »

Voici les principaux avantages de Crisis24 AiiA, propulsée par Palantir :

Prévoyance stratégique : anticipe les perturbations et les nouvelles tendances avant qu'elles ne surviennent.

anticipe les perturbations et les nouvelles tendances avant qu'elles ne surviennent. Clarté exploitable : traduit de vastes flux de données en aperçus qui permettent de prendre des décisions éclairées.

traduit de vastes flux de données en aperçus qui permettent de prendre des décisions éclairées. Renseignements fiables : repose sur la plus grande équipe de renseignement du secteur privé au monde, composée de vétérans de services de renseignements connus et alimentée par une IA de pointe en partenariat avec Palantir.

Au cœur de la plateforme se trouve Crisis24 AiiA President's Brief, le produit phare du système. Inspirée des renseignements de niveau chef d'État, les rapports du President's Brief distillent de vastes flux de données internes et externes en aperçus concis et exploitables, adaptés aux cadres supérieurs. Présenté chaque jour au moyen d'un tableau de bord sécurisé et intuitif, le President's Brief a été conçu et amélioré par d'anciens membres de services de renseignements connus ayant une expérience directe de la rédaction et de la présentation de rapports de renseignements quotidiens destinés à d'anciens présidents des États-Unis d'Amérique. Crisis24 AiiA President's Brief souligne les risques, les opportunités et les impératifs stratégiques propres à chaque organisation, aidant les dirigeants à anticiper les perturbations, à prendre des décisions à enjeux élevés et à transformer l'incertitude en avantages concurrentiels.

« Nous sommes fiers de contribuer au lancement de Crisis24 AiiA, un outil puissant qui fournit des informations rapides et évolutives aux décideurs de haut niveau. Basée sur Foundry, cette plateforme analyse des données fragmentées pour fournir des informations claires et exploitables. Ce produit est le fruit de notre mission commune : développer des informations de pointe pour la gestion des crises. Avec Crisis24, nous donnons aux dirigeants les moyens d'anticiper l'avenir et de le façonner en toute confiance », a déclaré Josh Harris, vice-président exécutif de Palantir Technologies.

Respectant les directives 203 et 206 de la communauté du renseignement, les normes de production et d'évaluation des produits d'analyse et de renseignement, Crisis24 AiiA redéfinit ce qu'il est possible de faire pour les renseignements des cadres supérieurs, en offrant la clarté et la confiance dont les dirigeants ont besoin pour naviguer dans l'incertitude et tirer parti du changement.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez crisis24.com ou aiia.crisis24.com.

SOURCE Crisis24

Contact : [email protected]