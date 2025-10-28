La nouvelle solution Chief Information Security Officer On-Demand ajoute une protection complète en matière de cybersécurité aux capacités existantes en matière de sécurité physique et de conciergerie médicale mondiale.

BOCA RATON, Fla., le 28 oct. 2025 /CNW/ - Crisis24, un fournisseur mondial spécialisé dans la gestion intégrée du risque, la protection personnelle, les services de conciergerie médicale et le conseil en gestion de crise, optimisé par l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution Chief Information Security Officer (CISO) On-Demand au sein de sa division Crisis24 Groupe stratégique privé. L'ajout de CISO On-Demand rassemble la protection personnelle et la sécurité physique, les services de conciergerie médicale d'élite et la cyberprotection pour les personnes et les familles de premier plan.

CISO On-Demand est spécialement conçue pour protéger les personnes influentes et leurs familles, les cadres supérieurs et les family offices contre les menaces numériques sophistiquées et croissantes auxquelles ils sont confrontés. Au sein de CISO On-Demand, l'offre Cyber Protect est une solution de cyberprotection haut de gamme prête à être déployée immédiatement, conçue pour s'adapter parfaitement au mode de vie des clients.

« Les personnes influentes et les family offices sont confrontés à un ensemble unique et évolutif de menaces numériques que les solutions de cybersécurité standard ne peuvent tout simplement pas atténuer », a déclaré Ghonche Alavi, directrice Cyber chez Crisis24. « CISO On-Demand s'appuie sur les nombreuses années d'expérience de Crisis24 dans le soutien à certaines des organisations et des personnalités les plus influentes au monde. Ce service haut de gamme est fourni en toute discrétion et confiance, offrant un partenariat de sécurité hautement personnalisé et interactif qui s'adapte à l'empreinte numérique, au profil de risque et au mode de vie de chaque client. Chaque cas est géré avec un soin méticuleux afin de préserver la confidentialité, de protéger les actifs et de préserver la réputation, ce qui est particulièrement important compte tenu des nouveaux vecteurs de menaces accélérés par l'essor de l'IA. »

La solution CISO On-Demand Cyber Protect comprend :

Protection absolue de la vie privée : les empreintes numériques des clients sont réduites et leur identité est protégée grâce à une surveillance en temps réel du web visible, du web caché et du web invisible afin de détecter et d'éliminer les données personnelles exposées. Une remédiation personnalisée est fournie si des violations sont détectées.

les empreintes numériques des clients sont réduites et leur identité est protégée grâce à une surveillance en temps réel du web visible, du web caché et du web invisible afin de détecter et d'éliminer les données personnelles exposées. Une remédiation personnalisée est fournie si des violations sont détectées. Réduction avancée des cyberrisques : des mesures proactives de réduction des risques sont adaptées à chaque client, avec une approche stratégique qui combine l'expertise humaine et les dernières technologies. Il s'agit par exemple d'évaluations complètes de l'infrastructure réseau et des appareils des résidences et des family offices, ainsi que de tests de pénétration personnalisés pour identifier les vulnérabilités.

des mesures proactives de réduction des risques sont adaptées à chaque client, avec une approche stratégique qui combine l'expertise humaine et les dernières technologies. Il s'agit par exemple d'évaluations complètes de l'infrastructure réseau et des appareils des résidences et des family offices, ainsi que de tests de pénétration personnalisés pour identifier les vulnérabilités. Réponse aux incidents de type cyber 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an : Crisis24 Groupe stratégique privé réagit instantanément aux incidents de type cyber, tels que les violations, les rançongiciels et les attaques d'hameçonnage, en fournissant une expertise en matière de confinement et d'atténuation, ainsi qu'une assistance stratégique et juridique discrète et spécialisée dans les enquêtes judiciaires, afin de protéger la vie privée des clients et de leur garantir une tranquillité d'esprit.

: Crisis24 Groupe stratégique privé réagit instantanément aux incidents de type cyber, tels que les violations, les rançongiciels et les attaques d'hameçonnage, en fournissant une expertise en matière de confinement et d'atténuation, ainsi qu'une assistance stratégique et juridique discrète et spécialisée dans les enquêtes judiciaires, afin de protéger la vie privée des clients et de leur garantir une tranquillité d'esprit. Couverture DigitalTrace : la solution exclusive de profilage, de surveillance et d'alerte en cas de violation de données de Crisis24 est désormais disponible pour les personnes et les familles. S'appuyant sur des renseignements de code source libre de classe mondiale et sur le plus vaste ensemble de données du web caché et du web invisible, DigitalTrace offre une surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des alertes en temps réel et des conseils d'experts.

Le lancement de CISO On-Demand au sein de Crisis24 Groupe stratégique privé reflète l'engagement continu de Crisis24 à évoluer parallèlement au paysage des menaces numériques, en proposant des solutions qui permettent aux personnes et aux organisations de premier plan d'opérer en toute confiance dans un monde hautement interconnecté et de plus en plus complexe. Crisis24 est à la pointe de l'innovation en matière d'IA dans le domaine de la sécurité et de la gestion des risques. Elle a récemment lancé Crisis24 AiiA propulsée par Palantir, une solution d'intelligence anticipative basée sur l'IA destinée aux cadres supérieurs et aux membres de conseils d'administration, ainsi que d'importantes mises à niveau IA de la plateforme intégrée de gestion des risques Crisis24 Horizon.

CISO On-Demand fait partie de la solution complète de Crisis24 Groupe stratégique privé destinée aux cadres supérieurs, ainsi qu'aux personnes et familles fortunées ou influentes. Crisis24 Groupe stratégique privé propose également des services de protection personnelle et une pratique mondiale de conciergerie médicale dirigée par d'anciens directeurs médicaux de la Maison-Blanche, permettant ainsi à ses clients de se concentrer sur ce qui compte le plus dans la vie. Crisis24 Groupe stratégique privé possède une grande expertise en matière de gouvernance familiale, ayant servi de nombreux bureaux familiaux multigénérationnels et multifamiliaux dirigés par leurs fondateurs, et peut offrir des conseils éprouvés et de classe mondiale pour gérer efficacement la confidentialité, la protection et la santé.

À propos de Crisis24

Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA pour la gestion des risques liés au voyage, la communication de masse, la gestion des événements critiques, le conseil en sécurité et gestion de crise et les solutions de protection personnelle, y compris une pratique mondiale de conciergerie médicale, permet aux organisations de premier plan, aux marques disruptives et aux personnes influentes d'opérer en toute confiance dans un monde incertain. Soutenus par des technologies SaaS basées sur l'intelligence artificielle, des centres des opérations mondiales avancés et la plus grande équipe d'analystes d'information et d'analyse du secteur privé au monde, nous fournissons des informations localisées et des perspectives globales ainsi que des services médicaux, de sécurité, d'interventions en cas de crises et de conseil en tant que partenaire privilégié d'entreprises du Fortune 500. Avec une plateforme intégrée et adaptable unique, Crisis24 présente un profil financier inégalé qui lui permet d'investir davantage dans la technologie que ses homologues de l'industrie.

