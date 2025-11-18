Ce rapport annuel permet aux organisations de saisir les occasions dans un monde où tout est plus rapide, plus connecté et plus difficile à prédire.

ANNAPOLIS, Md. et MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Crisis24, une plateforme mondiale renforcée par l'IA de gestion intégrée du risque , de sécurité axée sur le renseignement, d'opérations médicales, de protection personnelle, de conciergerie médicale et de consultation en cas de crise, a annoncé aujourd'hui la publication de son rapport sur les Risques mondiaux 2026. Ce rapport présente une perspective annuelle pour les dirigeants et a pour but de les aider à anticiper les évolutions à venir, à saisir les occasions et à protéger les gens et les opérations durant l'année à venir.

Vous pourrez avoir un aperçu du rapport sur les Risques mondiaux 2026 en primeur avant sa publication complète début décembre à l'occasion d'un webinaire qui aura lieu le 20 novembre.

« Grâce à la plus grande équipe d'analystes d'information du secteur privé, Crisis24 traduit des signaux complexes en information claire pour que les organisations puissent prendre de meilleures décisions, plus vite, afin de gérer les risques, de renforcer leur résilience et de saisir les occasions dans un monde plus rapide, plus connecté et plus difficile à prédire, a déclaré Mick Sharp, vice-président principal, Opérations mondiales et intelligence, chez Crisis24. Avec le retour d'une concurrence toujours plus intense à l'échelle nationale, les chocs se propageront plus rapidement dans les domaines numérique et physique. Les capacités mondiales inégalées de Crisis24 à fournir des services de renseignement, de sécurité et d'assistance médicale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que ses plateformes logicielles propulsées par l'IA permettent aux entreprises de naviguer dans ce paysage en toute confiance et de transformer les risques d'aujourd'hui en possibilités pour demain. »

Selon le rapport sur les Risques mondiaux, l'année 2026 sera façonnée par deux grandes dynamiques :

Un monde transactionnel polarisé qui amplifiera la volatilité géopolitique : les conflits en cours et émergents, ainsi que les divergences persistantes sur les politiques, les allégeances changeantes et l'évolution des politiques commerciales continueront de causer de l'incertitude, qui sera aggravée par des facteurs comme les conditions météorologiques extrêmes et l'instabilité économique.

les conflits en cours et émergents, ainsi que les divergences persistantes sur les politiques, les allégeances changeantes et l'évolution des politiques commerciales continueront de causer de l'incertitude, qui sera aggravée par des facteurs comme les conditions météorologiques extrêmes et l'instabilité économique. La technologie multipliera les risques et les possibilités à mesure que les concurrents les adopteront et s'adapteront : la technologie n'est plus seulement un outil; c'est aussi un accélérateur. Avec les alliances changeantes et l'adoption rapide par les acteurs étatiques et non étatiques, la technologie et l'IA sont à la fois une arène concurrentielle et une arme, tandis que le déploiement de nouvelles technologies accroît tant l'exposition que les possibilités.

Perspectives de 2026 pour les Amériques

Dans les Amériques, les entreprises seront confrontées à des risques accrus pour la sécurité en raison de l'évolution des tactiques criminelles, de perturbations majeures et de la violence fondée sur des récriminations personnelles. Parmi les principaux jugements :

Les bandes du crime organisé d'Amérique latine vont utiliser les drones, l'IA et de nouvelles méthodes de contrebande pour diversifier leurs activités au-delà du trafic de drogue, ce qui fera augmenter les risques pour la sécurité des entreprises, la cyberrésilience et les chaînes d'approvisionnement.

Le renforcement de la sécurité, les manifestations et l'exploitation des organisations de trafic de drogue créeront d'importants risques opérationnels et de réputation pour les entreprises situées à proximité des sites de la Coupe du monde de la FIFA aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Aux États-Unis, les acteurs isolés motivés par des récriminations et la polarisation cibleront de plus en plus les dirigeants politiques et d'entreprise, des industries particulières et des infrastructures, ce qui amplifiera les menaces pour les particuliers et les biens. Les grands rassemblements publics seront particulièrement vulnérables aux événements causant un grand nombre de victimes.

Le rapport sur les Risques mondiaux 2026 de Crisis24 s'appuie sur l'expertise de ses analystes du renseignement régionaux et sectoriels pour identifier les tendances, anticiper les menaces et offrir des conseils éclairés. Le rapport complet couvre toutes les régions géographiques et les grandes tendances de risque pour des secteurs comme la cybersécurité, la santé mondiale, l'environnement, l'aviation et l'énergie, ainsi que les préoccupations liées à la chaîne d'approvisionnement.

Crisis24 offre à ses clients un accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un réseau mondial d'analystes d'information, à des centres d'opérations et à des capacités inégalées sur le terrain, y compris à des services de sécurité, d'assistance médicale et d'intervention en cas de crise. Crisis24 se démarque par l'intégration étroite du renseignement, des opérations et de la technologie, ce qui lui permet d'adopter une approche globale de la gestion du risque. L'innovation continue est au cœur de l'entreprise, et sa plateforme de gestion intégrée du risque Crisis24 Horizon a récemment été améliorée grâce à de nouvelles capacités puissantes alimentées par l'IA, qui permettent aux organisations de gérer les risques de manière uniforme et de communiquer au moyen d'une solution unifiée à l'échelle mondiale.

Pour réaliser sa mission, qui consiste à permettre à des organisations et à des personnes influentes d'exercer leurs activités en toute confiance partout sur la planète, Crisis24 a récemment annoncé le lancement de Crisis24 AiiA propulsée par Palantir, une plateforme révolutionnaire de renseignement prédictive alimentée par l'IA qui entend réinventer la prise de décisions pour les cadres supérieurs et les conseils d'administration, ainsi que la solution CISO On-Demand du Groupe stratégique privé, qui fournit une protection de cybersécurité haut de gamme et des services de conseil aux personnes influentes, aux dirigeants et aux family offices

Pour participer au webinaire sur le rapport sur les Risques mondiaux 2026 qui aura lieu le 20 novembre 2025 et pour être notifié quand le rapport complet sera publié début décembre, vous pouvez vous inscrire ici.

