La phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain inaugurée

QUÉBEC, le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, accompagné du ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, monsieur Jonatan Julien, du maire de Québec, monsieur Bruno Marchand, et de la présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale, madame Marie Claire Ouellet, a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain.

Ce projet signature s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre en valeur le fleuve Saint-Laurent et de le rendre plus accessible. Trois nouvelles stations caractérisent la nouvelle phase. La station de la Plage comprend un grand pavillon, un bassin de baignade, un miroir d'eau, un service de restauration et une plage. La station de la Côte permet de profiter d'une piste cyclable offrant une vue spectaculaire sur le fleuve Saint-Laurent. Enfin, les familles apprécieront la station de la Voile, avec son accès au fleuve pour les petites embarcations, son aire de pique-nique avec barbecues, ses terrains de pétanque et de volley-ball ainsi que ses modules d'escalade. Des aires de détente et des stationnements gratuits seront également offerts aux abords de ces trois nouveaux espaces.

Au total, le projet représente des investissements de 193,3 M$. L'apport du gouvernement du Québec s'élève à 179,5 M$; la participation de la Ville de Québec totalise quant à elle 13,8 M$. Les travaux de ce chantier majeur, entrepris à l'automne 2018, se sont terminés il y a quelques jours.

Avec l'ajout de cette troisième phase, la promenade Samuel-De Champlain s'étend maintenant sur une distance de 6,8 km entre la côte de Sillery et le secteur des ponts. Aménagé entre la côte Gilmour et la côte de Sillery sur 2,5 km, le nouveau tronçon rejoint la phase initiale du projet, laquelle avait été inaugurée en 2008 à l'occasion du 400e anniversaire de la ville de Québec. Avec la concrétisation de cette nouvelle section, la promenade offre dorénavant un plus grand accès au fleuve Saint-Laurent, pour le plus grand bonheur des citoyens et des visiteurs.

« Je suis fier de dire qu'on remplit aujourd'hui notre promesse de terminer la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain. Cette promenade urbaine le long du fleuve Saint-Laurent est une attraction majeure à Québec et s'étend maintenant sur 6,8 km. Notre gouvernement a de l'ambition pour la ville de Québec, et on va toujours être là pour soutenir et embellir notre capitale. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La promenade Samuel-De Champlain permet aux résidents et aux visiteurs de la région de la Capitale-Nationale de s'évader et de se sentir en vacances, été comme hiver. La phase 3 bonifie largement l'offre d'activités pour toute la famille, de quoi contribuer à la qualité de vie et donner un plus grand accès à notre majestueux fleuve Saint-Laurent. »

Jonatan Julien, ministre des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Aujourd'hui, on donne accès à un fleuve, notre fleuve Saint-Laurent qui fait notre fierté partout dans le monde. Quel bonheur de pouvoir se rassembler entre nous sur les berges et de profiter d'un paysage typiquement de chez nous! Cette phase très attendue est déjà plus populaire que jamais, signe d'un réel besoin pour notre ville moderne. On favorise une belle cohabitation des usages sur un terrain hors du commun. Quelle belle réussite! »

Bruno Marchand, maire de Québec

« La phase 3 de la promenade Samuel De-Champlain est le plus grand projet jamais réalisé par la Commission de la capitale nationale du Québec. Nous sommes persuadés que la population s'appropriera ce nouveau secteur tout au long de la saison estivale. »

Marie Claire Ouellet, présidente-directrice générale de la Commission de la capitale nationale

Annexe 1 - La station de la Plage

Le parachèvement du pavillon des Baigneurs tout comme l'aménagement du bassin de baignade, du miroir d'eau et de la plage urbaine ont caractérisé la dernière année des travaux. Ce bâtiment de services est muni d'une salle multifonctionnelle, d'un service de restauration opéré par Fastoche, de toilettes publiques et de cabines individuelles intérieures et extérieures.

Ce qu'on y retrouve

Stationnement public gratuit : 75 espaces

Le pavillon des Baigneurs :

Une salle multifonctionnelle

Un service de restauration

Deux terrasses extérieures

Des cabines individuelles (intérieures et extérieures)

Des toilettes publiques

Principaux aménagements :

Une plage publique avec chaises longues et parasols

Un vaste bassin de baignade de 1500 m 2

Un miroir d'eau avec jets

Une longue avancée de bois vers le fleuve (quai St-Michel )

Annexe 2 - La station de la Côte

Cette station est située au bas de la côte de Sillery. À cet endroit, le boulevard urbain et la piste cyclable sont dorénavant abaissés et rapprochés du fleuve, ce qui offre une meilleure continuité avec l'ensemble des composantes de la promenade ainsi qu'une perspective renouvelée sur le fleuve. Ces aménagements s'inscrivent dans une volonté de redonner le fleuve aux Québécois.

Les travaux dans ce secteur ont notamment été marqués par le réaménagement de la jetée dans l'axe de la côte de Sillery, l'ajout d'un secteur événementiel avec pavillon de services et stationnement et la démolition du viaduc ferroviaire qui traversait auparavant le boulevard Champlain. La disparition de ce viaduc permet d'aplanir le relief et d'offrir aux usagers de la promenade une vue exceptionnelle sur le Saint-Laurent, et ce, dans les deux directions.

Ce qu'on y retrouve

Stationnement public gratuit : 136 espaces

Pavillon de services :

Des toilettes publiques

Principaux aménagements :

Un espace événementiel au pied de la côte de Sillery

Le parc de la Jetée

La prairie maritime (aménagement de végétaux)

Une avancée vers le fleuve (quai Frontenac )

Annexe 3 - La station de la Voile

Le déplacement de la voie ferroviaire au pied de la falaise est un aspect majeur de cette nouvelle phase. Les trains peuvent à nouveau circuler sur cette nouvelle voie qui relie les installations portuaires au réseau ferroviaire.

L'aménagement d'un pavillon de services, d'aires de jeux et de détente et d'un stationnement caractérise le secteur le plus à l'est du projet, tout près du Yacht-Club de Québec et de la côte Gilmour. D'importants travaux réalisés sur les berges du Saint-Laurent facilitent l'accès au fleuve, notamment pour la mise à l'eau de petites embarcations.

C'est également dans ce secteur qu'a été érigée l'œuvre d'art public sélectionnée pour la phase 3 de la promenade Samuel-De Champlain : une réalisation de l'artiste d'origine autrichienne, M. Klaus Scherübel. L'œuvre consiste en un cube en acier poli, incliné et légèrement incrusté dans le sol, comme s'il était tombé du ciel. En s'approchant de la sculpture, on découvre une porte qui s'apparente à l'entrée d'une station de métro, avec un panneau signalétique portant l'inscription « Québec ».

Ce qu'on y retrouve

Stationnement public gratuit : 142 espaces de stationnement

Pavillon de services :

Toilettes publiques

Principaux aménagements :

Une aire de pique-nique avec barbecues au charbon de bois et mobilier urbain

Deux terrains de volley-ball de plage

Un terrain de pétanque

Des modules d'escalade pour débutants

Une œuvre d'art public originale Réseau METRO-Net, extension Québec

Un long trottoir de béton vers le fleuve (jetée ouest du Yacht-Club de Québec)

Des accès au fleuve pour embarcations légères

