OTTAWA, ON, le 1er nov. 2023 /CNW/ - Le Musée canadien de la guerre est le musée national d'histoire militaire au Canada. C'est donc une source d'information importante pour le public et les médias qui souhaitent obtenir des renseignements sur la période du Souvenir, y compris sur les conflits, les gens qui ont combattu et les évènements commémoratifs.

Toutes les activités (au Musée et en ligne) en lien avec la Semaine du Souvenir et le jour du Souvenir sont détaillées plus bas. Pour des mises à jour, visitez museedelaguerre.ca/souvenir/.

NOUVELLES EXPOSITIONS

DÈS LE 3 NOVEMBRE Le Programme d'arts des Forces canadiennes - Groupe 9 présente les réflexions créatives sur la guerre et les conflits de quatre artistes non militaires dont la candidature a été retenue pour accompagner les Forces canadiennes en 2018 et 2019. (page Web)

présente les réflexions créatives sur la guerre et les conflits de quatre artistes non militaires dont la candidature a été retenue pour accompagner les Forces canadiennes en 2019. (page Web) DÈS LE 1er NOVEMBRE Lauréates et lauréats du concours d'affiches et de textes de la Fondation Nationale Légion 2023 présente chaque année le travail d'élèves de partout au pays qui ont participé au concours d'affiches et d'œuvres littéraires de la Fondation nationale Légion en soumettant des affiches, des poèmes ou des compositions. Le Musée canadien de la guerre est heureux d'exposer les œuvres gagnantes de 2023. (page Web)

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DU SOUVENIR

Le parcours du Souvenir

Du 4 au 12 novembre

9 h 30 à 15 h 30; jusqu'à 19 h le jeudi

À travers le Musée

Suivez le parcours du Souvenir au Musée et découvrez comment le message concernant le souvenir est transmis grâce aux objets, aux récits personnels et à l'architecture même du Musée canadien de la guerre

Concert : Nous nous souviendrons

Le 5 novembre

De 13 h 30 à 15 h

Galerie LeBreton

La Musique centrale des Forces canadiennes, la Musique régimentaire du Governor General's Foot Guards et la Musique du Collège militaire royal du Canada s'unissent pour donner un concert public dans le cadre de la Semaine du Souvenir.

Le Monde se souvient

Du 7 au 11 novembre

Foyer

Pendant les heures du Musée

Cette installation visuelle affiche le nom de plus de 4 200 000 membres du personnel militaire des deux camps qui ont perdu la vie entre 1914 et 1922, durant la Première Guerre mondiale.

Kiosque interactif Le monde se souvient

Du 7 au 11 novembre

De 9 h à 16 h

Centre de recherche sur l'histoire militaire

Un écran tactile permet aux gens de lire de courts récits sur la Première Guerre mondiale au sujet de chacun des pays représentés dans le kiosque, et aussi d'explorer une galerie contenant plus de 600 photos et de parcourir plus de 4 000 000 de noms.

Journée des vétérans autochtones - Conversation avec le caporal Hilliard Kahpeaysewat

Le 8 novembre

De 13 h à 14 h

Webinaire virtuel gratuit

En anglais, avec interprétation simultanée en français

Le Musée canadien de la guerre est fier de présenter un entretien en direct avec le caporal Hilliard Kahpeaysewat, de la Première Nation Moosomin. Hilliard est un ancien combattant de la guerre d'Afghanistan et un survivant des pensionnats pour Autochtones.

Nuit de la jeunesse 2023

Le 9 novembre

De 17 h à 20 h

À travers le Musée

Le 9 novembre, amenez votre groupe de jeunes au Musée canadien de la guerre pour des activités commémoratives gratuites, y compris des rencontres avec des ex-militaires, des expositions, des jeux et plus encore!

LE 11 NOVEMBRE

Le samedi 11 novembre, le Musée sera ouvert de 9 h à 16 h et l'entrée sera libre toute la journée. N'oubliez pas de vous procurer un billet à heure déterminée en ligne avant votre visite.

Diffusion de la cérémonie officielle du jour du Souvenir

10 h 30, théâtre Barney-Danson (en français)

10 h, galerie LeBreton (en anglais)

Rassemblez-vous pour assister à la diffusion de la cérémonie officielle du jour du Souvenir, qui aura lieu au Monument commémoratif de la guerre.

Visite de la salle du Souvenir et diffusion en direct

10 h 40

Billets offerts dès 9 h

Salle du Souvenir

Le jour du Souvenir, à 11 h précises, la lumière du soleil entre par l'unique fenêtre de la salle du Souvenir et illumine la pierre tombale du Soldat inconnu du Canada.

Leur histoire - Témoignages de militaires du Canada et de leurs familles

De 9 h 30 à 15 h 30

Foyer

Écoutez les témoignages d'ex-militaires qui racontent ce que représente à leurs yeux le jour du Souvenir, et ce que ce que cela signifie d'avoir servi.

Témoins de l'histoire

De 9 h 30 à 15 h 30

À travers le Musée

À l'occasion du jour du Souvenir, des ex-militaires, des spécialistes et des membres des Forces armées canadiennes raconteront leurs expériences au fil des galeries du Musée.

Apprendre comment faire des recherches de renseignements sur des militaires

De 9 h 30 à 15 h 30

Centre de recherche sur l'histoire militaire

Apprenez comment utiliser des documents produits en temps de guerre, des publications modernes, des œuvres d'art, des photos, des journaux et d'autres sources pour découvrir l'expérience vécue par des militaires qui ont servi durant des conflits.

La Réponse - Fascinante vue de près

De 9 h 30 à 15 h 30

Salon de la Légion royale canadienne

Venez étudier de plus près le Monument commémoratif de guerre du Canada.

Coin lecture

De 9 h 30 à 15 h 30

Galerie LeBreton

Un endroit confortable où les familles peuvent explorer les thèmes de la guerre, des conflits et du deuil par l'entremise de livres.

Activités en ligne et autres ressources

EN COURS

À travers cinq zones chronologiques, Jeux de guerre explore la longue histoire et le lien étroit entre la guerre et le jeu. L'exposition inclut des exemples de jeux et des expériences dans les Zones 2, 4 et 5 qui offrent au public l'occasion de mieux comprendre le service et les sacrifices consentis. (page Web)

explore la longue histoire et le lien étroit entre la guerre et le jeu. L'exposition inclut des exemples de jeux et des expériences dans les Zones 2, 4 et 5 qui offrent au public l'occasion de mieux comprendre le service et les sacrifices consentis. (page Web) Le Canada , La Corée et la guerre souligne le 70e anniversaire de la fin de la guerre de Corée. L'exposition explore les liens durables créés depuis entre le Canada et la Corée, et présente les expériences du personnel militaire sur les champs de bataille de ce chapitre important de l'histoire internationale et militaire. (page Web)

LES GALERIES D'EXPOSITION

Nos quatre galeries chronologiques sur le Canada et les confits mettent en lumière les évènements du passé qui ont façonné le Canada et sa population, les dures réalités du conflit humain organisé et l'importance de la commémoration et de la compréhension. Plus particulièrement, les expositions font usage de l'expérience humaine de la guerre, racontée surtout par les histoires personnelles, les objets et les souvenirs de gens ordinaires, pour encourager chez les membres du public un dialogue personnel sur leur pays, leur passé et leurs perspectives. (Galerie 1) (Galerie 2) (Galerie 3) (Galerie 4)

Le Salon d'honneur de la Légion royale canadienne met en lumière la longue tradition canadienne des honneurs rendus à des personnes et des initiatives prises au Canada pour rappeler et commémorer leur passé militaire.

La galerie LeBreton contient la plus grande collection de matériel militaire du Canada.

La salle du Souvenir est un espace public tranquille réservé au repos et à la réflexion.

La salle de la régénération Moriyama se veut une méditation sur les sacrifices associés aux conflits et le désir de paix qu'a l'être humain depuis toujours

