OTTAWA, ON, le 24 févr. 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui que vous pouvez commencer à envoyer votre déclaration de revenus 2024 en ligne. Pour la plupart des gens, la date limite pour le faire est le 30 avril 2025, et le paiement doit aussi avoir été fait avant cette date.

En faisant vos impôts à temps, vous commencerez ou continuerez de recevoir les paiements de prestations et de crédits auxquels vous avez droit. Vous pourriez même obtenir un remboursement!

Faire vos impôts peut vous donner accès à des paiements de prestations et de crédits comme :

La façon la plus simple et la plus rapide de faire vos impôts est en ligne. L'Agence dispose d'une liste de logiciels d'impôt homologués qui sont faciles à utiliser et sécurisés, et dont certains sont même gratuits!

Les particuliers ayant un revenu modeste et une situation fiscale simple pourraient obtenir l'aide de bénévoles pour remplir leurs déclarations de revenus à un comptoir d'impôts gratuit. D'ailleurs, le programme de subvention pour les organismes qui offrent ces comptoirs est prolongé pour une cinquième année. Ce financement vise à aider à couvrir les frais liés à l'organisation d'un comptoir d'impôts.

L'Agence élargit à nouveau son initiative de production automatique de déclaration de revenus, en portant à 2 millions le nombre d'invitations adressées à des personnes à faible revenu à utiliser le service Déclarer simplement. Si vous êtes admissible, vous recevrez une lettre vous informant que vous pouvez remplir votre déclaration de revenus de manière simple, sécurisée et gratuite par téléphone. De plus, certains pourraient être invités à essayer une nouvelle option numérique dans le cadre d'un projet pilote.

L'Agence est là pour que vous puissiez produire votre déclaration de revenus facilement et recevoir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit. Ses services numériques facilement accessibles peuvent vous aider à préparer votre déclaration de revenus et à rapidement trouver les réponses dont vous avez besoin, sans avoir à lui téléphoner. Ces services comprennent :

votre compte de l'ARC, qui vous permet d'accéder au portail Mon dossier pour consulter vos renseignements personnels sur l'impôt et les prestations, comme vos feuillets d'impôt et vos avis de cotisation des années précédentes, et gérer vos affaires fiscales en ligne;

le service Préremplir ma déclaration, disponible dans les logiciels d'impôt homologués, qui remplit automatiquement certaines parties de votre déclaration de revenus avec les renseignements dont l'Agence dispose au moment de la demande;

si vous faites vos impôts en ligne et êtes inscrit au dépôt direct, votre remboursement pourrait être versé dans votre compte bancaire en aussi peu que huit jours ouvrables;

un nouveau service de clavardage en ligne dans Mon dossier où vous pouvez discuter de problèmes propres à un compte avec un agent de l'Agence;

un outil de vérification des délais de traitement des déclarations de revenus et d'autres demandes liées à l'impôt.

Si vous, votre époux ou votre conjoint de fait avec qui vous viviez à un moment donné au cours de l'année êtes un travailleur indépendant, vous avez généralement jusqu'au 15 juin 2025 pour faire vos impôts. Étant donné que cette date tombe un dimanche, l'Agence considère que les impôts auront été faits à temps si la déclaration est reçue le 16 juin 2025 au plus tard.

L'Agence offre une aide fiscale gratuite par l'intermédiaire de réunions avec un agent de liaison pour aider les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants à comprendre leurs obligations fiscales.

Les montants dus à l'Agence doivent être payés au plus tard le 30 avril 2025 pour éviter des intérêts. Pour tenir compte de différentes situations, l'Agence offre plusieurs options de paiement, y compris les services bancaires en ligne et les cartes de débit et de crédit. Si un paiement ne peut pas être effectué à temps ou en entier, une entente de paiement peut être établie en communiquant avec l'Agence.

« La saison des impôts est officiellement lancée! Peu importe votre situation, il est important de produire votre déclaration de revenus. Vous recevrez ainsi les prestations et crédits auxquels vous avez droit, comme le crédit pour la TPS/TVH, l'Allocation canadienne pour enfants ou le Régime canadien de soins dentaires. Plusieurs outils vous sont offerts pour vous aider et nos équipes à l'Agence sont prêtes à vous servir partout au pays. »

- L'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national

Des renseignements sur les impôts, les façons de faire ses impôts et les services et les programmes numériques qui aident les particuliers à les faire sont disponibles au canada.ca/impots.

Les particuliers qui n'ont aucun revenu en 2024 ou qui ont un revenu non imposable ou exonéré d'impôt doivent tout de même faire leurs impôts chaque année pour recevoir les paiements de prestations et de crédits auxquels ils ont droit. Une liste des personnes qui doivent remplir et envoyer une déclaration de revenus et de prestations est disponible en ligne.

Le ministère des Finances a annoncé récemment qu'il présentera en temps opportun un projet de loi au Parlement relatif à la modification du taux d'inclusion des gains en capital, dont la nouvelle date d'entrée en vigueur sera le 1er janvier 2026. Lisez le conseil fiscal de l'Agence à ce sujet pour en savoir plus.

date d'entrée en vigueur sera le 1er janvier 2026. Lisez le conseil fiscal de l'Agence à ce sujet pour en savoir plus. L'Agence travaille avec diligence pour que ses systèmes tiennent compte du taux d'inclusion des gains en capital actuel d'une demie. Toutefois, la mise à jour de ses systèmes pourrait ne pas être terminée avant le 24 février 2025. L'Agence recommande aux personnes touchées par cette situation d'attendre qu'elle finisse de mettre en œuvre ce changement dans les prochaines semaines avant de faire leurs impôts. L'Agence accordera un allègement des pénalités et des intérêts pour production tardive jusqu'au 2 juin 2025 pour les particuliers et jusqu'au 1er mai 2025 pour les fiducies afin que les contribuables qui déclarent des gains en capital aient plus de temps pour respecter leurs obligations en matière de déclaration.

La façon la plus rapide de modifier une déclaration de revenus est d'utiliser ReTRANSMETTRE ou Modifier ma déclaration. Il ne faut qu'environ deux semaines à l'Agence pour traiter une demande de modification par voie électronique, tandis qu'il lui faut 8 à 10 semaines pour traiter une demande sur papier.

L'Agence a mis en œuvre un grand nombre de mesures de sécurité, de technologies, de processus, et de contrôles pour assurer la sécurité des renseignements des contribuables. Ces mesures comprennent notamment l'authentification multifacteur dans l'ensemble de ses services d'ouverture de session et la révocation proactive des ID utilisateur et des mots de passe qui pourraient avoir été obtenus par des tiers non autorisés au moyen de sources externes.

Il est important de se méfier des arnaques en cette période des impôts. Des outils pour apprendre à se protéger contre les stratagèmes frauduleux et la façon de signaler les arnaques, les activités suspectes ou les cas d'évasion fiscale soupçonnée sont disponibles à la page canada.ca/impots-prevention-fraude.

