TORONTO, le 6 févr. 2026 /CNW/ - En 2025, RPIA, l'un des principaux gestionnaires canadiens de revenu fixe alternatif, a lancé le Fonds d'occasions de crédit alternatif RP (le « Fonds »), une stratégie de crédit alternatif liquide, non contrainte et hautement tactique.

Au lancement, le Fonds offrait les séries S et S-USD, chacune une série Fondatrice, offraient une réduction des frais de gestion de 15 points de base pour une période limitée. RPIA annonce qu'elle continuera d'accepter de nouvelles souscriptions ou des souscriptions additionnelles aux séries S et S-USD jusqu'à 16 h (heure de Toronto) le 27 février 2026. Par la suite, les séries S et S-USD ne seront plus offertes à l'achat pour les nouveaux investisseurs, et les investisseurs détenant déjà des parts de ces séries ne pourront acquérir de nouvelles parts que par le biais des distributions réinvesties et des cotisations préautorisées.

Le Fonds d'occasions de crédit alternatif RP investit principalement dans des titres et instruments de revenu fixe mondiaux, en mettant l'accent sur le segment des obligations à haut rendement, tout en appliquant une superposition de gestion du risque visant à limiter les replis et à préserver le capital. Le Fonds entend tirer parti des idées de transaction et des structures de placement distinctives qui ont soutenu l'excellent historique de rendement de notre stratégie phare au cours des 10 dernières années, tout en offrant une liquidité quotidienne.

Nom du Fonds : Fonds d'occasions de crédit alternatif RP Séries visées par la fermeture : Série S, Série S-USD Liquidité : Quotidienne Distribution : Mensuelle (option en espèces) Niveau de risque selon le prospectus : Faible à moyen

À propos de RPIA

RPIA est un gestionnaire spécialisé en revenu fixe possédant une expertise reconnue dans la gestion active de portefeuilles d'obligations corporatives afin de créer de la valeur pour les investisseurs. Établie à Toronto, RPIA compte plus de 120 employés, dont des professionnels en investissement et en gestion du risque responsables de la gestion de 13 stratégies de crédit. Plus de 16 ans après sa fondation, RPIA gère aujourd'hui plus de 21 G$ pour une vaste clientèle composée d'institutions, de clients privés et de conseillers en placement. RPIA est une firme indépendante et privée, et ses associés et employés ont investi plus de 280 M$ aux côtés des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez rpia.ca ou suivez-nous sur LinkedIn.

Les informations contenues dans le présent document sont présentées par RP Investment Advisors LP (" RPIA ") et sont uniquement destinées à des fins d'information. Elles ne constituent pas un conseil financier, juridique, comptable, fiscal, d'investissement ou autre et ne doivent pas être utilisées à cet égard. Veuillez toujours lire attentivement le prospectus d'un fonds et consulter votre courtier en placement inscrit avant d'investir dans des fonds communs de placement. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lydia George, Directrice du marketing et facilitation des ventes, Tél. : (416) 475-7901, [email protected]