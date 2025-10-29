RPIA annonce un changement d'auditeur

TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ - RP Investment Advisors LP/Conseillers en placement RP (« RPIA ») a annoncé aujourd'hui qu'à compter du 31 décembre 2025 ou vers cette date, KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. succédera à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d'auditeur des Fonds publics RPIA (les « Fonds »).

Le conseil d'administration de RP Investment Advisors GP Inc., le commandité de RPIA (le gestionnaire des Fonds), et le comité d'examen indépendant des Fonds ont approuvé le changement.

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi comme auditeur des Fonds pendant les dix dernières années, et nous le remercions sincèrement pour son partenariat et ses apports de longue date. La transition vers KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. fait suite à l'examen régulier par RPIA de ses fournisseurs de services dans le cadre de son engagement continu envers une gouvernance prudente et vise à garantir la prestation continue aux Fonds de services d'audit efficaces, de grande qualité et offrant un bon rapport qualité-prix.

Ce changement ne découle pas d'une préoccupation importante concernant la qualité du service fourni par l'auditeur actuel, mais reflète les besoins commerciaux changeants de RPIA et les intérêts fondamentaux des Fonds.

En raison de l'interruption de travail en cours chez Postes Canada, RPIA est incapable de livrer l'avis de changement d'auditeur aux investisseurs conformément aux exigences réglementaires. Par conséquent, l'avis sera publiquement accessible sur SEDAR+, dans le profil de chaque Fonds.

Au sujet de RPIA

RPIA est un gestionnaire de titres à revenu fixe spécialisé dans la gestion active de portefeuilles d'obligations de sociétés afin d'apporter une valeur ajoutée aux investisseurs. Basée à Toronto, RPIA compte plus de 120 employés, dont des professionnels de l'investissement et de la gestion des risques qui sont responsables de la gestion de nos 13 stratégies de crédit. Depuis sa création il y a 16 ans, RPIA gère maintenant plus de 20 milliards de dollars pour un large bassin d'investisseurs composé d'institutions, de clients privés et de conseillers en placement. RPIA est une société indépendante et privée, dont les dirigeants et les employés ont investi plus de 280 millions de dollars aux côtés des clients.

SOURCE RPIA

Médias : Editte Malile, [email protected], 647 776‑2566