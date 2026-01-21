TORONTO, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Avec prise d'effet le 23 mars 2026, le Fonds d'obligations à escompte objectif 2026 RP (le « Fonds ») sera liquidé et prendra fin. À compter du 22 janvier 2026, le Fonds ne sera plus offert à l'achat. Dans le cadre de la fermeture du Fonds, les actifs du Fonds seront liquidés de façon ordonnée.

Les porteurs de parts existants du Fonds pourront : a) échanger leurs parts du Fonds contre celles d'un autre fonds commun; ou b) racheter leurs parts du Fonds jusqu'à la fermeture des marchés le 20 mars 2026, soit le dernier jour ouvrable précédant la date de fermeture. Tous les frais de négociation à court terme applicables à un tel échange ou rachat seront annulés.

Lancé en novembre 2025, le Fonds d'obligations à escompte objectif 2028 RP est conçu pour fonctionner de manière similaire à son prédécesseur, en tirant parti des opportunités à court terme sur les marchés obligataires tout en préservant le capital des investisseurs.

Nom du fonds Fonds d'obligations à escompte objectif 2026 RP Date de fermeture 23 mars 2026 (dernières opérations le 20 mars 2026) Nom du fonds Fonds d'obligations à escompte objectif 2028 RP Liquidité Quotidienne Distribution Mensuelle (option en espèces) Positionnement corporatif IG

