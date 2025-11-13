RPIA lance un nouveau fonds d'obligations à escompte à objectif cible

Une solution de titre à revenu qui vise à dégager des rendements stables tout en préservant le capital

TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - RPIA, l'un des chefs de file canadiens en gestion d'actifs alternatifs à revenu fixe, a annoncé aujourd'hui le lancement du Fonds d'obligations à escompte objectif 2028 RP (le « Fonds »).

Le Fonds vise à dégager des rendements stables de façon fiscalement avantageuse, en investissant principalement dans des obligations de sociétés de catégorie investissement se négociant à escompte par rapport à leur valeur nominale et dont l'échéance est inférieure à trois ans.

Il s'inscrit dans la continuité du Fonds d'obligations à escompte objectif 2026 RP, lancé en janvier 2024 et dont le plafond a été atteint quelques mois après son lancement. À l'instar de son prédécesseur, le Fonds cherche à profiter des occasions à court terme sur les marchés obligataires tout en protégeant le capital des investisseurs.

Le Fonds a pour but de réaliser des gains en capital en investissant dans des obligations non libellées en dollars canadiens se négociant à escompte par rapport à leur valeur nominale, tout en assurant une couverture importante du risque de change.

La stratégie de placement de RPIA est fondée sur une analyse approfondie des fondamentaux du crédit, une négociation active et un cadre solide de gestion des risques. L'aptitude de l'entreprise à exploiter les inefficiences du marché mondial du crédit, à s'adapter à l'évolution des marchés et à gérer le risque de façon dynamique continue de démarquer RPIA dans le secteur des placements à revenu fixe.

Nom du Fonds : Fonds d'obligations à escompte objectif 2028 RP Duration : Maximum de 3 ans Liquidité : Quotidienne Distribution : Mensuelle (option en espèces) Positionnement en obligations de sociétés Catégorie investissement

À propos de RPIA

RPIA est un gestionnaire spécialisé dans les titres à revenu fixe qui possède une expertise dans la gestion active de portefeuilles d'obligations de sociétés afin de créer de la valeur pour les investisseurs. Basée à Toronto, RPIA compte plus de 120 employés, y compris des professionnels en placement et en gestion des risques qui sont responsables de la gestion de 13 stratégies de crédit. Fondée il y a plus de quinze ans, RPIA gère maintenant un actif de plus de 20 milliards de dollars pour un large éventail d'investisseurs institutionnels, de clients privés et de conseillers en placements. RPIA est entièrement indépendante et privée, et ses dirigeants ainsi que ses employés y ont investi plus de 280 millions de dollars aux côtés des investisseurs. Pour en savoir plus, visitez rpia.ca/fr ou suivez-nous sur LinkedIn.

RP Investment Advisors LP (« RPIA ») fournit les renseignements figurant dans les présentes à titre informatif seulement. Ceux-ci ne tiennent pas lieu de conseils financiers, fiscaux, de placement ou autres, et personne ne devrait utiliser ce contenu ou s'y fier à cet égard. Lisez toujours attentivement le prospectus d'un fonds et consultez votre courtier en placement inscrit avant d'investir dans des fonds communs de placement. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Lydia George, Directrice du marketing et facilitation des ventes, Tél. : (416) 475-7901, [email protected]