Le gouvernement du Canada accepte maintenant les demandes de financement dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous

GATINEAU, QC, le 1er févr. 2022 /CNW Telbec/ - Éliminer les obstacles et augmenter les taux de participation au sport chez les populations sous-représentées sont en tête des priorités du gouvernement du Canada.

Afin de soutenir les sports organisés au niveau communautaire et d'aider les Canadiens et Canadiennes à se remettre des impacts de la COVID-19, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé aujourd'hui le lancement de la période de présentation des demandes dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à bâtir des communautés plus fortes et en santé dans l'ensemble du pays. Le pouvoir transformateur du sport joue un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Il renforce l'estime de soi et les compétences de leadership, tout en permettant aux enfants et aux jeunes de grandir et de s'épanouir physiquement, émotionnellement et socialement.

Les organismes nationaux et ceux capables de mettre en œuvre des projets dans plus d'une province ou d'un territoire sont invités à soumettre leurs propositions d'ici le 4 avril 2022. Les organismes qui recevront du financement devront travailler avec des groupes communautaires pour entreprendre des activités visant à éliminer les obstacles à la participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+, à faible revenu, ainsi que les nouveaux arrivants.

Le budget 2021 prévoit une enveloppe de 80 millions de dollars répartie sur deux ans pour éliminer les obstacles à la participation au sport et aider les organismes communautaires à faciliter l'accès à des activités sportives à l'échelle locale.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a eu toutes sortes de répercussions sur la pratique du sport, ce qui donne toute son importance à cette initiative. Elle contribuera à améliorer la santé et le bien-être de nos communautés en les aidant à adopter des modes de vie sains. Le sport a le pouvoir de nous rassembler, de forger des amitiés et d'aider nos jeunes à développer des compétences précieuses pour l'avenir. Je suis particulièrement fière de donner le coup d'envoi à cette initiative qui favorisera une participation plus inclusive et facilitera l'accès au sport pour tous les Canadiens et Canadiennes. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Les programmes de sport et d'activité physique de qualité sont hors de portée pour un trop grand nombre de Canadiens et Canadiennes. L'initiative Le sport communautaire pour tous aidera à éliminer certains de ces obstacles ainsi qu'à offrir des possibilités de faire du sport amusantes, accueillantes, saines et accessibles, ce qui se traduira par une hausse des taux de participation des populations sous-représentées. Le sport et le jeu sont essentiels à notre santé mentale et physique. Ils nous enseignent également le savoir-faire physique et favorisent un développement social communautaire solide. Unissons nos efforts pour soutenir la relance active au Canada! »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et secrétaire parlementaire de la ministre des Sports

Les faits en bref

L'initiative Le sport communautaire pour tous vise à reconstruire et à augmenter les taux de participation au sport, en particulier parmi les communautés noires, autochtones, racisées, 2ELGBTQQIA+, à faible revenu, ainsi que les nouveaux arrivants. Les projets respecteront les principes suivants :

Abordables : les activités seront offertes à un coût minime, voire nul, pour les participants.

: les activités seront offertes à un coût minime, voire nul, pour les participants. Axés sur les résultats : les activités seront mises en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés en quête d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux.

: les activités seront mises en œuvre de manière à accroître la participation au sport et le maintien de la pratique sportive au sein des communautés en quête d'équité et, en définitive, à susciter des changements comportementaux. Axés sur le sport organisé : bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires.

: bien que d'autres activités puissent être incluses (notamment le développement des habiletés de mouvement), l'activité principale doit être le sport organisé et doit respecter les pratiques sportives sécuritaires. Écologiques : la réalisation des activités devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement.

: la réalisation des activités devrait avoir une incidence minimale ou positive sur l'environnement. Accessibles : les activités doivent être adaptées aux groupes en quête d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusives et peuvent être ouvertes à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives.

: les activités doivent être adaptées aux groupes en quête d'équité, mais ne doivent pas nécessairement être exclusives et peuvent être ouvertes à tous, et doivent inclure un large éventail de capacités sportives. Disponibles : les activités doivent viser les communautés mal desservies et chercher à atteindre une diversité régionale.

Les fermetures d'installations sportives et récréatives et les restrictions de sécurité publique liées aux rassemblements publics, en raison de la pandémie de COVID-19, ont été plus fréquentes dans les quartiers urbains et densément peuplés qui comptent un pourcentage plus élevé de personnes racisées.

Les projets financés dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous devront faire état d'une mobilisation et d'une collaboration avec le groupe prioritaire dans le développement des activités et des objectifs. Cela permettra d'assurer que les projets sont culturellement appropriés et offrent un espace sûr, en particulier pour les personnes 2ELGBTQQIA+.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds du système sportif au pays. Il a versé plus de 86 millions de dollars à la communauté sportive canadienne pour aider à alléger les difficultés financières liées à la COVID-19.

Dans le cadre de l'initiative Le sport communautaire pour tous, une partie du financement sera allouée par l'intermédiaire de l'Initiative d'innovation, qui a été lancée le 21 janvier. Les projets financés dans le cadre de ce volet testeront de nouvelles approches visant à réduire ou à éliminer les obstacles à la participation des groupes en quête d'équité.

