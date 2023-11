OTTAWA, ON, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation des Prix Michener sollicite des candidatures pour le prestigieux Prix Michener-Baxter. Depuis sa création en 1984, ce prix n'a été décerné que onze fois pour honorer une contribution exceptionnelle au journalisme, qui a contribué à instiguer le changement au sein de la société canadienne.

La présidente de la Fondation des Prix Michener, Margo Goodhand, précise : « Le Prix Michener-Baxter vise à honorer une personne ou une organisation qui a contribué à l'essor du journalisme canadien, notamment en inspirant la relève. Aujourd'hui, le journalisme est plus essentiel que jamais pour protéger la démocratie canadienne. »

La période de mise en candidature pour le Prix Michener-Baxter est ouverte jusqu'au 12 janvier 2024. Pour en savoir plus sur le prix et sur les critères de mise en candidature.

À propos des lauréat.e.s du Prix Michener-Baxter

Chaque lauréat.e du Prix Michener-Baxter a laissé une empreinte indélébile dans le domaine du journalisme, que ce soit en format papier ou en format numérique, à la télévision ou à la radio, en tant que journaliste, correspondant.e, rédacteur.trice en chef, éditeur.trice, enseignant.e ou cadre.

Lauréats en 1984 et en 2010 respectivement, Clark Todd et Michelle Lang étaient des journalistes dévoués, et leur couverture journalistique des conflits à l'étranger a mis en lumière le rôle du Canada sur la scène internationale. Tous deux ont perdu la vie en zones de conflit, mais leur héritage journalistique demeure à ce jour une norme que les correspondants s'efforcent d'atteindre.

Fraser MacDougall a été honoré en 1999 pour sa longue et distinguée carrière en tant que cadre de la Presse canadienne et du Conseil de presse de l'Ontario, ainsi que pour son rôle au sein du premier conseil d'administration de la Fondation des Prix Michener.

En guise de reconnaissance pour une vie vouée à rendre des services exceptionnels dans le domaine du journalisme canadien et de l'industrie de la presse, Bryan Cantley a été décoré d'un Prix Michener-Baxter en 2013. Que ce soit en tant que reporter, éditeur, enseignant ou vice-président de l'Association canadienne des journaux, il a consacré sa carrière à défendre la liberté de presse.

Clark Davey, lauréat en 2009, a lui aussi passé sa vie à incarner le meilleur du journalisme de service public. Éditeur engagé à soutenir le journalisme d'enquête, il a également agi à titre de conférencier et de directeur auprès de bon nombre d'associations, dont l'Association canadienne des journaux.

Tim Kotcheff et Alain Guilbert ont été honorés ensemble en 2014. Évoluant respectivement dans le domaine de la radiodiffusion et de la presse écrite, ils ont été reconnus pour leur contribution au journalisme de service public, par l'intermédiaire de leur travail avec la Fondation Michener.

Honoré en 2016, David Humphreys a consacré sa carrière à travailler comme journaliste de la presse écrite et a signé des textes parus aux quatre coins du pays. Il a également été un membre actif du Conseil d'administration des Prix Michener, où il s'est dévoué à assurer la continuation de la bourse d'étude.

John Fraser a été honoré en 2020 pour sa vie de dévouement à la presse écrite au Canada. Après une carrière de journaliste, de rédacteur en chef et d'universitaire, il est aujourd'hui président du Conseil national des médias du Canada, un organisme qui examine les plaintes publiques concernant les médias d'information et statue sur celles-ci.

En 2021, Norman Webster et John Honderich, deux grands journalistes canadiens, ont été décorés du Prix Michener-Baxter pour leur promotion assidue de l'excellence en journalisme et de la démocratisation de la profession. Cette année-là, le Prix Michener-Baxter a également été décerné à Journalists for Human Rights, la première organisation à recevoir ce prix prestigieux. Elle a été honorée pour ses services exceptionnels rendus pendant cette période bien particulière. Le Prix Michener-Baxter n'a pas été décerné de nouveau depuis.

Vous connaissez une personne ou une organisation digne de figurer au palmarès des lauréat.e.s du Prix Michener-Baxter? Présentez sa candidature sur notre site Web d'ici le 12 janvier 2024!

