VANCOUVER, BC, le 29 nov. 2024 /CNW/ - Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, ont le plaisir d'annoncer que la période de demande d'accréditation pour les médias est désormais ouverte y compris pour les journalistes, les photographes, les diffuseurs non détenteurs de droits, les diffuseurs détenteurs de droits ainsi que les influenceuses et influenceurs. Les Jeux, qui se dérouleront du 8 au 16 février, réuniront jusqu'à 550 compétitrices et compétiteurs - des militaires et des anciennes combattantes et anciens combattants blessés ou malades qui sont sur un parcours de guérison - en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada.

Cette édition des Jeux est la première à inclure les sports d'hiver et à avoir lieu dans un pays hôte pour la deuxième fois, puisque le Canada a accueilli les Jeux Invictus à Toronto en 2017.

Détails de l'événement :

Dates importantes : Du 8 au 16 février 2025 ** Remarque : Les médias seront conviés à des séances d'information avant les Jeux, soit dès le 6 février.

Du 8 au 16 février 2025 ** Transport : Le transport entre Vancouver et Whistler sera offert. Le transport entre les sites situés à Whistler et à Vancouver sera offert. D'autres détails à ce sujet seront bientôt communiqués.

Le transport entre et sera offert. Le transport entre les sites situés à et à sera offert. D'autres détails à ce sujet seront bientôt communiqués. Hébergement : Les médias sont tenus d'organiser leur propre hébergement.

Les médias sont tenus d'organiser leur propre hébergement. Centre des médias : Vancouver Convention Centre et Whistler Conference Centre

Convention Centre et Whistler Conference Centre Sites de compétitions à Vancouver : Vancouver Convention Centre, Hillcrest Recreation Centre, UBC Aquatic Centre

Convention Centre, Hillcrest Recreation Centre, UBC Aquatic Centre Sites de compétitions à Whistler Site alpin de Whistler (Whistler Blackcomb), Parc olympique de Whistler , Centre des sports de glisse de Whistler

Site alpin de (Whistler Blackcomb), Parc olympique de , Centre des sports de glisse de Site des cérémonies BC Place (cérémonie d'ouverture) et en direct de Rogers Arena (cérémonie de clôture)

BC Place (cérémonie d'ouverture) et en direct de Rogers Arena (cérémonie de clôture) Stationnement : Le nombre de places de stationnement pour les médias sur chaque site est limité. Veuillez en tenir compte si vous prévoyez prendre votre véhicule plutôt que la navette pour vous rendre à chaque site.

Détails au sujet du processus d'accréditation :

Ouverture de la période de demande d'accréditation : Vendredi 29 novembre 2024 à 11 h HP

Vendredi 29 novembre 2024 à 11 h HP Fin de la période de demande d'accréditation : Mercredi 8 janvier 2025 à 23 h HP

Mercredi 8 janvier 2025 à 23 h HP Ouverture du centre des médias : 6 février 2025 au Vancouver Convention Center

6 février 2025 au Convention Center Communautés hôtes : Vancouver et Whistler , Colombie-Britannique, Canada

et , Colombie-Britannique, Inclusions : Épreuves sportives : la superficie des zones réservées aux médias varie d'un site à l'autre. Cérémonies d'ouverture et de clôture : requièrent une procédure d'accréditation supplémentaire, les détails seront communiqués ultérieurement.



Critères d'accréditation : Tous les médias intéressés doivent suivre la procédure de demande d'accréditation en ligne et fournir les documents suivants :

Formulaire d'accréditation des médias dûment rempli

Carte de presse valide ou preuve d'affectation éditoriale pour les pigistes.

Photo d'identité pour l'accréditation en format passeport (voir le centre des médias pour obtenir des directives)

Pour faire une demande : Pour faire une demande d'accréditation, les spécialistes des médias peuvent remplir la demande à ce lien: Formulaire d'accréditation des médias - Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les demandes d'accréditation seront confirmées d'ici le 13 janvier 2025.

Joignez-vous à nous pour encourager les 550 compétitrices et compétiteurs en provenance de 25 nations qui sont sur un courageux parcours de guérison grâce au pouvoir du sport. Nous avons hâte d'accueillir les médias du monde entier pour vivre cet événement unique.

Si vous n'avez pas l'intention d'assister aux Jeux, mais que vous souhaitez rester en contact avec nous, envoyez-nous un courriel à l'adresse ci-dessous. Nous vous ajouterons à notre liste d'envoi pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et mises à jour.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 compétitrices et compétiteurs en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter https://invictusgames2025.ca/fr/centre-des-medias/ pour obtenir les dernières nouvelles, du matériel connexe et tous les détails sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

Personne-ressource pour les médias : Olivia Frankel, [email protected]