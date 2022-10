La patience des salarié-es du cimetière Notre-Dame-des-Neiges a ses limites

MONTRÉAL, le 5 oct. 2022 /CNW Telbec/ - En grève depuis le 20 septembre dernier, le Syndicat des employé-es de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges (SEBCNDDN-CSN) a clairement signifié la limite de sa patience dans la négociation visant à en arriver à une entente avec l'employeur, lors d'une manifestation qui s'est tenue ce mercredi 5 octobre.

« Quand vous êtes sans contrat de travail depuis près de cinq ans, que l'inflation actuelle vous le rappelle aussitôt qu'une facture arrive à la maison et que chaque paiement vous appauvrit, ce n'est plus de la patience qu'il faut cultiver, c'est de l'impatience qu'il nous faut contenir, chaque jour. En plus de cet impact sur nos finances personnelles, notre employeur nourrit un climat toxique qui envenime chaque jour de travail. En clair, la Fabrique Notre-Dame se contrefout de nous et c'est la clientèle qui en paie le fort prix », dénonce Éric Dufault, président du SEBCNDDN-CSN.

« Malgré près de cinq ans depuis la fin du contrat de travail, l'employeur fait traîner la négociation et prétend encore et toujours ne pas détenir les mandats nécessaires de son conseil d'administration afin d'en arriver à une entente avec le syndicat. Ce n'est pas comme si les hauts dirigeants ignoraient que deux négociations traînent actuellement : les salarié-es se font littéralement niaiser par la Fabrique Notre-Dame », souligne Benoit Malenfant, président de la Fédération des employées et employés de services publics.

Rappelons que la négociation du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du cimetière Notre-Dame-des-Neiges-CSN qui œuvre à l'entretien extérieur des lieux traîne également depuis près de quatre ans.

« Il n'y a pas 25 solutions pour régler ce conflit de travail : l'employeur doit démontrer qu'il veut le régler en proposant dès maintenant un nombre suffisant de dates de négociation afin de la conclure, et ce, dès que possible. Nous allons soutenir ces femmes et ces hommes jusqu'au bout de leur lutte afin qu'ils obtiennent le respect d'un employeur qui agit de manière honteuse envers celles et ceux qui accompagnent respectueusement des familles dans leur processus de deuil », déclare Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN.

« Il est tout simplement indécent que la Fabrique Notre-Dame ait osé proposer un gel des salaires rétroactifs au 1er janvier 2018. Même si elle allègue toujours ne pas avoir les ressources financières pour bonifier ses salaires - sans jamais ouvrir ses livres comptables pour nous le démontrer clairement - la Fabrique a récemment entrouvert la porte à de maigres augmentations qui demeurent nettement insuffisantes à l'heure actuelle. Voilà pourquoi le syndicat revendique toujours l'octroi d'une enveloppe budgétaire permettant de convenir de hausses salariales pour l'ensemble des employé-es du cimetière Notre-Dame-des-Neiges », de conclure Nathalie Arguin, secrétaire générale de la CSN.

Le Syndicat des employées et employés de bureau du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges compte 17 membres. Fondée en 1947 et célébrant son 75e anniversaire, la Fédération des employées et employés de services publics-CSN compte plus de 425 syndicats affiliés représentant environ 65 000 membres œuvrant dans le domaine des services publics et parapublics.

Le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN regroupe près de 100 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, répartis au sein de quelque 400 syndicats à Montréal, à Laval et dans le Grand Nord du Québec.

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

