CALGARY, AB, le 10 août 2025 /CNW/ - Tous les trois ans, l'Église Unie du Canada se réunit en Conseil général et élit durant cet événement la nouvelle personne qui occupera le poste de modération. Les déléguées et délégués de son 45e Conseil général, qui se tient actuellement en personne et en ligne au Calgary TELUS Convention Centre (136 8th Ave. SE), du 7 au 11 août, viennent d'élire la pasteure Kimberly Heath comme nouvelle modératrice, après trois tours de scrutin.

La pasteure Kimberly Heath Crédit photo : Alan Lai (Groupe CNW/United Church of Canada)

Née à Lusaka, en Zambie, et ayant grandi dans de petites villes canadiennes, la pasteure Kimberly Heath a étudié l'histoire à l'Université McGill et obtenu une maîtrise en théologie de l'Emmanuel College. Ordonnée en 1999, elle a commencé à exercer son ministère au sein de la charge pastorale Claresholm-Stavely, en Alberta, et elle l'exerce depuis 2007 auprès des fidèles de la Wall Street United Church, dans l'est de l'Ontario.

La pasteure Heath a contribué à la vie l'Église dans son ensemble en occupant diverses fonctions de leadership, notamment en tant que présidente des relations pastorales du Consistoire de Foothills, que présidente du Synode Bay de Quinte et que membre de la Commission de transition du Conseil régional de l'Est de l'Ontario et de l'Outaouais. Elle a également animé des retraites, des ateliers et des conférences sur la prédication afin de soutenir le personnel ministériel et de nourrir la foi.

Exprimant ses souhaits pour l'Église, elle a affirmé : « à titre de modératrice, je vais travailler à la croissance de l'Église en approfondissant notre foi en Jésus, en renforçant ce qui est encore petit et en encourageant la création de liens vivifiants ».

La cérémonie d'installation aura lieu dans l'église de la Knox United Church, au 506, 4th Street, SW, à Calgary le lundi 11 août à 19 h, heure des Rocheuses. Toutes les personnes qui souhaitent assister en personne à la cérémonie sont les bienvenues. Elle sera également diffusée sur la chaîne YouTube de l'Église Unie, avec une interprétation en direct en anglais et en français.

Les déléguées et délégués du 45e Conseil général ont fait leur choix le 9 août entre cinq candidatures exceptionnelles.

Ayant un rôle de leader spirituelle de l'Église Unie du Canada, la modératrice a pour tâche de susciter l'enthousiasme dans l'ensemble de l'Église afin de la renforcer. Elle préside également les assemblées du Conseil général et de son exécutif, et elle visite les régions et les paroisses de l'ensemble de l'Église.

