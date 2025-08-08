CALGARY, AB, le 8 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Église Unie du Canada a présenté des excuses aux communautés bispirituelles et LGBTQIA+ en son sein durant un culte spécial qui a été retransmis en direct et s'est tenu en personne à la Knox United Church de Calgary (Alberta).

Ces excuses ont été formulées au début de la deuxième journée de son 45e Conseil général, qui se terminera le lundi 11 août par la cérémonie d'installation de la personne nouvellement élue au poste de modération de l'Église. Cette cérémonie se tiendra aussi à la Knox United Church, à 19 heures (heure des Rocheuses).

L'Église Unie du Canada a été la première confession à inclure pleinement les personnes LGBTQIA+ dans sa vie ecclésiale. En 1988, le 32e Conseil général a déclaré que « toute personne qui confesse Jésus Christ et lui déclare obéissance, peut devenir, indépendamment de son orientation sexuelle, membre à part entière de l'Église Unie du Canada » et que « tous les membres de l'Église Unie du Canada sont admissibles à l'ordre ministériel ». En 2012, l'Église a affirmé que l'« identité de genre » ne peut pas limiter la possibilité pour une personne de devenir membre de l'Église ou de participer au ministère.

"Nous avons échoué à nous réjouir de tous les êtres magnifiques de ta Création et à les célébrer. Nous avons blessé les autres au lieu de chercher la plénitude. Et pour cela, nous demandons pardon."

--Le pasteur Michael Blair, secrétaire général

Bien que la décision de 1988 ait été une étape importante, il existe encore de nombreuses histoires douloureuses d'exclusion datant d'après 1988 et qui encore se déroulent de nos jours. En présentant des excuses officielles, l'Église Unie réaffirme son engagement à offrir une hospitalité radicale et une pleine inclusion aux personnes bispirituelles et LGBTQIA+ dans toutes les sphères de sa vie ecclésiale, notamment celles du leadership, du culte et de la gouvernance, renforçant ainsi son témoignage en matière de justice et d'amour par des gestes concrets.

« Nous déplorons que l'Église vous ait laissé tomber, et que l'homophobie, la biphobie et la transphobie aient blessé non seulement des personnes, mais aussi leurs proches, y compris leurs amis et amies, leur famille et leurs frères et sœurs dans le Christ », peut-on lire dans la déclaration d'excuses. « Nous reconnaissons qu'il est nécessaire d'opérer un changement dans les cœurs et les esprits de tous les membres de l'Église Unie du Canada, mais aussi en prenant des mesures au niveau institutionnel. Nous présentons ces excuses, conscients et conscientes des nombreux moyens qui sont nécessaires pour guérir de l'homophobie, de la biphobie et de la transphobie dans notre Église. »

Des engagements concrets, tels que la révision des politiques, l'offre d'un soutien réparateur et la garantie que les voix des personnes bispirituelles et LGBTQIA+ sont au centre des décisions, contribueront à éliminer les obstacles systémiques et à favoriser une culture ecclésiale où l'équité est activement recherchée.

Comme le rappellent les excuses, l'« Église devrait être un lieu de refuge et d'appartenance pour tout le monde. Vous méritez une Église qui reflète l'amour inconditionnel et éternel de Dieu. »

