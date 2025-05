ST. JOHN'S, NL, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'Église Unie du Canada est née le 10 juin 1925 par une Loi du Parlement canadien. Le 8 juin à 19 h, un culte se tiendra dans le bâtiment historique de la Gower Street United Church à St. John's, T.-N.-L, pour commémorer ce moment. Le centenaire a pour thème : Profonde, Dynamique, Audacieuse.

« Au moment où l'Église Unie du Canada se prépare à célébrer son centenaire, elle ne se contente pas de jeter un regard sur ses cent ans de foi et de justice au Canada, mais profite de l'occasion pour regarder vers les cent prochaines années », a déclaré le pasteur Michael Blair, secrétaire général de l'Église. Nous répondons à l'appel au renouvellement de l'Église pour les cent prochaines années en mettant en évidence tout ce que l'Église réalise à l'échelle mondiale et locale, et ce qu'elle devient. »

Une grande chorale composée de membres d'églises de toute la province de Terre-Neuve-et-Labrador participera au culte. Le pasteur Jerry Pillay, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, prendra la parole à l'occasion de cette célébration spéciale, qui sera également retransmise en direct à l'échelle nationale sur la chaîne YouTube de l'Église Unie du Canada.

Les autres événements marquants de ce week-end comprennent :

Le vendredi 6 juin at 9 h 30 - plus de 50 leaders et membres de l'exécutif du Conseil général feront du bénévolat à Bridges to Hope, First United Church, au 221, avenue Park, Mount Pearl , de 9 h 30 à 13 h 30, et à Stella's Circle, 77, avenue Charter, St. John's , de 10 h à 13 h.

, de 9 h 30 à 13 h 30, et à Stella's Circle, 77, avenue Charter, , de 10 h à 13 h. Le samedi 7 juin, à 18 h - souper du centenaire pour personnes invitées

Le dimanche 8 juin, à 10 h - prédication par le personnel cadre dans les églises de St. John's et des environs

L'Église Unie du Canada a rassemblé plusieurs paroisses presbytériennes, méthodistes et congrégationalistes, ainsi que le Conseil général des paroisses des Églises locales d'Union, dans un remarquable effort de collaboration et d'entente. Elle a hérité de la tradition wesleyenne au Canada et elle est membre du Conseil méthodiste mondial.

Le culte à la Gower Street United Church honore la place cruciale qu'occupe Terre-Neuve dans l'histoire de l'Église Unie du Canada, à la fois comme foyer historique du méthodisme au Canada et parce que la province a adhéré à l'Église Unie plus de deux décennies avant d'entrer dans la Confédération canadienne.

LE PASTEUR JERRY PILLAY

En tant que secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE), le pasteur Jerry Pillay est le cadre dirigeant responsable des travaux du Conseil et de son personnel, et il s'exprime en son nom. Il est entré en fonction en tant que secrétaire général le 1er janvier 2023. Neuvième secrétaire général dans l'histoire du COE depuis la fondation de la communauté d'Églises en 1948, il était auparavant doyen de la Faculté de théologie et de religion de l'Université de Pretoria. Membre de l'Église presbytérienne d'Afrique australe, il est originaire d'Afrique du Sud.

SOURCE United Church of Canada

