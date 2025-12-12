Le pasteur Smith a présenté les premières excuses officielles de l'Église aux peuples autochtones lors du Conseil général de 1986.

SECHELT, BC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le pasteur Robert Frederick Smith, 30e modérateur de l'Église Unie du Canada, s'est éteint à l'âge de 91 ans à Sechelt, en Colombie-Britannique, le lundi 8 décembre 2025, après quelques années d'hospitalisation et de soins familiaux. Il laisse dans le deuil sa femme, Ellen, et leurs cinq enfants : Rick, Dan, Marnie, Doris et Rob.

Né à Montréal en 1934, le pasteur Smith a été le modérateur de l'Église Unie de 1984 à 1986. Il est surtout connu pour avoir présenté les premières excuses officielles de l'Église aux peuples autochtones lors du Conseil général de 1986. Dans les années qui ont suivi, il a réfléchi à la manière dont l'Église avait été transformée à jamais et aux efforts qu'il avait déployés pour appliquer les principes énoncés dans les excuses afin de vivre avec intégrité.

« Nous exprimons notre reconnaissance pour la vie du pasteur Robert Smith, pour ses nombreuses années de service dans les paroisses et pour le leadership dont il a fait preuve à tous les niveaux de l'Église, notamment en tant que 30e modérateur de l'Église Unie », a déclaré la pasteure Kimberly Heath, l'actuelle modératrice. « Les excuses qu'il a présentées aux peuples autochtones au nom de l'Église et son invitation à une nouvelle interprétation des Écritures font partie de l'héritage qu'il nous laisse et dont nous nous souviendrons. Nous prions pour sa famille en cette période difficile. » [Traduction]

En tant que modérateur, le pasteur Smith a guidé l'Église alors qu'elle se posait des questions fondamentales sur l'autorité et l'interprétation des Écritures. Ce fut le cas lors des discussions concernant l'homosexualité, qui ont conduit à une déclaration du 32e Conseil général affirmant que toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, sont les bienvenues en tant que membres à part entière de l'Église Unie, et que tous les membres peuvent être candidats au ministère ordonné.

« La parole de Dieu est une parole vivante. Elle n'est pas statique; ce n'est pas quelque chose qui se conserve dans de l'ambre. Si la parole de Dieu est immuable, ce que nous en comprenons évolue constamment et le contexte doit être pris en compte lorsque nous essayons de comprendre ce qu'elle nous dit aujourd'hui », déclarait-il au pasteur Ken Wotherspoon à l'émission Pressure Point en 1984. « Je crois que la question fondamentale que doit résoudre l'Église aujourd'hui est celle de l'interprétation des Écritures… » [Traduction]

Robert Smith est né à Montréal, au Québec, en 1934. Après avoir reçu son diplôme de l'Université de l'Alberta en 1956, il obtient un diplôme en théologie du St. Stephen's College en 1958, un baccalauréat en théologie de l'Université de l'Alberta en 1964 et un doctorat en théologie de la Boston University School of Theology en 1973. Il est ordonné par le Synode de l'Alberta de l'Église Unie en 1958 et épouse Margaret Ellen Maguire la même année.

Après son ordination, il exercera comme pasteur au Canada et aux États-Unis, avant de s'établir à Sechelt, en Colombie-Britannique, où il fréquentera la St. John's United Church. Tout au long de sa carrière, il occupera divers postes au sein de nombreux comités, notamment celui de coprésident du comité sur le dialogue entre l'Église catholique romaine et l'Église Unie. Il fondera et présidera également les Richmond Hill and Thornhill Area Family Services (Services familiaux de la région de Richmond Hill et Thornhill).

