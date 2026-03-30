OTTAWA, ON, le 30 mars 2026 /CNW/ - La page Conseils aux voyageurs et avertissements du Canada comporte désormais des cartes conviviales et codées par couleur pour 230 destinations. Ces cartes illustrent visuellement les niveaux de risque, tant nationaux que régionaux, ce qui permet de prendre connaissance plus facilement de la situation en matière de sécurité à votre destination, et ce, en un coup d'œil.

Que sont les conseils aux voyageurs et avertissements?

Ordinateur portable affichant une carte colorée de la région de la Türkiye sur le site Web voyage.gc.ca. Logos : Voyage.gc.ca et l'image de marque Canada. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada) Carte colorée présentant les niveaux de risques pour la colombie. Logo du gouvernement du Canada.Avertissement : La carte présentée est fournie à titre d’exemple uniquement et peut ne pas refléter les informations les plus récentes. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises, veuillez-vous référer aux Conseils aux voyageurs pour la Colombie. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Les Conseils aux voyageurs et avertissements se trouvent sur le site Voyage.gc.ca. Ils fournissent des informations officielles du gouvernement du Canada propres à chaque destination ainsi qu'une évaluation des situations qui pourraient avoir une incidence sur votre sécurité lorsque vous voyagez ou vivez à l'étranger. Ils vous aident à prendre des décisions éclairées et à rester en sécurité quand vous vous trouvez à l'extérieur du Canada.

Chaque page de destination comprend les renseignements suivants :

les niveaux de risque,

la sécurité,

les exigences d'entrée et de sortie,

les précautions sanitaires recommandées,

les lois et coutumes,

le climat et les catastrophes naturelles.

Qu'est-ce qu'un niveau de risque?

Un niveau de risque est la mesure officielle utilisée par le gouvernement du Canada pour évaluer la sécurité d'une destination, d'un pays ou d'une région.

Les quatre niveaux de risque sont les suivants :

Prenez des mesures de sécurité normales : vert

Prenez les mêmes précautions que celles que vous prendriez au Canada.

Faites preuve d'une grande prudence : jaune

Il existe certains problèmes de sécurité ou encore la situation pourrait changer rapidement. Soyez très prudent en tout temps, suivez les médias locaux et respectez les instructions des autorités locales.

Évitez tout voyage non essentiel : orange*

Votre sécurité pourrait être compromise. Vous devriez réfléchir à la nécessité de vous rendre dans ce pays, ce territoire ou cette région en fonction de vos obligations familiales ou professionnelles, de votre connaissance ou de votre familiarité avec la région, et d'autres facteurs. Si vous vous trouvez déjà sur place, demandez-vous si votre présence est vraiment nécessaire. Si ce n'est pas le cas, vous devriez envisager de partir.

Évitez tout voyage : rouge*

Vous ne devriez pas vous rendre dans ce pays, ce territoire ou cette région. Votre sécurité personnelle est gravement menacée. Si vous vous trouvez déjà sur place, vous devriez envisager de partir si cela peut se faire en toute sécurité.

*Remarque : Les avis officiels « Évitez tout voyage non essentiel » et « Évitez tout voyage » sont émis par le gouvernement du Canada lorsqu'il estime que la situation en matière de sécurité ou de santé dans un pays ou une région représente une menace importante pour la sécurité personnelle des Canadiens et des Canadiennes qui y voyagent ou y vivent. Cela peut être dû à une menace terroriste, à des troubles civils, à une guerre, à une rébellion, à une catastrophe naturelle, à une instabilité politique ou à une urgence sanitaire. Ces facteurs influent directement sur le niveau de risque attribué à chaque destination et peuvent avoir une incidence sur votre couverture d'assurance voyage.

Les nouvelles cartes offrent un moyen clair et visuel de comprendre rapidement les niveaux de risque. Elles indiquent les risques par pays ou par région, selon la situation. Ces cartes complètent le texte des conseils aux voyageurs et avertissements et améliorent l'accessibilité pour ceux et celles qui préfèrent les outils visuels. Elles vous aident à interpréter les conseils pour votre destination, vous tiennent informé, vous sensibilisent aux risques et, en fin de compte, vous guident vers un voyage plus sûr.

Les cartes ont déjà eu un effet positif. Les Canadiens Christiane et Michel, qui voyagent fréquemment à l'étranger, ont déclaré :

« Nous tenons particulièrement à souligner l'ajout des nouvelles cartes. Pour les voyageurs qui se déplacent souvent, ces outils visuels sont extrêmement utiles : ils permettent de comprendre rapidement la situation, de mieux s'orienter et d'accéder immédiatement aux informations essentielles. »

Rappel :

Bien que les cartes et le texte soient généralement mis à jour simultanément, des retards peuvent parfois survenir. Le texte demeure la source officielle d'information. En cas de divergence, le texte prévaut.

Ces cartes ont pour but d'aider les Canadiens et les Canadiennes en illustrant les niveaux de risque; elles ne constituent pas une source d'information géographique faisant autorité.

Pour plus de détails sur les conseils aux voyageurs et avertissements et sur les niveaux de risque, consultez la foire aux questions sur notre site Web.

Avertissement :

La carte présentée est fournie à titre d'exemple uniquement et peut ne pas refléter les informations les plus récentes. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus précises, veuillez-vous référer aux Conseils aux voyageurs pour la Colombie.

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SOURCE Affaires mondiales Canada