OTTAWA, ON, le 18 mars 2026 /CNW/ - Avoir une double citoyenneté peut être intéressant, mais cela peut aussi poser des défis importants. Les obligations légales, les formalités administratives et les droits peuvent varier d'un pays à l'autre, il est donc essentiel de bien comprendre les détails, les nuances et les réalités de la double citoyenneté. Avant de voyager, assurez-vous de bien comprendre les règles qui peuvent s'appliquer en raison de votre double citoyenneté. Tout comme vous vous assureriez de bien comprendre le menu et vos propres restrictions alimentaires lorsque vous allez au restaurant.

Il est essentiel de bien comprendre les responsabilités, les règles et les pratiques exemplaires liées à la double nationalité. (Groupe CNW/Affaires mondiales Canada)

Informez-vous sur la double citoyenneté.

Des renseignements importants, servis avec une touche de légèreté

Le fait d'avoir plusieurs citoyennetés, c'est comme avoir plusieurs plats devant soi. Chacun possède sa propre recette, ses propres ingrédients et sa propre façon d'être servi et dégusté.

Les conditions d'entrée : décontractées ou formelles?

Pour les voyageurs canadiens, entrer dans certains pays est aussi simple que d'aller dans un restaurant-minute. Mais lorsqu'on a la double citoyenneté, l'entrée peut être plus contrôlée, un peu comme dans un restaurant où on vérifie votre nom et votre réservation et où il y a un code vestimentaire. Votre autre citoyenneté peut mener à un contrôle ou à des questions supplémentaires.

Les passeports : fourchette ou cuillère?

Pour manger, vous avez besoin des bons ustensiles : une fourchette et un couteau seulement? Ou avez-vous aussi besoin d'une cuillère? Pour voyager, vous avez besoin de tous les documents nécessaires. Certains pays exigent que leurs citoyens utilisent leur passeport national pour entrer et sortir du pays. C'est pourquoi vous devez voyager avec tous vos passeports valides.

Les obligations : respecter les règles de la cuisine

Dans la cuisine d'un restaurant, tout le monde doit respecter les règles afin d'assurer le bon fonctionnement du service. Avec la double citoyenneté, chaque pays peut avoir ses propres obligations : impôts, service militaire, formulaires, etc. Vous devez connaître ces règles pour éviter tout problème.

Voyager dans un endroit familier : je sais à quoi m'attendre!

Lorsque vous visitez de la famille à l'étranger, vous avez peut-être l'impression d'entrer dans une cuisine que vous connaissez bien. Ce sentiment de familiarité peut toutefois être trompeur : se sentir à l'aise signifie parfois prêter moins attention aux conseils de sécurité. Pourtant, les Canadiens ayant une double citoyenneté sont confrontés à des défis uniques lorsqu'ils voyagent. Contrairement aux touristes, vous pouvez rester plus longtemps, consommer davantage de nourriture locale et d'eau non traitée et supposer que vous êtes toujours immunisé contre certaines maladies, comme la salmonellose. Les touristes qui visitent le même pays ont tendance à être plus prudents, car tout est nouveau pour eux. C'est pourquoi il est toujours important de bien se préparer et de consulter les conseils officiels avant de partir. Même si vous connaissez déjà bien le pays, votre perception des risques peut différer de la réalité actuelle. Prendre le temps de lire nos conseils peut vous aider à prévenir les complications en matière de santé ou de sécurité.

Les visas de sortie : payer l'addition avant de partir

Dans certains pays, vous ne pouvez pas simplement quitter le territoire. Vous avez besoin d'un visa de sortie, comme une addition que vous devez payer avant de quitter un restaurant.

Le pays vérifie alors que vos obligations sont respectées et qu'il n'y a pas de questions en suspens.

Les services consulaires : le serveur

Dans un restaurant, le serveur est là pour vous aider… mais son accès peut être limité selon les règles de l'établissement. Parallèlement, certains pays ne reconnaissent pas légalement la double citoyenneté. Dans ces situations, les autorités locales pourraient restreindre l'accès aux services consulaires canadiens. Elles pourraient aussi vous interroger, vous détenir de façon arbitraire ou même confisquer votre passeport.

Un rappel



En tant que citoyen canadien ayant une double citoyenneté, voyagez toujours avec votre passeport canadien pour rentrer au Canada par avion. Un passeport canadien est obligatoire et constitue le seul document de voyage accepté comme preuve de citoyenneté canadienne.

SOURCE Affaires mondiales Canada