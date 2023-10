MONTRÉAL, le 11 oct. 2023 /CNW/ - Pour sa 4e édition, la Nuit des chercheuses et des chercheurs déroule le tapis rouge devant l'iconique Biosphère et transforme les lieux en véritable « sommet international ».

Ce 10 novembre, de 18 h à minuit, Espace pour la vie invite les visiteurs et visiteuses à endosser le rôle de « délégué.e.s » et à saisir l'occasion de venir rencontrer en personne des centaines de chercheuses et de chercheurs de domaines aussi diversifiés que la biologie, la santé, les sciences participatives, les sciences sociales et l'astronomie.

La nuit des chercheuses et des chercheurs (Groupe CNW/Espace pour la vie Montreal)

Réunis sous le dôme géodésique de la Biosphère le temps d'une soirée, public et scientifiques pourront échanger idées et réflexions et prendre part ensemble à des actions concrètes pour contribuer à avancer vers un futur souhaitable.

La Nuit des chercheuses et des chercheurs se renouvelle chaque année!

En plus des démonstrations, des expériences ainsi que des tête-à-tête avec des scientifiques, trois conférences animées par Catherine Éthier, sont prévues au programme: un duel entre deux chercheurs sous le thème Être ou ne pas être… vivant! ainsi que deux présentations d'éminentes scientifiques américaines qui raconteront entre autres leurs expériences des conséquences des changements climatiques sur le terrain.

On retrouvera également la microbiologiste Chloé Savard, alias @tardibabe , qui présentera des œuvres en direct et les animatrices du balado Les Lucioles enregistreront un épisode spécial devant public lors de l'événement. Le tout dans une ambiance festive, avec DJ et des consommations en vente sur place.

Programmation complète de la soirée

Les billets seront en vente dès ce vendredi 13 octobre.

Afin de permettre au plus grand nombre possible de personnes de participer tout en évitant les files d'attente, plusieurs créneaux de visite seront proposés. De plus, les conférences offertes ayant des places limitées, c'est lors de la réservation de billets que les visiteurs et visiteuses pourront choisir d'assister ou non à une conférence.

La Nuit des chercheuses et des chercheurs est une initiative d'Espace pour la vie, co-organisée avec l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) . Elle est soutenue par de nombreuses organisations collaboratrices :

Cette année, l'événement se déroulera simultanément à la Biosphère et au Musée de la Nature et des Sciences de Sherbrooke .

Nous remercions le Consulat des États-Unis au Canada pour sa généreuse contribution.

Un petit pas pour la biodiversité : utilisons le transport en commun (à deux minutes de la station de métro Jean-Drapeau).

