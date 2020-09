Réservations de dernière minute, modifications gratuites, aucune période d'interdiction et durée maximale de trois mois

MONTRÉAL, le 16 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada a lancé aujourd'hui sa nouvelle Passe de vols Le Canada à l'infini, qui procure aux clients une flexibilité et une certitude optimales dans la réservation de voyages au Canada. Selon un prix fixe, les titulaires de cette passe pourront réserver sans restrictions ni périodes d'interdiction, modifier ou annuler leur réservation sans frais et prendre l'avion à volonté pour une période maximale de trois mois, selon la durée de la passe achetée.

« Air Canada sait bien qu'à mesure que les voyages en avion commencent à revenir à la normale, ce que les clients veulent, c'est de la souplesse et de l'assurance, a déclaré Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales d'Air Canada. Notre nouvelle Passe de vols Le Canada à l'infini offre les deux, car elle permet d'effectuer des réservations et de modifier des projets de voyage en toute simplicité, sans restrictions, périodes d'interdiction, frais de modification, ni frais d'annulation. De plus, les clients figent le coût de leurs vols pour un maximum de trois mois selon un prix fixe; ils peuvent également sélectionner la classe tarifaire de leur choix - économique standard, Flex ou Latitude - et accumuler des milles de qualification Altitude. »

La Passe de vols Le Canada à l'infini sera offerte à la vente du 16 au 23 septembre. Les clients pourront acheter une passe à partir de 2 000 $ par mois (taxes en sus) pour un, deux ou trois mois, et choisir parmi trois classes de service : économique standard, Flex et Latitude. En voici quelques caractéristiques :

Nombre illimité de vols au Canada pour un prix fixe pendant toute la durée de la passe.

Possibilité d'accumuler des milles de qualification Altitude.

Réservations jusqu'à une heure avant le vol, sans restrictions ni périodes d'interdiction.

Aucuns frais de modification ou d'annulation.

Pour de plus amples renseignements, visitez le https://www.aircanada.com/ca/fr/aco/home/book/special-offers/flight-pass/infinite-canada.html.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à offrir des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias, suivez Air Canada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook.

Internet : aircanada.com/medias

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

www.aircanada.com