OTTAWA, ON, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique se réunissent cette semaine, l'Association médicale canadienne (AMC) rappelle aux gouvernements et au grand public l'existence du projet de loi C‑3, une mesure législative adoptée en décembre 2021 afin de protéger les travailleurs de la santé contre les menaces, la violence et le harcèlement, et à faire en sorte que les patients aient un accès sûr et exempt d'obstacles aux services de santé. L'adoption de ce projet de loi démontre clairement que les préjudices envers les professionnels de la santé et les patients ne peuvent pas et ne seront pas tolérés au Canada.

L'AMC est reconnaissante pour l'adoption rapide de cette importante mesure législative. Cependant, cette mesure à elle seule ne permettra pas de protéger les travailleurs de la santé ou les patients. Nous encourageons les ministres de la Sécurité publique et les organismes d'application de la loi à veiller à ce que ce nouveau projet de loi soit mis en application partout au Canada.

