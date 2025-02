Pluvicto MC est maintenant remboursé par le régime public provincial aux patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA)

La décision souligne le besoin criant de traitements novateurs pour les personnes atteintes d'un cancer de la prostate avancé qui ont épuisé les autres options à leur disposition

MONTRÉAL, le 3 févr. 2025 /CNW/ - Novartis Pharma Canada inc. (Novartis) a le plaisir d'annoncer qu'à compter du 1er février 2025, la Nouvelle-Écosse rembourse PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable), ce qui permettra à tous les patients admissibles de la province d'y avoir accès. PluvictoMC est un traitement ciblé par radioligand pour les patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA).

« Veiller à ce que les Néo-Écossais aient accès aux plus récentes avancées dans le traitement du cancer est une priorité pour notre gouvernement. En offrant le remboursement de PluvictoMC par notre régime public, nous faisons des progrès de taille pour offrir des options de soins innovantes aux personnes aux prises avec un cancer de la prostate avancé », a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.

« C'est une étape importante pour les Néo-Écossais atteints d'un cancer de la prostate avancé qui sont admissibles à PluvictoMC. Je suis fort heureux de voir que la Nouvelle-Écosse est la deuxième province à offrir un accès public à ce traitement pour les Canadiens confrontés à cette maladie difficile » a mentionné le Dr Ricardo Rendon, urologue oncologue basé à Halifax et président de l'Association des urologues du Canada. « Le traitement par radioligand marque une nouvelle ère prometteuse dans les soins du cancer, en offrant une approche hautement ciblée qui attaque les cellules cancéreuses de la prostate tout en épargnant les tissus sains. Pour les patients et leurs familles qui ont épuisé tous les traitements actuellement disponibles, cette nouvelle ravive leur espoir et leur offre une chance bien réelle de connaître des issues plus favorables1. »

Cette décision de la Nouvelle-Écosse de rembourser PluvictoMC par l'entremise du régime public suit de près l'entente conclue entre Novartis et l'Alliance pharmaceutique pancanadienne (APPC) et est avalisée par les recommandations en faveur du remboursement de l'Agence des médicaments du Canada (AMC) et de l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux du Québec (INESSS), qui ont tous deux reconnu la valeur de PluvictoMC dans le traitement de ce cancer de forme agressive.

La Nouvelle-Écosse et l'Ontario sont les deux premières provinces à offrir le remboursement de PluvictoMC par leur régime public respectif, ce qui permet à un nombre accru de Canadiens atteints d'un cancer de la prostate avancé de bénéficier de ce traitement novateur.

« Cette vague de progrès doit se poursuivre, et il est vraiment encourageant de voir que la Nouvelle-Écosse emboîte le pas pour donner priorité à l'accès aux traitements innovants », a précisé Laurent Proulx, président-directeur général de PROCURE. « Chaque homme confronté à un cancer de la prostate avancé mérite les meilleurs soins possibles, quel que soit l'endroit où il vit. Nous espérons sincèrement que d'autres provinces suivront bientôt le pas afin qu'aucun patient ne soit laissé pour compte. »

« La décision de la Nouvelle-Écosse de rembourser le PluvictoMC marque une étape cruciale dans l'avancement des soins pour les patients atteints d'un cancer de la prostate de stade avancé », a déclaré Mark Vineis, président national de Novartis Pharma Canada inc. « Le traitement par radioligand représente une nouvelle option thérapeutique importante dans la prise en charge du cancer avancé de la prostate. Nous restons déterminés à travailler de concert avec les autres provinces et territoires du Canada pour faire en sorte que toutes les personnes admissibles à ce traitement dans le pays puissent y avoir accès. »

PluvictoMC a été approuvé par Santé Canada en août 2022 et constitue le premier traitement ciblé par radioligand pour les patients atteints d'un CPRCm exprimant le PSMA au Canada2.

À propos de PluvictoMC

PluvictoMC (lutécium [177Lu] vipivotide tétraxétan injectable) est indiqué pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm) évolutif exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxanes1. Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive)1. Après son administration dans le sang, PluvictoMC se lie aux cellules cibles, notamment aux cellules cancéreuses de la prostate exprimant le PSMA, une protéine transmembranaire1. Après la liaison, les émissions d'énergie du radio-isotope endommagent les cellules cibles et les cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et/ou déclenchant la mort cellulaire1.

À propos de Novartis

Novartis est une société spécialisée dans les médicaments innovants. Chaque jour, nous nous efforçons de réinventer les médicaments pour améliorer et prolonger la vie des gens afin que les patients, les professionnels de la santé et les sociétés puissent faire face à des maladies graves. Nos médicaments touchent plus de 250 millions de personnes dans le monde.

Au Canada, Novartis Pharma Canada inc. emploie environ 600 personnes pour répondre aux besoins en constante évolution des patients et du système de santé et investit plus de 30 millions de dollars en recherche et développement chaque année au pays. Pour en savoir plus, consultez https://www.novartis.com/ca-fr/.

