TORONTO, le 11 juin 2024 /CNW/ - La collection de voyage Tim Hortons est offerte dès maintenant dans les restaurants Tim participants au Canada. Elle comprend des tasses à collectionner qui célèbrent les beautés naturelles de chaque province, ainsi qu'une tasse et un gobelet de voyage en acier inoxydable sur le thème du Canada.

La nouvelle collection de voyage Tim Hortons en édition limitée célèbre la beauté du Canada avec des tasses à collectionner pour chaque province ainsi qu’une tasse et un gobelet de voyage aux couleurs du Canada (Groupe CNW/Tim Hortons)

Mettant en vedette une œuvre originale de l'artiste canadienne Av Wu, chaque tasse est offerte exclusivement dans les restaurants Tim participants de sa province d'origine, alors que la tasse et le gobelet de voyage en acier inoxydable sur le thème du Canada sont offerts dans les restaurants Tim participants partout au pays, ce qui en fait d'excellents cadeaux-souvenirs pour les personnes qui visitent le Canada cet été.

« Aucun voyage au Canada n'est complet sans une visite chez Tim Hortons, que ce soit pour commencer la journée du bon pied avec un café et un généreux déjeuner, un rafraîchissant cappuccino glacé et un dîner, ou bien encore une commande pour emporter à savourer à destination », affirme Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

« Les tasses et gobelets de notre collection de voyage en édition limitée constituent de magnifiques souvenirs à vous procurer chez Tim lors de vos déplacements dans notre beau pays cet été, que vous soyez en vacances dans une province pour la première fois, ou à la découverte du pays tout entier! »

De plus, visitez TimShop.ca pour obtenir des articles de voyage Tim exclusifs, notamment un t-shirt du Canada et un chandail à fermeture éclair 1/4, un gobelet de stade de 32 oz/946 mL avec bol à collation, une bouteille d'eau en acier inoxydable avec courroie de transport et un sac isotherme pliable.

La collection de voyage de Tim Hortons est offerte dans les restaurants participants au Canada, jusqu'à épuisement des stocks. La disponibilité des articles varie selon le restaurant.

À propos de Tim Hortons

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Depuis maintenant 60 ans, l'entreprise ravit les cœurs en servant de savoureux beignes et Timbits, et le café préféré des gens d'ici.

