- Dans le cadre de cette nouvelle entente à long terme, Bell Média demeure le partenaire exclusif de télédiffusion des matchs de la NFL au Canada; RDS, TSN, CTV et CTV2 assurent leur présentation à l'échelle du pays dans toutes les fenêtres de diffusion de la ligue -

- L'entente élargie comprend la couverture en direct de tous les matchs de la NFL joués à l'international -

- Les plateformes numériques de RDS continuent de présenter l'émission NFL REDZONE chaque dimanche après-midi -

MONTRÉAL, le 13 juin 2022 /CNW/ - Bell Média et la National Football League (NFL) ont annoncé aujourd'hui l'élargissement à long terme de leur entente globale sur les droits médiatiques. Dans le cadre de cette nouvelle entente, Bell Média demeure le partenaire exclusif de télédiffusion des matchs de la NFL au Canada.

Des matchs préparatoires au Super Bowl, les amateurs de football canadiens peuvent regarder en direct les matchs de la NFL sur les plateformes de Bell Média, soit RDS, TSN, CTV et CTV2. Ils ont aussi accès aux diffusions en continu en direct des matchs sur les sites Web officiels et les applications des réseaux ainsi que dans le cadre des abonnements à RDS Direct et à TSN Direct.

La nouvelle entente pluriannuelle comprend :

les matchs de la saison régulière de l'émission LE FOOTBALL DU JEUDI SOIR ;

; les matchs de la saison régulière diffusés le dimanche à 13 h;

les matchs de la saison régulière diffusés le dimanche à 16 h;

les matchs de la saison régulière de l'émission LE FOOTBALL DU DIMANCHE SOIR ;

; les matchs de la saison régulière de l'émission LE FOOTBALL DU LUNDI SOIR , y compris les nouveaux matchs produits par ABC;

, y compris les nouveaux matchs produits par ABC; l'émission NFL REDZONE , diffusée tous les dimanches à compter de 13 h , lors de laquelle les amateurs de football peuvent suivre de près ce qui se passe sur le terrain partout dans la NFL chaque fois qu'une équipe s'approche de la zone payante;

, diffusée , lors de laquelle les amateurs de football peuvent suivre de près ce qui se passe sur le terrain partout dans la NFL chaque fois qu'une équipe s'approche de la zone payante; tous les matchs joués à l'international , dont les matchs en direct de l'Allemagne annoncés récemment;

, dont les matchs en direct de l'Allemagne annoncés récemment; tous les matchs éliminatoires;

le Super Bowl, l'événement télévisé le plus regardé au Canada .

« Jamais la NFL n'a été aussi populaire au Canada. D'une saison à l'autre, l'intérêt des amateurs pour la ligue grandit aux quatre coins du pays, a déclaré Stewart Johnston, vice-président principal, ventes et sports, Bell Média. Nous sommes ravis de continuer d'offrir aux Canadiens du contenu de la NFL sur plusieurs plateformes. En réalisant cet investissement important, nous sommes fiers de prolonger et d'élargir notre partenariat de longue date avec la NFL et de diffuser toute l'action de la ligue comme jamais auparavant sur les plateformes de Bell Média. »

« Nous sommes ravis d'élargir notre partenariat de longue date avec Bell Média, a affirmé Sameer Pabari, directeur général des médias internationaux, NFL. Grâce à cette nouvelle entente, les adeptes de la NFL au Canada auront accès à une programmation complète de matchs tout au long de la saison, du coup d'envoi au Super Bowl, sur l'ensemble des chaînes télévisées et des plateformes numériques de Bell Média. »

Dans le cadre de l'entente liant Bell Média et la NFL, et en tant qu'hôte principal des émissions de football au Canada, RDS demeure la source d'information francophone par excellence sur la NFL au pays, avec le bulletin de nouvelles SPORTS 30 aux commandes.

Les amateurs peuvent visiter le site RDS.ca/NFL pour connaître les toutes dernières nouvelles et analyses et voir les aperçus, les récapitulatifs et les moments forts des matchs. Les comptes de médias sociaux officiels de RDS - Instagram , Facebook , Twitter et TikTok - fournissent les dernières nouvelles, les scores, des photos, des vidéos et du contenu tendance sur toutes les équipes de la ligue.

TSN fournit aussi, via la plateforme TSN Edge, de l'information et des statistiques pour les pools et les paris, et propose une série complète de programmes d'ESPN, dont NFL COUNTDOWN, NFL LIVE, NFL PRIMETIME, MONDAY NIGHT COUNTDOWN et NFL DRAFT. TSN et CTV diffusent en outre l'émission d'avant-match du dimanche FOOTBALL NIGHT IN AMERICA.

Bell Média est le partenaire exclusif de télédiffusion des matchs de la NFL au Canada. RDS et TSN télédiffusent les matchs de la NFL depuis 1991 et 1987 respectivement, et CTV est partenaire de la NFL depuis 2007.

